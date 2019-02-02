في ذكرى الثورة.. إيران تكشف عن صاروخ كروز بعيد المدى

كشفت إيران اليوم السبت (الثاني من شباط/ فبراير 2019) عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض إنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية عام 1979.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أثناء مراسم الإعلان عن الصاروخ، إن الصاروخ الجديد هويزة أرض/ أرض يحتاج وقتا قصيرا جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض. ويقول خبراء غربيون إن إيران كثيرا ما تبالغ في قدرات أسلحتها وإن كانت هناك مخاوف بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى.

يشار إلى أن واشنطن حذرت طهران الشهر الماضي من تنفيذ ثلاث محاولات مزمعة لإطلاق صواريخ قالت إنها ستنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. ويدعو قرار لمجلس الأمن الدولي طهران للامتناع لمدة تصل إلى ثمانية أعوام عن تطوير صواريخ باليستية مصممة لنقل أسلحة نووية.

وتقول إيران إن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار وتنفي أن تكون صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وتصفها بأنها دفاعية بغرض الردع.

ح.ع.ح/ع (رويترز)