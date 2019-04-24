في حادثة غريبة.. معجون أسنان يُنهي حياة فتاة أمريكية

لم تكن دينيس سلفات (11 عاماً) تعتقد أن معجون أسنان سيتسبب في وفاتها بطريقة مأساوية. الفتاة الأمريكية استعملت كعادتها معجون الأسنان، من أجل تنظيف أسنانها بعد تناول وجبة طعام، بيد أن ما لم يخطر ببال سلفات أن هذا المعجون يحتوي على بروتين الحليب، ما أدى إلى إصابتها برد فعل تحسسي ووفاتها نتيجة لذلك، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "دي فيلت" الألمانية.
وأوضح موقع "دي فيلت" أن دينيس سلفات كانت تعاني منذ السنة الأولى بعد ولادتها من حساسية شديدة لمنتوجات الألبان، ما دفع أسرتها الصغيرة إلى مراقبة كل المنتجات التي تستهلكها الفتاة الصغيرة، وأردف أن الأسرة لم تتوقع أن يحتوي معجون الأسنان، الذي اقترحه الطبيب على الأسرة، على بروتين الحليب.
وتابع نفس المصدر أن دينيس سلفات وقبل ذهابها إلى النوم، نظفت أسنانها في المساء بمعجون الأسنان، إلاّ أنها لم تعد فجأة قادرة على التنفس، وأضاف أن أم الضحية اتصلت على وجه السرعة بالإسعاف على أمل إنقاذ حياة الفتاة الصغيرة، التي فارقت الحياة.
وفي نفس السياق، نقل موقع مجلة "بيبول" عن والدة الضحية قولها "لقد قالت، لدي رد فعل تحسسي من معجون الأسنان"، وأردفت "كانت شفتيها زرقاء بالفعل، فالتقطتها ووضعتها على السرير، ثم أسرعت إلى غرفة المعيشة واتصلت بالإسعاف"، وتابعت "كانت تقول أمي لا أستطيع التنفس، بينما كنت أقول لها بل يمكنك التنفس، أحبك".
وواصلت الأم حديثها عن حادثة وفاة ابنتها الصغيرة "لم أفكر في إلقاء نظرة على مكونات معجون الأسنان"، مضيفة "على عكس ما يقول لي كل شخص (عندما يلتقيني)، أشعر أنني خذلتها".
في المُقابل، قال طبيب الحساسية ديفيد ستوموس إن "هذه المرة الأولى التي أسمع فيها شيئا كهذا...هناك العديد من البروتينات الغذائية الموجودة في الأدوية والمنتجات الغذائية"، فيما قررت أسرة الضحية أن تتبرع بأعضاء الفتاة الصغيرة كدليل على "حب وحنان وكرم" دينيس سلفات، حسب ما أورد موقع "دي فيلت".
ر.م/ع.ش
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
حساسية غبار الطلع
أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
القراديات والغبار المنزلي
على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
شعر الحيوانات
في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الغذائية
يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
بعض أصناف الأدوية
على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
العطور والمستحضرات الكمالية
لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المعادن
7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
لسعة الحشرات
وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الكيميائية
وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
أشعة الشمس
صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.