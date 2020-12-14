 في ذكرى الانتفاضة.. مظاهرات في السودان تطالب بـ″إسقاط النظام″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2020

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في ذكرى الانتفاضة.. مظاهرات في السودان تطالب بـ"إسقاط النظام"

في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني السابق أحمد البشير، تظاهر الآلاف من السودانيين في عدة مدن بالبلاد ضد الحكومة الانتقالية، كما رفعوا شعار"الشعب يريد إسقاط النظام".

تظاهر الآلاف من السودانيين في الذكرى الثانية لإسقاط نظام البشير منددين بالحكومة الانتقالية.

تظاهر الآلاف من السودانيين في الذكرى الثانية لإسقاط نظام البشير منددين بالحكومة الانتقالية.

خرج آلاف المتظاهرين معظمهم شباب، السبت (19 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في عدة مدن في السودان، في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير، احتجاجاً على عدم حصول أي تغيير في حياتهم اليومية.

مختارات

قبل عشر سنوات، انطلقت ثورات "الربيع العربي" وشهدت المنطقة انهياراً سريعاً لأنظمة بدا أن الخلاص منها مستحيلا، لكن تحولت الأحلام في بعض الدول إلى كوابيس ولم يمنع ذلك حدوث موجة احتجاجات ثانية. فماذا تبقى من "الربيع العربي"؟

قبل عشر سنوات فجر التونسي محمد البوعزيزي موجة احتجاجات أطاحت بالعديد من الحكام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالرغم من تشابه الظروف والأنظمة، لم يحدث "ربيع أفريقي". لماذا؟

سحبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها في العام 1993 على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك.

وبعد أن أحرقوا إطارات متسببين بتصاعد أعمدة دخان سوداء في حيّ الصحافة الواقع في جنوب العاصمة الخرطوم، توجه متظاهرون نحو القصر الرئاسي هاتفين بشعارات من بينها "عدالة، عدالة" و"تسقط بس"، في وقت كان آخرون يحملون الأعلام السودانية وصور "شهداء" قُتلوا خلال تظاهرات 2019.

وقال هاني حسن البالغ من العمر 23 عاماً "خرجنا إلى الشوارع اليوم مرة أخرى لأن الحكومة الانتقالية لم تحقق مطالبنا في العدالة والسلام والاقتصاد". وكرر المتظاهرون هتافات الانتفاضة فصرخ البعض "الشعب يريد إسقاط النظام".

وبلغ عدد المتظاهرين عدة آلاف في أنحاء البلاد، بحسب تقديرات صحافيين ومراسلين لوكالة فرانس برس. وقالت ندى نصر الدين البالغة 21 عاماً "خرجنا اليوم لإرسال رسالة إلى الجيش والحكومة المدنية بأننا نمتلك سلاح الشوارع الذي سنستخدمه حتى تتحقق مطالبنا".

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن في البلاد بعد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في خضمّ أزمة اقتصادية. وسرعان ما تحوّل الحراك إلى انتفاضة أدت في 11 نيسان/أبريل 2019 إلى إسقاط الجيش للرئيس عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً من الحكم.

ومنذ إبرام اتفاق بين العسكريين الذين خلفوا البشير وقادة الانتفاضة في آب/أغسطس الماضي، تدير البلاد حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء مدني ومجلس السيادة المؤلف من مدنيين وعسكريين. ورفع المتظاهرون السبت قرب المطار صورة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مشطوبة وكُتب عليها كلمة "ارحل".

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة مؤخراً حذف السودان عن القائمة السوداء الأميركية للدول الراعية للإرهاب، تتواصل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية ويفاقمها تفشي كوفيد-،19 بالإضافة إلى تضخم متزايد ودين عام هائل يساوي 201% من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تتم بعد إحالة المسؤولين عن قمع تظاهرات 2019، إلى القضاء.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)

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