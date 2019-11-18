في خطوة غير مسبوقة - واشنطن تهدد القاهرة بعقوبات بسبب طائرات روسية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل. وأضاف آر. كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

وجاءت تصريحات كلارك كوبر خلال معرض دبي للطيران، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد. وكان عدد من الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية من أولها "وول ستريت جورنال" قد نقلت قبل بضعة أيام أن الحكومة الأمريكية أرسلت خطابا لنظيرتها المصرية حذرت فيه من عقوبات محتملة قد تتعرض لها القاهرة إذا ما مضت قدما في خطط شراء طائرات روسية، وفقًا لمسؤول مطلع على القرار.

وفقا لهذا المسؤول، فإن الخطاب ذكر أن "أي صفقة أسلحة جديدة كبيرة مع روسيا سيكون أمر معقدا"في تعاملات الدفاع والمساعدة الأمنية الأميريكية لمصر، حسب وكالة بلومبرغ.

وقد أرسل هذا الخطاب كل من مايك بومبيو وزير الخارجية ومارك إسبر وزير الدفاع مارك، وهو يعد توبيخا غير عادي لحليف مقرب في الشرق الأوسط، فإدارة ترامب قد عملت على إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب الوكالة الأمريكية.

ص.ش/ح.ز (رويترز)