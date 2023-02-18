 في خريف العمر.. دوري فوق الثمانين في اليابان | جميع المحتويات | DW | 25.04.2023

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ثقافة ومجتمع

في خريف العمر.. دوري فوق الثمانين في اليابان

في الوقت الذي ينهي فيه البعض في سن الثلاثين مشواره الكروي، لا يوجد حد بالنسبة لبعض المسنين في اليابان، حيث لا يتوقفون عن لعب الكرة حتى بعد تجاوزهم الثمانين عاما، محافظين على صحتهم ولياقتهم البدنية.

  • Mutsuhiko Nomura bei Kniebeugen

    استعداد ذهني

    يتذكر موتسوهيكو نومورا (83 عاما) مشواره الكروي الطويل على مدى 18 مونديال وبالتحديد 70 عاما. واليوم لاعب المنتخب الياباني السابق عضو في دوري المسنين فوق 80 عاما، والذي لعب أولى مبارياته في أبريل/ نيسان 2023.

  • Ein Arm zeigt auf alte Fotos an der Wand

    الغرق في الذكريات!

    موتسوهيكو نومورا يكشف عن صور قديمة عندما سافر مع زوجته يونكو التي يبلغ عمرها اليوم 80 عاما إلى فرنسا لمشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1998. وفي المدرسة كان نومورا يعد رياضيا بارعا وضمن بذلك مكانه في المنتخب الياباني. ويقول متذكرا تلك الأيام "عندما كنت طفلا، كان الرجال في سن الخمسين أو الستين يعتبرون أجدادا مسنين".

  • Shingo Shiozawa am Telefon seines Büros

    لا للتوقف

    شينغو شيزاوا هو حارس مرمى ويتدرب في سن الـ 93 عاما عدة مرات في الشهر. والجري كثير ساعده على ترك التدخين وساعده في الشفاء من تضيّق في العمود الفقري. ويقول "لو لم ألعب كرة القدم لكنت الآن ميتا ".

  • Auf einem Tisch liegen zwei Bücher, daneben ein Notizblock, auf dem gerade geschrieben wird

    الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية

    من أجل الحفاظ ليس على لياقته البدنية وإنما الذهنية أيضا، يقوم شينغو شيزاوا بحل مسائل الرياضات في مكتبه. ففي اليابان يزداد متوسط الأعمار ببطء. فمن تجاوزا الـ 65 عاما يشكلون نحو ربع مجموع سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

  • Senioren beim Stretch-Training auf dem Fußballplatz

    تدريبات صعبة

    حتى في نادي سوكير بطوكيو تكون التدريبات صعبة. فمتوسط العمر يبلغ 77 عاما. وفي الماضي كانت الرياضة التنافسية مثل كرة القدم موضوعا محرما لدى الأشخاص المسنين، لكن اليوم تغير ذلك حتى في الرياضة. فخمس مجموع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما مازالوا يعملون لتحسين رواتبهم التقاعدية.

  • Spielszene mit vier Senioren

    الأمر لم يعد سهلا!

    تاكاو يوكوياما من فريق ريد ستار (86 عاما) يركض وراء الكرة ضد كوزو إيشيدا من فريق وايت بير (82 عاما) أثناء مباراة الافتتاح لدوري الـ 80 في طوكيو. وعدم سهولة لعب كرة القدم في سن متقدمة يتضح من خلال أعضاء الجسم المتصلبة والتنفس الصعب، حيث كان ذلك واضحا عندما تقابل لاعبو الفريقين تحت الشمس الساطعة في هذه المباراة.

  • Mutsuhiko Nomura seine Tochter und seine Enkelin üben Fußball in einem Park

    تشجيع الجيل الصاعد

    موتسوهيكو نومورا (83 عاما) وابنته يوريكو نومورا (48 عاما) وحفيدته موني نومورا (13 عاما) يلعبون كرة القدم في حديقة بطوكيو. وفي نهاية الأسبوع يكشف لهن عن بعض الحيل في اللعب. وتقول ابنته يوريكو "أحيانا أشاهد المسنين وهم يلعبون، حينها أشعر أنني يجب أن أعمل بجد".

  • Mutsuhiko Nomura mit seiner Frau Junko beim Abendessen vor dem Fernseher

    كرة القدم حاضرة دائما

    حتى أثناء وجبة العشاء تبقى الرياضة لدى موتسوهيكو نومورا وزوجته يونكو في مركز الحدث. تتابع يونكو زوجها عندما يلعب، وهي لا تخشى تعرضه للإصابة، لكنها تراقب بدقة ضغط دمه. "هو يحب أكل اللحم وبالتالي أنا أحاول حمله على أكل الخضروات. أعتقد أن كرة القدم هي أفضل شيء لصحته" تقول زوجته.


