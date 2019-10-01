 في خطوة تعبر عن تزايد وجودها.. تركيا تفتح كليات في شمال سوريا | أخبار | DW | 04.10.2019

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أخبار

في خطوة تعبر عن تزايد وجودها.. تركيا تفتح كليات في شمال سوريا

في وقت تستمر فيه تركيا بالتلويح بعمل عسكري آخر في سوريا شرقي نهر الفرات، تسعى أنقرة إلى زيادة نفوذها في المناطق التي يسيطر عليها حلفاؤها غرب الفرات، وأعلنت جامعة تركية عن افتتاح كليات لها في مدن بشمال غرب سوريا.

Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig (Getty Images/AFP/B. Kilic)

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر) أن جامعة غازي عنتاب ستفتح ثلاث كليات في بلدات صغيرة بشمال سوريا. وهو ما يعبر عن تزايد الوجود التركي بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الجامعة ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا وأخرى للتربية في عفرين وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب.

وتقع البلدات الثلاث في شمال غرب سوريا إلى الغرب من نهرالفرات وإلى الشمال من حلب في مناطق أرسلت إليها تركيا قوات مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها. وتقول أنقرة إن غايتها هي حماية حدودها من "خطر" الوحدات الكردية.

وبنت أنقرة من قبل مستشفيات ورممت مدارس ودربت مقاتلين في شمال غرب سوريا، وتقول تقارير إعلامية تركية إنها تعتزم إقامة منطقة صناعية هناك لتوفير وظائف لسبعة آلاف شخص.

على الضفة الأخرى لنهر الفرات حذرت تركيا من أنها قد تقوم بعمل عسكري في شمال شرق سوريا بمنطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب إذا لم تمض الولايات المتحدة في إنشاء "منطقة آمنة" هناك كما هو مخطط.

وتدعم الولايات المتحدة قوات تقودها وحدات حماية الشعب هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بينما تعتبر تركيا الوحدات تنظيماً إرهابياً.

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا فيما سبق على إنشاء منطقة آمنة على الحدود إلى الشرق من نهر الفرات حيث تتمركز قوات أمريكية أيضاً. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن تركيا ليس لديها خيارا سوى التحرك منفردة هناك في ظل عدم إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وتقول تركيا إنها تريد توطين ما يصل إلى مليوني نازح سوري في المنطقة الآمنة وفي الأسبوع الماضي نشرت قناة (تي.آر.تي خبر) التركية تفاصيل عن خطط أنقرة لإقامة مشروع بتكلفة 151 مليار ليرة (27 مليار دولار) لإسكان ما يصل إلى مليون شخص.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز)

  • Verhältnis Deutschland Türkei (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    عودة المياه إلى مجاريها؟

    رغم المساعي التركية الأخيرة لتحسين علاقاتها مع ألمانيا قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين في شهر أيلول/سبتمبر 2018. إلا أن تركيا كانت غالبا هي السباقة إلى تأجيج العلاقات مع حليفها التاريخي ألمانيا. لقاء قديم يعود لعام 2011 جمع أردوغان بالمستشارة ميركل.

  • Bildcombo Yücel Tolu Steudtner (picture-alliance/dap/Zentralbild/K. Schindler/privat/TurkeyRelease Germany)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    حبس صحفيين ونشطاء ألمان

    رفعت محكمة تركية الاثنين (20 أب/أغسطس 2018) حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميسالي تولو التي اعتقلت العام الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب. وتسببت قضية تولو، بالإضافة إلى قضية الصحفي دينيز يوجيل الذي ظل محتجزا عاما كاملا، وقضية الحقوقي بيتر شتويتنر الذي احتجز لثلاثة أشهر، إلى توتر شديد في علاقات أنقرة مع برلين. ومنذ الإفراج عن يوجيل في فبراير الماضي بدأت حدة التوتر في العلاقات تتراجع نسبيا.

  • Flüchtlinge in die Türkei (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    اتفاقية اللاجئين مع تركيا

    توصلت بروكسل وأنقرة إلى اتفاق في آذار/مارس 2016، يسمح بإعادة اللاجئين إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الذين وصلوا إلى اليونان. وذلك بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016. ووافقت أوروبا على تمويل صندوق مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو مخصص لأكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ موجودين في تركيا، في مقابل وعد أنقرة بالحد من تدفقهم.

  • Deutschland Bundestag Armenienresolution Abstimmung (Getty Images/AFP/S. Gallup)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الاعتراف بإبادة الأرمن

    ازداد تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر قيام البرلمان الألماني "بوندستاغ" في حزيران/يونيو 2016، بالاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي. وكذلك بعد إدانة ألمانيا المستمرة لعمليات القمع في تركيا التي أعقبت الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف عام 2016.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    انتقادات تركية للغرب

    انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب في أكثر من مرة متهما إياه بعدم إظهار التضامن مع أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل. وقال إن الدول التي تخشى على مصير مدبري الانقلاب بدلا من القلق على ديمقراطية تركيا لا يمكن أن تكون صديقة.

  • Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    منح اللجوء لمعارضين تتهمهم تركيا بدعم الانقلاب

    ما زاد من تدهور العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي هو منح ألمانيا حق اللجوء لجنود أتراك سابقين ومن ضمنهم قيادات عسكرية، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في شهر تموز/ يوليو 2016.

  • Fethullah Gülen (picture alliance/dpa/M.Smith)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    رفض تجميد أصول مقربين من غولن في ألمانيا

    رفضت ألمانيا طلباً رسمياً من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. وأبلغت برلين أنقرة أنه ليس هناك أساس قانوني كي يقيد مكتب الإشراف المالي الاتحادي حركة غولن وأنصاره.

  • Türkische und EU-Flagge in Istanbul (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

    رُشحت تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت المفاوضات بين الجانبين حول هذا الشأن عام 2005. لكن المفاوضات تجمدت خريف عام 2016. وتعترض أغلب الأحزاب السياسية الألمانية في الوقت الحاضر على انضمام تركيا للاتحاد.

  • Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الترويج للتعديلات الدستورية على الأرض الألمانية

    رفضت ألمانيا ترويج ساسة أتراك في أراضيها للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2017. واتهم أردوغان المستشارة ميركل آنذاك باللجوء إلى ممارسات "نازية" لمساندتها هولندا في النزاع الذي نشب بينها وبين تركيا لنفس المسالة، مما أثار استنكار ألمانيا وحمل الرئيس الألماني شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".

  • Deutschland türkisch-islamische Gemeinde in Bonn (DW/O. Pieper)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    التجسس في ألمانيا على معارضي أردوغان

    أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية سحبها أئمة من ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في كانون الثاني/يناير 2017، أنها تحقق في اتهامات بالتجسس ضد اتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في ألمانيا. وتتهم الهيئة أئمة المساجد التابعة لـ "ديتيب" بتقديم معلومات عن معارضين للرئيس أردوغان للقنصليات التركية.

  • Türkei Incirlik (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الجنود الألمان يغادرون قاعدة أنجرليك التركية

    رفضت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الناتو. وقررت ألمانيا إثر ذلك في حزيران/يونيو 2017 سحب قواتها الـ 260 الذين كانوا للمشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، بنقل هذه القوات إلى الأردن. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Türkische Zeitung titelt mit Nazivorwürfen (picture-alliance/dpa/L. Say)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    تشبيه ميركل بهتلر وهجوم الصحافة التركية على ألمانيا

    نشرت صحيفة تركية موالية للحكومة في أيلول/سبتمبر 2017، صورة للمستشارة ميركل، على صفحتها الأولى، تظهرها بشارب هتلر الشهير، ويبدو فوق رأسها الصليب المعقوف رمز النازية. وجاء التصعيد الإعلامي هذا قبيل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017 وبعد المناظرة التلفزيونية بين المستشارة ميركل ومنافسها الاشتراكي شولتس، حيث دعا كلاهما إلى إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قمة جبل جليد الخلافات

    شددت الخارجية الألمانية في تموز/يوليو 2017، من تحذيرات السفر إلى تركيا التي تعد مقصدا سياحيا للألمان، وذلك عقب تصاعد حدة الخلاف بين ألمانيا وتركيا وإعلان برلين عن "توجه جديد" في سياستها تجاه أنقرة.

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    إيقاف تصدير الأسلحة

    تصدير الأسلحة إلى تركيا يمثل إشكالية أيضا، وأوقفت الحكومة الألمانية صادرات الأسلحة لها بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا مطلع هذا العام. جاء ذلك بعد تزايد الانتقادات ضد تصدير أسلحة إلى تركيا إثر توغل قواتها في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية. وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد".

  • Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قضية مسعود أوزيل واستغلالها إعلاميا

    أعلن مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع أردوغان، قبيل نهائيات كأس العالم في روسيا. واتهم أوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية مشددا على أنه لم تكن لديه أي "أغراض سياسية" عندما التقط الصورة مع أردوغان. فيما انتقد أردوغان المعاملة التي لاقاها أوزيل التي وصفها بـ"غير المقبولة".

  • Türkei Panoramabild von Istambul (picture-alliance/Hermes Images/AGF/Bildagentur-online)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    "ضمانات هيرمس"

    رغم الأزمة التي مرت بها العلاقات الألمانية - التركية، ارتفعت الضمانات الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا، والتي تعرف باسم "ضمانات هيرمس"، بصورة ملحوظة في عام 2017 ووصلت إلى نحو 1.5 مليار يورو. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت حدا أقصى للضمانات في أيلول/ سبتمبر 2017، بلغ هذا المبلغ. ورفعت ألمانيا هذا التحديد في شهر تموز/يوليو الماضي. وتعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا على مستوى العالم.

    الكاتب: زمن البدري


 

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