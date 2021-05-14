في تصعيد جديد إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا صوب إسرائيل

أُطلقت ثلاثة صواريخ مساء اليوم (الجمعة 14 مايو/ أيار 2021) من سوريااتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع دوامة العنف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس قبل خمسة أيام، وفق ما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي. وقال المصدر إنّ صاروخاً سقط في الأراضي السورية، في حين سقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة في شمال إسرائيل.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، سُمع من محافظة القنيطرة، دويّ انفجارات ضربت المنطقة قرب الحدود مع الجولان المحتلّ. وأوضح المرصد أنّه "لم ترد معلومات حتى اللحظة عمّا إذا كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ من المنطقة هناك باتّجاه الجولان المحتلّ، أم أنها تأتي في إطار التوتر القائم في قرية أم باطنة ومحيطها والتي شهدت اليوم صباحاً استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى محيطها واستهدفت القرية بقذائف هاون وهدّدت باقتحامها".
وفي 22 أبريل الماضي قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب ، مؤكدا أن الصاروخ "تجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل"، في نفي غير مباشر لتقارير إعلامية ذكرت أن الصاروخ سقط بـ"القرب من مفاعل ديمونا".
ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
ضربات انتقامية إسرائيلية
موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط
الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
شروق معمّد بالنار
أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
نزوح يائس
في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
دمار في قطاع غزة
تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
صواريخ على تل أبيب
حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
انتظار قلق
لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
خطر داهم
حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
يدان فوق الرأس
من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.
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بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد
حجارة وغاز مسيل للدموع
في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