في تصعيد جديد إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا صوب إسرائيل

أُطلقت ثلاثة صواريخ مساء اليوم (الجمعة 14 مايو/ أيار 2021) من سوريااتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع دوامة العنف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس قبل خمسة أيام، وفق ما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي. وقال المصدر إنّ صاروخاً سقط في الأراضي السورية، في حين سقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة في شمال إسرائيل.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، سُمع من محافظة القنيطرة، دويّ انفجارات ضربت المنطقة قرب الحدود مع الجولان المحتلّ. وأوضح المرصد أنّه "لم ترد معلومات حتى اللحظة عمّا إذا كانت ناجمة عن إطلاق صواريخ من المنطقة هناك باتّجاه الجولان المحتلّ، أم أنها تأتي في إطار التوتر القائم في قرية أم باطنة ومحيطها والتي شهدت اليوم صباحاً استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى محيطها واستهدفت القرية بقذائف هاون وهدّدت باقتحامها".

وفي 22 أبريل الماضي قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب ، مؤكدا أن الصاروخ "تجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل"، في نفي غير مباشر لتقارير إعلامية ذكرت أن الصاروخ سقط بـ"القرب من مفاعل ديمونا".

ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)