 في تصعيد جديد للأزمة.. زيهوفر يرفض مقترحات ميركل بشأن إعادة اللاجئين | أخبار | DW | 01.07.2018

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أخبار

في تصعيد جديد للأزمة.. زيهوفر يرفض مقترحات ميركل بشأن إعادة اللاجئين

يبدو أن الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا يدخل مرحلة جديدة، فقد توالت أنباء عن رفض هورست زيهوفر في اجتماع حزبه اليوم للنتائج التي توصلت لها المستشارة ميركل مع شركائها الأوروبيين بشأن أزمة اللجوء والهجرة.

Spitzentreffen von CDU und CSU (picture-alliance/dpa/T. Hase)

انتقد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشدة النتائج التي توصلت إليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع شركائها الأوروبيين في بروكسل. وقال زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري إن هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين المسجلين في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2018) عن مشاركين في اجتماع مجلس إدارة الحزب المسيحي البافاري.

ورفض زيهوفر مقترح ميركل بإيواء اللاجئين المسجلين في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي في "مراكز المرساة" المخطط لإقامتها. ويعد ذلك بمثابة اعتراض مباشر من زيهوفر على ميركل، التي تأمل في أن تنجح نتائج اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أيام في إرضاء شركائها في الائتلاف الحاكم والذين يطالبون بتشديد سياسة ألمانيا إزاء اللجوء والهجرة.

من جانبها لم تحدد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إذا ما كان يمكن حل النزاع المرير حول سياسة اللجوء والهجرة مع الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا اليوم الأحد (الأول من تموز/ يوليو 2018). ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن سياسة اللجوء المشددة للاتحاد الأوروبي. وخلال تسجيل المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي اف"، قالت ميركل اليوم الأحد: "نحن لا نرفع الجسور بل نحن نسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن نفعله من أجل القضاء على عمل المهربين في مجال الهجرة غير الشرعية". 

مختارات

فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تتعرض للضغط داخل بلادها بشأن اللجوء، أنها أبرمت اتفاقات مع 14 دولة جديدة لطرد المهاجرين إليها، نفت تشيكيا والمجر وجود مثل هذا الاتفاق. (30.06.2018)

14 دولة أوروبية تتعهد للمستشارة ميركل بالاسراع في عملية استعادة اللاجئين، من بينها دول طالما انتقدتها بسبب سياسة "الأبواب المفتوحة". وكشف ذلك خطاب بعثته المستشارة الى شركائها في الائتلاف الحاكم تضمن تفاصيل جديدة. (30.06.2018)

وأضافت ميركل أن المهربين يخاطرون بحياة اللاجئين ويثرون أنفسهم على حسابهم، لافتة إلى أن أوروبا لا يمكنها أن تقف من ذلك موقف المتفرج. وقالت ميركل إنها ستقوم بكل شيء من أجل تكون هناك نتائج لدى حزبها المسيحي الديمقراطي وكذلك الحزب البافاري. وجاءت هذه التصريحات لميركل خلال المقابلة مع برنامج "برلين ديركت"، رداً على سؤال عمّا إذا ستكون هناك حكومة ووحدة بالاتحاد المسيحي فيما بعد أم لا.

يُشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأعربت ميركل عن سرورها حيال وجود سباستيان كورتس كمستشار في النمسا، وقالت إنه حتى مع وجود اختلافات في الرأي معه " لكننا جميعاً نؤيد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأحجمت ميركل عن الإجابة على سؤال عما إذا كانت ستقيل زيهوفر إذا لزم الأمر حال اتخاذه نهج منفرد، وقالت إن الاتحاد المسيحي بصدد مشاورات مهمة وجدية. وأضافت أنها تسعى إلى أن يواصل حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري العمل سوياً مستقبلاً، وأكدت أن ما توصلت إليه في مفاوضاتها الثنائية في بروكسل يتمتع في المجمل "بتأثير مماثل" لخطط الحزب البافاري. واجتمع مجلس إدارة الحزب البافاري اليوم الاحد مع المجموعة البرلمانية للحزب بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" في ميونخ الساعة الثالثة (بالتوقيت المحلي) للتشاور بشأن الإجراء القادم في الخلاف القائم حول سياسة اللجوء.

ويجتمع مجلس حزب ميركل اليوم أيضاً بالتوقيت (بالتوقيت المحلي). وكانت المستشارة الألمانية قد اجتمعت ووزير داخليتها هورست زيهوفر مساء أمس السبت بمكتب المستشارية بالعاصمة برلين في لقاء تشاوري لإيجاد حل في النزاع المرير حول سياسة اللجوء بين حزب ميركل والحزب البافاري الذي يرأسه زيهوفر.

ودار الاجتماع حول كيفية التصدي لقدوم لاجئين كانوا قد سجلوا أنفسهم في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ولكنهم واصلوا السفر إلى ألمانيا وقدموا طلبات لجوء بها. ويعول زيهوفر على رفض مثل هؤلاء اللاجئين على الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل اتخاذ إجراءات وطنية أحادية الجانب، وتسعى للتوصل لحل أوروبي في هذا الشأن.

قرارات أوروبية مشكوك فيها

في المقابل أعرب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا عن تشككه تجاه القرارات التي توصلت إليها ميركل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة اللجوء.

وقال ألكسندر دوبرينت في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نظراً للتصريحات المتباينة من بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون هناك شك فيما إذا كانت جميع قرارات المجلس سوف تكون واقعاً أم لا".

ويذكر أن المستشارة الألمانية ميركل ذكرت لقيادات شريكيها في الائتلاف الحاكم وهما الحزب المسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنها حصلت على وعد من 14 دولة بإبرام اتفاقية للإسراع في استعادة لاجئين محددين، وهم طالبو اللجوء الذين تم تسجيلهم في دولة أوروبية أخرى، ولكنهم واصلوا السفر إلى ألمانيا.

ولكن الحكومة التشيكية في براغ رفضت المعلومات التي تقول إنها أعطت المستشارة الألمانية ميركل موافقتها على سرعة إعادة بعض اللاجئين إلى الحدود، وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، بحسب بيان حكومته: "لم تتوجه ألمانيا إلينا، ولن أوقع على مثل هذه الاتفاقية في هذه اللحظة".

ومن جانبه نفى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أيضاً أن تكون حكومته أعطت موافقة لميركل على سرعة إعادة طالبي اللجوء، حيث قال أمس السبت لوكالة الأنباء المجرية الرسمية: "إنها شائعة كاذبة فلم نتوصل مطلقاً إلى أية اتفاقات".

ولكن ميركل لم تشر إلى اتفاقات مبرمة، ولكنها أشارت إلى "وعود على مستوى سياسي بإبرام مثل هذه الاتفاقات".

م.أ.م (د ب أ)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

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