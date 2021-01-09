 في تأكيد على تحسين العلاقات.. قطر تعين سفيراً لها في السعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في تأكيد على تحسين العلاقات.. قطر تعين سفيراً لها في السعودية

بعد أشهر على إعلان نهاية الأزمة الخليجية، عيّنت قطر سفيرا لها لدى السعودية، ويتعلق الأمر بسفيرها الأسبق في دولة الكويت. في المقابل لا تزال مساحات خلاف بين قطر من جهة وبين الإمارات والبحرين من جهة ثانية.

تميم بن حمد - سلمان بن عبد العزيز

أمير قطر وملك السعودية عام 2016 - أرشيف

عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء (11 أغسطس/آب 2021) سفيرا لبلاده لدى السعودية في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بعد أن اتفقت الرياض وحلفاؤها هذا العام على إنهاء الخلاف مع الدوحة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الأمير أصدر قرارا "بتعيين السيد بندر محمد عبد الله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية".

مختارات

بعدما أنهت قطر والعربية السعودية ومصر خلافاتها، بات مستقبل الإخوان المسلمين في إمارة قطر مفتوحا. فالتطور هناك يمكن أن يؤثر على الوضع الدولي للحركة. فهل تضحي قطر بالإخوان وبأي مقابل؟

رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة باتفاق المصالحة الخليجية. واعتبرت ألمانيا أنه يمثل "خطوة كبيرة لحل الأزمة بين دول الخليج"، في حين أكدت الأمم المتحدة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وسبق أن عمل العطية سفيرا لقطر لدى دولة الكويت، التي توسطت في النزاع الخليجي. وكانت الدوحة عينت الشهر الماضي سفيرا لها في مصر، في أعقاب خطوة مماثلة أقدمت عليها القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي.

وقررت السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين في يناير/كانون الثاني إنهاء مقاطعة فرضتها في منتصف عام 2017 على الدوحة واستعادة العلاقات السياسية والتجارية والسفر معها.

وكانت الدول الأربع قد قطعت العلاقات بسبب اتهامات بدعم قطر للإرهاب، في إشارة للجماعات الإسلامية المتشددة، وهو ما تنفيه الدوحة.

واستأنفت السعودية ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لكن الإمارات والبحرين لم تفعلا ذلك حتى الآن. واستعادت دول المقاطعة، باستثناء البحرين، روابط التجارة والسفر مع قطر.

واتخذت السعودية زمام المبادرة بين الدول الأربع في إصلاح العلاقات مع قطر، لتتقرب بذلك من الولايات المتحدة، حليفها الرئيسي، وللاستفادة في الوقت نفسه من الفرص الاقتصادية في ظل سعيها لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي يناير/ كانون الثاني، ونزولا على رغبة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب في تكوين جبهة عربية موحدة في مواجهة إيران، وحرصا منها على ترك انطباع جيد لدى الرئيس الجديد جو بايدن، أعلنت الرياض إنهاء المقاطعة وقالت إن حلفاءها الثلاثة سيحذون حذوها.

لكن مسؤولا إماراتيا كبيرا قال إن الأمر سيستغرق وقتا لإعادة بناء الثقة، في حين لم تجر البحرين والدوحة محادثات ثنائية بعد بهدف إصلاح العلاقات.

ع.ا/ أ.ح ( رويترز)

  • Vereinigte Arabische Emirate | Ahmed Mansoor, politischer Aktivist

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    أحمد منصور- الإمارات

    يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.

  • Autoren setzen sich für inhaftierten Blogger Badawi ein

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    رائف بدوي- السعودية

    هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.

  • Salman al-Ouda

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    سلمان العودة- السعودية

    الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.

  • #FreedomofSpeech Abdulhadi al-Khawaja, Bahrain

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    الخواجة وعلي سلمان - البحرين

    لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.

  • Arabische Gastarbeiter in den Golfstaaten | Katar

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    العمالة الأجنبية في قطر

    اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.

  • Kuwait Demonstration für Einbürgerung

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    معتقلو "البدون" ـ الكويت

    أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.

  • Treffen des Golf-Kooperationsrates (GCC)

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    اعتقالات مضادة

    لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.


مواضيع ذات صلة

3131875 06/16/2017 A check point at the closed border between Qatar and Saudi Arabia Valeriy Melnikov/Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

عبور المسافرين القطريين إلى السعودية بعد إعادة فتح المعبر الحدودي 09.01.2021

بدأ المسافرون القطريون في العبور إلى داخل المملكة العربية السعودية، بعد إعادة فتح معبر سلوى بين البلدين. فيما أعلنت قطر عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد للقادمين من الجانب السعودي.

An Airbus A350 plane of Qatar Airways from Doha is pictures after it landed at Berlin's airport Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, during the opening of the southern runway of the airport, in Schoenefeld, southeast of Berlin, on November 4, 2020. - Passenger flights are to began landing on October 31, 2020 at Berlin's new international airport, a moment many Germans thought they might never see after years of embarrassing delays and spiralling costs. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

بعد السعودية والإمارات.. مصر أيضا تفتح المجال أمام الطيران القطري 12.01.2021

أعادت مصر فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران مع قطر واستئناف الرحلات بين البلدين، وفق ما نقلته عدة مصادر وكذلك وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد القمة الخليجية التي أعلنت فيها السعودية نهاية مقاطعة قطر.

In this photo provided by the Saudi Press Agency, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir of Qatar, left, meets with Saudi King Salman, right, at the Riyadh airport in Saudi Arabia, Tuesday, Feb. 17, 2015. (AP Photo/SPA)

وسط ترحيب دولي.. تأكيدات على قرب نهاية الأزمة بين قطر وجاراتها 05.12.2020

بعد الإشارات الإيجابية التي بعثتها دولة الكويت، الوسيط الخليجي في الأزمة بين دول المقاطعة وقطر، أكدت السعودية بدورها وقوع تقدم كبير في المفاوضات، وسط توقعات بأن تنفرج الأزمة أولا بفتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.