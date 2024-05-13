في تغيير كبير للقيادة العسكرية الروسية بوتين يقيل وزير دفاعه

بعد أيام على تنصيب بوتين لولاية خامسة وبعد أكثر من عامين من الحرب ضد أوكرانيا، أقال الرئيس الروسي وزير دفاعه. لندن قالت إن شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" بالجيش الروسي.

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأحد (12 مايو / أيار 2024)، وزير الدفاع سيرغي شويغو -الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2012- وذلك في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة وبعد أكثر من عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. واقترح بوتين الاقتصادي أندريه بيلوسوف ليحل محل شويغو، وفقا للائحة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.

وأصدر بوتين مرسوما بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي، خلفا لنيكولاي باتروشيف الذي ستُعلن مهماته الجديدة "في الأيام المقبلة" وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله "سيواصل شويغو العمل في هذا القطاع (الدفاع) الذي يعرفه جيدا، يعرفه جيدا من الداخل، جنبا إلى جنب مع زملائه وشركائه في مكان عمله السابق".

وبوتين ملزم دستوريا بتعيين مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة -أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين- بعد فوزه في انتخابات آذار/مارس 2024 التي غابت عنها المعارضة. ويجب أن يوافق المشرعون في البرلمان الروسي على ترشيحات الرئيس، وهو أمر يعتبر شكلياً، ومن المنتظر إقراره يوم الثلاثاء. ويأتي التعديل الكبير مع تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ أشهر.

وتولى شويغو -البالغ حاليا من العمر 68 عاما- منصب وزير الدفاع في روسيا منذ عام 2012، وجسَّد استقرار الحكومات المختلفة في عهد بوتين، تماما مثل سيرغي لافروف الذي يحتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية. ورغم سلسلة الانتكاسات العسكرية التي منيت بها روسيا، بما في ذلك الفشل في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف والانسحاب من مناطق شمال شرق خاركيف وجنوب خيرسون، إلا أن بوتين حافظ على ثقته في شويغو حتى الآن. وشمل ذلك تمرد قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين العام الماضي للمطالبة بإقالة شويغو.

كيم يستعرض مسيّرات وصواريخ كوريا شمالية أمام وزير الدفاع الروسي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وليست لدى بيلوسوف -البالغ حاليا من العمر حاليا 65 عاما والبديل المرشح لشويغو- أي خلفية عسكرية، وقد كان النائب الأول لرئيس الحكومة الأخيرة منذ عام 2020 وأحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة، حتى إنه شغل لفترة وجيزة منصب وزير التنمية الاقتصادية بين مايو / أيار 2012 ويونيو / حزيران 2013.

لندن تقول إن شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن نظيره الروسي المُقال سيرغي شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" بين قتيل وجريح في "صفوف جنوده" خلال الحرب في أوكرانيا.

وكتب شابس على منصة إكس"شويغو تسبب بسقوط أكثر من 355 ألف ضحية في صفوف جنوده وبمعاناة هائلة بين المدنيين في إطار حملة غير قانونية في أوكرانيا".

وأضاف: "روسيا تحتاج إلى وزير دفاع يمكنه إلغاء هذا الإرث الكارثي وإنهاء الغزو، لكن كل ما ستحصل عليه هو دُمية أخرى لبوتين"، بحسب تعبيره.

ع.م/ف.ي (أ ف ب)