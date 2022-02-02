في بئر ضيقة وعلى عمق 32 متراً.. مأساة الطفل ريان تحبس أنفاس المغرب

تسابق فرق الإنقاذ في المغرب الزمن لانتشال الطفل ريان (5 سنوات) بعد أن وقع في بئر عميقة بقرية أغران في إقليم شفشاون شمالي المغرب. وفي الوقت الذي باتت فيه فصول المأساة الشغل الشاغل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتلقفون أي خبر أو صورة عن عملية الإنقاذ لحظة بلحظة، فإن العملية ليست بالسهلة رغم استعانة السلطات المغربية بأجهزة متطورة في وقت لاحق للبحث عن الطفل كإنزال الكاميرات داخل البئر لرصد حالته في داخل البئر التي يبلغ عمقها نحو 62 متراً، لتكتشف أن ريان عالق على عمق يبلغ نحو 32 متراً داخلها.

وكشفت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق إن ريان سقط في البئر في غفلة من والديه، صباح الأربعاء (الثاني من فبراير/ شباط 2022)، وأكدت تقارير أن الطفل ما يزال على قيد الحياة، مشيرة في الوقت ذاته إلى إصابات وجروح طفيفة على مستوى الرأس.

كما ظهر والد الطفل في فيديو بإحدى وسائل الإعلام المحلية ليشرح تفاصيل القضية ومعاناة عائلته كاملة وهي تترصد كل تطور يُنشر أو إعلان من السلطات المحلية:

وتكمن صعوبة انتشال ريان في أن البئر ضيقة إلى حد كبير، وهو ما حال دون نزول عناصر الدفاع المدني إلى داخلها، مما دفعهم إلى البدء بعملية "إنقاذ أفقية" مستعينين بجرافة كبيرة راحت تواصل عمليات الحفر في محيط البئر خلال الساعات الماضية.

وتحت وسم " #انقذوا_ريان" تداول كثير من مستخدمي تويتر صوراً لعمليات الإنقاذ الجارية وللتعبير عن مخاوفهم من نفاد الوقت قبل انتشاله وتبادلوا الأمنيات بسلامة خروج الطفل الصغير من محنته:

بينما نشر آخرون مخططات لعمليات إنقاذ جرت في حالات مشابهة، حيث يشرح أحد المستخدمين طريقة الإنقاذ بحفر بئر موازية ودفع الطفل من الأسفل:

مستخدمون آخرون استذكروا قصة إنقاذ الأطفال التايلنديين الذين علقوا لأيام في كهف مغمور بمياه الفيضانات لأيام وكيف هرع المتطوعون والخبراء من كل أنحاء العالم لانتشالهم في عملية محفوفة بالمخاطر:

كما استذكر مستخدم آخر قصة أكثر شبهاً بمأساة الطفل المغربي، وقعت فصولها قبل سنوات قليلة في رومانيا حين سقط طفل في بئر هو الآخر، وكيف جرت عملية انتشاله سالماً عسى أن يكتب القدر نهاية مشابهة لقصة الطفل ريان ومعاناة عائلته:

وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن أولى محاولات انقاذ ريان، تحدث أحد المشاركين عن محاولة النزول إلى البئر ببكرة مشدودة وعن المصاعب التي واجهته في الأسفل، حيث تمكن من النزول إلى عمق 17 متراً لكنه لم يتمكن من المواصلة لضيق حفرة البئر. لكنه عاود المحاولة مرة أخرى ونزل إلى عمق قريب من الطفل ريان (إلى نحو 28 متراً)، بيد أنه سرعان ما فقد الوعي للحظات بسبب صعوبة التنفس لنقص الأوكسجين:

ع.غ/ص.ش