  • Mutsuhiko Nomura bei Kniebeugen

    استعداد ذهني

    يتذكر موتسوهيكو نومورا (83 عاما) مشواره الكروي الطويل على مدى 18 مونديال وبالتحديد 70 عاما. واليوم لاعب المنتخب الياباني السابق عضو في دوري المسنين فوق 80 عاما، والذي لعب أولى مبارياته في أبريل/ نيسان 2023.

  • Ein Arm zeigt auf alte Fotos an der Wand

    الغرق في الذكريات!

    موتسوهيكو نومورا يكشف عن صور قديمة عندما سافر مع زوجته يونكو التي يبلغ عمرها اليوم 80 عاما إلى فرنسا لمشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1998. وفي المدرسة كان نومورا يعد رياضيا بارعا وضمن بذلك مكانه في المنتخب الياباني. ويقول متذكرا تلك الأيام "عندما كنت طفلا، كان الرجال في سن الخمسين أو الستين يعتبرون أجدادا مسنين".

  • Shingo Shiozawa am Telefon seines Büros

    لا للتوقف

    شينغو شيزاوا هو حارس مرمى ويتدرب في سن الـ 93 عاما عدة مرات في الشهر. والجري كثير ساعده على ترك التدخين وساعده في الشفاء من تضيّق في العمود الفقري. ويقول "لو لم ألعب كرة القدم لكنت الآن ميتا ".

  • Auf einem Tisch liegen zwei Bücher, daneben ein Notizblock, auf dem gerade geschrieben wird

    الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية

    من أجل الحفاظ ليس على لياقته البدنية وإنما الذهنية أيضا، يقوم شينغو شيزاوا بحل مسائل الرياضات في مكتبه. ففي اليابان يزداد متوسط الأعمار ببطء. فمن تجاوزا الـ 65 عاما يشكلون نحو ربع مجموع سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

  • Senioren beim Stretch-Training auf dem Fußballplatz

    تدريبات صعبة

    حتى في نادي سوكير بطوكيو تكون التدريبات صعبة. فمتوسط العمر يبلغ 77 عاما. وفي الماضي كانت الرياضة التنافسية مثل كرة القدم موضوعا محرما لدى الأشخاص المسنين، لكن اليوم تغير ذلك حتى في الرياضة. فخمس مجموع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما مازالوا يعملون لتحسين رواتبهم التقاعدية.

  • Spielszene mit vier Senioren

    الأمر لم يعد سهلا!

    تاكاو يوكوياما من فريق ريد ستار (86 عاما) يركض وراء الكرة ضد كوزو إيشيدا من فريق وايت بير (82 عاما) أثناء مباراة الافتتاح لدوري الـ 80 في طوكيو. وعدم سهولة لعب كرة القدم في سن متقدمة يتضح من خلال أعضاء الجسم المتصلبة والتنفس الصعب، حيث كان ذلك واضحا عندما تقابل لاعبو الفريقين تحت الشمس الساطعة في هذه المباراة.

  • Mutsuhiko Nomura seine Tochter und seine Enkelin üben Fußball in einem Park

    تشجيع الجيل الصاعد

    موتسوهيكو نومورا (83 عاما) وابنته يوريكو نومورا (48 عاما) وحفيدته موني نومورا (13 عاما) يلعبون كرة القدم في حديقة بطوكيو. وفي نهاية الأسبوع يكشف لهن عن بعض الحيل في اللعب. وتقول ابنته يوريكو "أحيانا أشاهد المسنين وهم يلعبون، حينها أشعر أنني يجب أن أعمل بجد".

  • Mutsuhiko Nomura mit seiner Frau Junko beim Abendessen vor dem Fernseher

    كرة القدم حاضرة دائما

    حتى أثناء وجبة العشاء تبقى الرياضة لدى موتسوهيكو نومورا وزوجته يونكو في مركز الحدث. تتابع يونكو زوجها عندما يلعب، وهي لا تخشى تعرضه للإصابة، لكنها تراقب بدقة ضغط دمه. "هو يحب أكل اللحم وبالتالي أنا أحاول حمله على أكل الخضروات. أعتقد أن كرة القدم هي أفضل شيء لصحته" تقول زوجته.


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