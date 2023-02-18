ثقافة ومجتمع

في خريف العمر.. دوري فوق الثمانين في اليابان

في الوقت الذي ينهي فيه البعض في سن الثلاثين مشواره الكروي، لا يوجد حد بالنسبة لبعض المسنين في اليابان، حيث لا يتوقفون عن لعب الكرة حتى بعد تجاوزهم الثمانين عاما، محافظين على صحتهم ولياقتهم البدنية.

استعداد ذهني يتذكر موتسوهيكو نومورا (83 عاما) مشواره الكروي الطويل على مدى 18 مونديال وبالتحديد 70 عاما. واليوم لاعب المنتخب الياباني السابق عضو في دوري المسنين فوق 80 عاما، والذي لعب أولى مبارياته في أبريل/ نيسان 2023.

الغرق في الذكريات! موتسوهيكو نومورا يكشف عن صور قديمة عندما سافر مع زوجته يونكو التي يبلغ عمرها اليوم 80 عاما إلى فرنسا لمشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1998. وفي المدرسة كان نومورا يعد رياضيا بارعا وضمن بذلك مكانه في المنتخب الياباني. ويقول متذكرا تلك الأيام "عندما كنت طفلا، كان الرجال في سن الخمسين أو الستين يعتبرون أجدادا مسنين".

لا للتوقف شينغو شيزاوا هو حارس مرمى ويتدرب في سن الـ 93 عاما عدة مرات في الشهر. والجري كثير ساعده على ترك التدخين وساعده في الشفاء من تضيّق في العمود الفقري. ويقول "لو لم ألعب كرة القدم لكنت الآن ميتا ".

الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية من أجل الحفاظ ليس على لياقته البدنية وإنما الذهنية أيضا، يقوم شينغو شيزاوا بحل مسائل الرياضات في مكتبه. ففي اليابان يزداد متوسط الأعمار ببطء. فمن تجاوزا الـ 65 عاما يشكلون نحو ربع مجموع سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

تدريبات صعبة حتى في نادي سوكير بطوكيو تكون التدريبات صعبة. فمتوسط العمر يبلغ 77 عاما. وفي الماضي كانت الرياضة التنافسية مثل كرة القدم موضوعا محرما لدى الأشخاص المسنين، لكن اليوم تغير ذلك حتى في الرياضة. فخمس مجموع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما مازالوا يعملون لتحسين رواتبهم التقاعدية.

الأمر لم يعد سهلا! تاكاو يوكوياما من فريق ريد ستار (86 عاما) يركض وراء الكرة ضد كوزو إيشيدا من فريق وايت بير (82 عاما) أثناء مباراة الافتتاح لدوري الـ 80 في طوكيو. وعدم سهولة لعب كرة القدم في سن متقدمة يتضح من خلال أعضاء الجسم المتصلبة والتنفس الصعب، حيث كان ذلك واضحا عندما تقابل لاعبو الفريقين تحت الشمس الساطعة في هذه المباراة.

تشجيع الجيل الصاعد موتسوهيكو نومورا (83 عاما) وابنته يوريكو نومورا (48 عاما) وحفيدته موني نومورا (13 عاما) يلعبون كرة القدم في حديقة بطوكيو. وفي نهاية الأسبوع يكشف لهن عن بعض الحيل في اللعب. وتقول ابنته يوريكو "أحيانا أشاهد المسنين وهم يلعبون، حينها أشعر أنني يجب أن أعمل بجد".

كرة القدم حاضرة دائما حتى أثناء وجبة العشاء تبقى الرياضة لدى موتسوهيكو نومورا وزوجته يونكو في مركز الحدث. تتابع يونكو زوجها عندما يلعب، وهي لا تخشى تعرضه للإصابة، لكنها تراقب بدقة ضغط دمه. "هو يحب أكل اللحم وبالتالي أنا أحاول حمله على أكل الخضروات. أعتقد أن كرة القدم هي أفضل شيء لصحته" تقول زوجته.

