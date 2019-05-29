في بريطانيا .. أخرجته أمه من المدرسة ليصبح "لاعب فيديو" محترف!

على غير العادة، شجعت أم بريطانية ابنها على ترك الدراسة لاحتراف لعبة الفيديو "فورتنايت". الطفل المدعو "بنجي فيش"، الذي لم يتجاوز 15 ربيعاً بعد، استطاع أن يحصل على 25 ألف جنيهاً استرلينياً من خلال لعب "فورتنايت"، وهو الآن مؤهل لدخول كأس العالم الخاص باللعبة، والذي تصل قيمة جائزته إلى 23 مليون جنيه إسترليني.، حسب ما نقل موقع "ديلي ميل".
وستنظم المنافسة في مدينة نيويورك خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وسيشارك فيها "بنجي"، الذي يعتبر من بين أفضل 15 لاعب لـ"فورتنايت" في العالم. وبالرغم من أن الفتى البريطاني قد بدأ اللعبة قبل عام، إلا أنه اكتسب شهرة كبيرة وآلاف المتابعين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بنجي فيش بخصوص سماح والدته له باحتراف ألعاب الفيديو: "لم تعتقد أمي في البداية أنني سأكون متفوقاً في اللعبة التي استحوذت على اهتمامي وبدأت بممارستها ساعات طويلة حتى في المدرسة"، مضيفاً أن "أول مبلغ أفوز به كان 10 آلاف جنيه استرليني، ونجحت في تطوير مهاراتي فيها بشكل سريع حتى أصبحت أحد أفضل اللاعبين في أوروبا. عندها بدأت التفكير الجدي في التخلي عن الدراسة بعد توقيعي كلاعب محترف من قبل فريق (NRG e-Sports) الذي يعد أحد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية".
ومن المُرجح أن يستأنف بنجي دراسته من البيت بعد خوض المسابقة.
م.م/ ي.أ
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
البداية: غيمبوي
"غيمبوي" هو أول جهاز ألعاب فيديو محمول في العالم، طرحته شركة "نينتندو" اليابانية قبل 25 عاماً. سعر الجهاز كان آنذاك نحو 80 يورو وبيع منه الملايين حول العالم.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
منافس أتاري
"غيمبوي" كان الجهاز الأول المحمول وجاء لينهي احتكار جهاز ألعاب الفيديو الشهير "أتاري 2600"، الذي كان يعمل مع التلفزيون فقط وبدأ إنتاجه سنة 1977. استمر إنتاج جهاز "أتاري" لغاية بداية التسعينيات وبيعت منه أكثر 30 مليون نسخة حول العالم.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
كومودور 64
عام 1982 طُرح في الأسواق أول نظام ألعاب يرتبط بجهاز الكمبيوتر، هو "كومودور 64". انتشر استخدام هذا الجهاز في ثمانينيات القرن الماضي وبيع منه الملايين حول العالم. استخدم نظام "كومودور 64" للألعاب ولتطوير البرامج المختلفة أيضاً.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
عبقري نينتندو
هيروشي ياموشي هو الرئيس الثالث لشركة "نينتندو" اليابانية، وحافظ على منصبه هذا لمدة 53 عاماً. يعود لياموشي الفضل في تحويل "نينتندو" من شركة صغيرة لصنع أوراق اللعب في سبعينيات القرن الماضي إلى شركة ألعاب فيديو عالمية. في سنة 1983 أطلق ياموشي سلسة ألعاب "فاميكوم". توفي ياموشي العام الماضي.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
نظام "ميغا" من سيغا
في سنة 1988 أنشئت في اليابان أيضاً شركة "سيغا"، وبدأت بإنتاج ألعاب الفيديو الخاصة بها على منصة "ميغا". في الوقت الحالي، توقف استخدام هذه المنصة، إلا أن الشركة الأم "سيغا" بقيت تنتج برامج للكمبيوتر وألعاب فيديو للصالات الكبيرة.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
"نينتندو دي إس" يستبدل "غيمبوي"
عام 1990 قدمت "غيمبوي" نسخة جديدة من جهازها المحمول، الذي استمر بيعه لغاية نهاية تسعينيات القرن الماضي. في الألفية الجديدة، توقف إنتاج "غيمبوي" ليتم التركيز على الجهاز الجديد "نينتندو دي إس" ذو الشاشتين، والذي حل محل "غيمبوي".
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
أنظمة متكاملة للألعاب
قدمت "نينتندو" عام 1990 نظام الألعاب المتكاملة، الذي بيع منه أكثر من 50 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم. أشهر ألعاب هذا النظام كانت بلا شك لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
"بلاي ستيشن"
عام 1994، بدأت ألعاب "بلاي ستيشن" من شركة سوني بالسير على خطى "نينتندو" في سوق الألعاب العالمية. كانت "بلاي ستيشن" أول أنظمة ألعاب الفيديو التي تستخدم الأقراص المدمجة "سي دي".
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
الرد من مايكروسوفت: "إكس بوكس"
قرر عملاق البرمجيات الأمريكي "مايكروسوفت" عام 2001 دخول عالم أنظمة ألعاب الفيديو، من خلال نظام الألعاب "إكس بوكس"، الذي يماثل في تصميمه وطريقة تشغيله منافسه الأزلي "بلاي ستيشن" من سوني.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
التطور الجديد: نظام "وي"
طرحت "نينتندو" منم جهتها نظام "وي" عام 2006 كمنافس لكل من "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس". ويتميز "وي" بأنه أول نظام يتيح للاعبين استخدام تقنيات التحكم عن بعد.
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رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة
المستقبل
تتجه ألعاب المستقبل على الأغلب إلى غمس اللاعب في عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد، يمكن مشاهدته بواسطة نظارات خاصة والتحكم فيه عن طريق مجسات خاصة. في الصورة: نظارة "أوكيولوس ريفت" الخاصة للعوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد.
الكاتب: ماركوس لوتيكه / زمن البدري