 في خطوة غير مسبوقة - واشنطن تهدد القاهرة بعقوبات بسبب طائرات روسية | أخبار | DW | 18.11.2019

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أخبار

في خطوة غير مسبوقة - واشنطن تهدد القاهرة بعقوبات بسبب طائرات روسية

لطالما كانت واشنطن مزودًا رئيسيًا للأسلحة لمصر لكن روسيا وسعت نفوذها بقوة بالشرق الأوسط. والآن وبعد سعي مصر لشراء مقاتلات روسية، حذرت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان القاهرة من احتمال تعرضها لعقوبات بسبب تلك الخطوة.

Russian Air Force Sukhoi SU-30SM Kampfjet escortiert Tupolev Tu-160 über Syrien (picture alliance/dpa/TASS )

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل. وأضاف آر. كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وجاءت تصريحات كلارك كوبر خلال معرض دبي للطيران، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد. وكان عدد من الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية من أولها "وول ستريت جورنال" قد نقلت قبل بضعة أيام أن الحكومة الأمريكية أرسلت خطابا لنظيرتها المصرية حذرت فيه من عقوبات محتملة قد تتعرض لها القاهرة إذا ما مضت قدما في خطط شراء طائرات روسية، وفقًا لمسؤول مطلع على القرار.

وفقا لهذا المسؤول، فإن الخطاب ذكر أن "أي صفقة أسلحة جديدة كبيرة مع روسيا سيكون أمر معقدا"في تعاملات الدفاع والمساعدة الأمنية الأميريكية لمصر، حسب وكالة بلومبرغ.

وقد أرسل هذا الخطاب كل من مايك بومبيو وزير الخارجية ومارك إسبر وزير الدفاع مارك، وهو يعد توبيخا غير عادي لحليف مقرب في الشرق الأوسط، فإدارة ترامب قد عملت على إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب الوكالة الأمريكية.

ص.ش/ح.ز (رويترز)

  • Frankreich Luftwaffe Kampfjets

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    صواريخ من فرنسا

    رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

  • Russland Waffe Kalaschnikow-Modell AK-47

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    بنادق ورشاشات من بلغاريا

    أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

  • USA Waffengeschäft Blue Ridge Arsenal

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    مسدسات من التشيك

    تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

  • Deutschland U-Boote für Kolumbien

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    غواصات من ألمانيا

    في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

  • Symbolbild zum Thema Sinai Anschlag auf ägyptische Polizisten

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    دبابات من ألمانيا

    حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

  • Pakistan Waffen- und Outdoor Messe Show

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    قطع غيار ومسدسات من إيطاليا

    أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.

  • Symbolbild Wirtschaft Spionage

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    معدات عالية التقنية للتجسس

    حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.

  • Kairo Ausschreitungen bei Erstürmung der Protestlager von Mursi Anhängern Archivbild 2013

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    خرق لقرار الاتحاد الأوروبي

    كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.

    الكاتب: ريم نجمي


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