في بريطانيا .. أخرجته أمه من المدرسة ليصبح "لاعب فيديو" محترف!

على غير العادة، شجعت أم بريطانية ابنها على ترك الدراسة لاحتراف لعبة الفيديو "فورتنايت". الطفل المدعو "بنجي فيش"، الذي لم يتجاوز 15 ربيعاً بعد، استطاع أن يحصل على 25 ألف جنيهاً استرلينياً من خلال لعب "فورتنايت"، وهو الآن مؤهل لدخول كأس العالم الخاص باللعبة، والذي تصل قيمة جائزته إلى 23 مليون جنيه إسترليني.، حسب ما نقل موقع "ديلي ميل".

وستنظم المنافسة في مدينة نيويورك خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وسيشارك فيها "بنجي"، الذي يعتبر من بين أفضل 15 لاعب لـ"فورتنايت" في العالم. وبالرغم من أن الفتى البريطاني قد بدأ اللعبة قبل عام، إلا أنه اكتسب شهرة كبيرة وآلاف المتابعين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بنجي فيش بخصوص سماح والدته له باحتراف ألعاب الفيديو: "لم تعتقد أمي في البداية أنني سأكون متفوقاً في اللعبة التي استحوذت على اهتمامي وبدأت بممارستها ساعات طويلة حتى في المدرسة"، مضيفاً أن "أول مبلغ أفوز به كان 10 آلاف جنيه استرليني، ونجحت في تطوير مهاراتي فيها بشكل سريع حتى أصبحت أحد أفضل اللاعبين في أوروبا. عندها بدأت التفكير الجدي في التخلي عن الدراسة بعد توقيعي كلاعب محترف من قبل فريق (NRG e-Sports) الذي يعد أحد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية".

ومن المُرجح أن يستأنف بنجي دراسته من البيت بعد خوض المسابقة.

م.م/ ي.أ