في خطوة مفاجئة.. الحَكمة الوحيدة في الدوري الألماني تنهي مسيرتها

أدارتالحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس مساء أمس (30 سبتمبر/ أيلول 2020) مباراة كأس السوبر الألماني التي جمعت فريقي بايرن ميونيخ ودورتموند (3/2). وكانت هذه المواجهة هي الأخيرة في مسيرتها التحكيمية في خطوة فاجأت الكثير من المتتبعين.

وقالت شتاينهاوس وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم "مثلي مثل الكثيرين في زمن كورونا، فكرت في العديد من الأشياء وأعدت تقييمها، وبعد دراستي للعديد من العوامل بعناية، قررت إنهاء مسيرتي في التحكيم محلياً ودولياً".

من جهته، تأسف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر لقرار شتاينهاوس. وقال كيلر "كرة القدم الألمانية لن تخسر مستقبلا حكمة رائعة فقط، بل ستفتقد ايضا غلى شخصية غير عادية وسيدة رائدة في مجال تغلب فيه سيطرة الرجال".

وقبل بداية مواجهة السوبر بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، أكدت شتاينهاوس أنها "ستعود بالتفصيل لأسباب اعتزالها في الوقت المناسب"، متمنية أن يبقى التركيز مسلطا على الكلاسيكو الألماني.

يشار إلى أن بيبيانا شتاينهاوس، الشرطية التي تنحدر من مدينة هانوفر، قد دخلت التاريخ الرياضي من أوسع أبوابه، عندما أصبحت أول امرأة تقود مباريات في دوري دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ع.ش/ أ.ح