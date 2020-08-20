في بلدة سويسرية.. السماء تمطر شوكولاتة!

في حادثة غريبة، وبينما كان يهم أحد سكان بلدة أولتن الصغيرة في سويسرا ركوب سيارته، اكتشف أنها مغطاة بطبقة رقيقة من الغبار البني، كما نقلت صحيفة "أولتنر تاغسبلات" السويسرية. وبحسب نفس الصحيفة، فإن صاحب السيارة الذي أبلغها بما حدث خمَن أن يكون لذلك علاقة بمصنع الشوكولاتة القريب من المكان الذي يعود لشركة "ليندت وشبرونغلي" السويسرية.

وتبين بالفعل أن مصنع الشوكولاتة هو مصدر الغبار البني الذي لم يكن في الواقع سوى جزيئات صغيرة من قطع حبوب الكاكاو المحمصة والمكسرة، كما أوضح المكتب الإعلامي للمصنع.

وأرجعت الشركة ما حصل إلى خلل في نظام التبريد لإحدى آلات تحميص الكاكاو، ما جعل جزيئات الكاكاو تتسرب إلى الخارج بهذه الكثافة عبر الهواء، كما ذكرت متحدثة باسم شركة "ليندت وشبرونغلي" لصحيفة "ميركور" الألمانية.

وأكدت الشركة السويسرية أن تسرب جزيئات الكاكاو لا يشكل أي مضار سواء بالنسبة للإنسان أو البيئة، كما أبدت "ليندت وشبرونغلي" استعدادها لتحمل مصاريف تنظيف السيارات التي تأثرت جراء انتشار جزيئات الكاكاو الصغيرة.

ع.ش/ع.ج.م