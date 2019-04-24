في حادثة غريبة.. معجون أسنان يُنهي حياة فتاة أمريكية

لم تكن دينيس سلفات (11 عاماً) تعتقد أن معجون أسنان سيتسبب في وفاتها بطريقة مأساوية. الفتاة الأمريكية استعملت كعادتها معجون الأسنان، من أجل تنظيف أسنانها بعد تناول وجبة طعام، بيد أن ما لم يخطر ببال سلفات أن هذا المعجون يحتوي على بروتين الحليب، ما أدى إلى إصابتها برد فعل تحسسي ووفاتها نتيجة لذلك، وفق ما أشار إليه موقع جريدة "دي فيلت" الألمانية.

وأوضح موقع "دي فيلت" أن دينيس سلفات كانت تعاني منذ السنة الأولى بعد ولادتها من حساسية شديدة لمنتوجات الألبان، ما دفع أسرتها الصغيرة إلى مراقبة كل المنتجات التي تستهلكها الفتاة الصغيرة، وأردف أن الأسرة لم تتوقع أن يحتوي معجون الأسنان، الذي اقترحه الطبيب على الأسرة، على بروتين الحليب.

وتابع نفس المصدر أن دينيس سلفات وقبل ذهابها إلى النوم، نظفت أسنانها في المساء بمعجون الأسنان، إلاّ أنها لم تعد فجأة قادرة على التنفس، وأضاف أن أم الضحية اتصلت على وجه السرعة بالإسعاف على أمل إنقاذ حياة الفتاة الصغيرة، التي فارقت الحياة.

وفي نفس السياق، نقل موقع مجلة "بيبول" عن والدة الضحية قولها "لقد قالت، لدي رد فعل تحسسي من معجون الأسنان"، وأردفت "كانت شفتيها زرقاء بالفعل، فالتقطتها ووضعتها على السرير، ثم أسرعت إلى غرفة المعيشة واتصلت بالإسعاف"، وتابعت "كانت تقول أمي لا أستطيع التنفس، بينما كنت أقول لها بل يمكنك التنفس، أحبك".

وواصلت الأم حديثها عن حادثة وفاة ابنتها الصغيرة "لم أفكر في إلقاء نظرة على مكونات معجون الأسنان"، مضيفة "على عكس ما يقول لي كل شخص (عندما يلتقيني)، أشعر أنني خذلتها".

في المُقابل، قال طبيب الحساسية ديفيد ستوموس إن "هذه المرة الأولى التي أسمع فيها شيئا كهذا...هناك العديد من البروتينات الغذائية الموجودة في الأدوية والمنتجات الغذائية"، فيما قررت أسرة الضحية أن تتبرع بأعضاء الفتاة الصغيرة كدليل على "حب وحنان وكرم" دينيس سلفات، حسب ما أورد موقع "دي فيلت".

ر.م/ع.ش