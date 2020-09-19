 في خطوة مفاجئة.. الحَكمة الوحيدة في الدوري الألماني تنهي مسيرتها | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.10.2020

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رياضة

في خطوة مفاجئة.. الحَكمة الوحيدة في الدوري الألماني تنهي مسيرتها

في خطوة مفاجئة، قررت بيبيانا شتاينهاوس (41 عاماً) الحكمة الوحيدة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اعتزال التحكيم. ولم تذكر شتاينهاوس أسباب اعتزالها، لكنها وعدت بالكشف عنها مستقبلاً.

الحكمة الألمانية المعتزلة بيبيانا شتاينهاوس

الحكمة الألمانية المعتزلة بيبيانا شتاينهاوس

أدارتالحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس مساء أمس (30 سبتمبر/ أيلول 2020) مباراة كأس السوبر الألماني التي جمعت فريقي بايرن ميونيخ ودورتموند (3/2). وكانت هذه المواجهة هي الأخيرة في مسيرتها التحكيمية في خطوة فاجأت الكثير من المتتبعين.

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نجحت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس في مهمتها وأدارت أول مباراة لها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" دون أخطاء. انتهت المباراة بتعادل هرتا برلين مع فيردر بريمن بهدف لهدف، كما أشاد مدربا الفريقين بها.

ارتكب فرانك ريبيري فعلا تجاه "بيبي" أو بيبيانا شتاينهاوس، أول امرأة تحكم في البوندسليغا، وجده البعض مضحكا ووجده آخرون مخجلاً. لكن بيبي ردت على ريبيري بشكل مناسب مثلما ردت من قبل على حركة فعلها بيب غوارديولا.

وقالت شتاينهاوس وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم "مثلي مثل الكثيرين في زمن كورونا، فكرت في العديد من الأشياء وأعدت تقييمها، وبعد دراستي للعديد من العوامل بعناية، قررت إنهاء مسيرتي في التحكيم محلياً ودولياً".

من جهته، تأسف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر لقرار شتاينهاوس. وقال كيلر "كرة القدم الألمانية لن تخسر مستقبلا حكمة رائعة فقط، بل ستفتقد ايضا غلى شخصية غير عادية وسيدة رائدة في مجال تغلب فيه سيطرة الرجال".

وقبل بداية مواجهة السوبر بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، أكدت شتاينهاوس أنها "ستعود بالتفصيل لأسباب اعتزالها في الوقت المناسب"، متمنية أن يبقى التركيز مسلطا على الكلاسيكو الألماني.

يشار إلى أن بيبيانا شتاينهاوس، الشرطية التي تنحدر من مدينة هانوفر، قد دخلت التاريخ الرياضي من أوسع أبوابه، عندما أصبحت أول امرأة تقود مباريات في دوري دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ع.ش/ أ.ح

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شتاينهاوس تخطف أضواء البوندسليغا

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