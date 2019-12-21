في اليوم العالمي للمرأة: حسابات رئيس وزراء الهند مخصصة "للملهمات"

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو أحد قادة العالم الأكثر متابعة على الإنترنت، إنه سوف يخصص حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للنساء "الملهمات" في اليوم العالمي للمرأة (يوافق الثامن من آذار/مارس).

وغرد مودي 69/ عاما/ على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في يوم المرأة، سوف أكرس حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء تمثل حياتهن وعملهن إلهاما لنا. سوف يساعدهن هذا على إشعال الحماس لدى الملايين".

وكتب أيضا: "هل أنت امرأة من هذا النوع أو هل أنت شخص يعرف هؤلاء النساء الملهمات؟. شارك هذه القصص باستخدام هاشتاغ: #SheInspiresUs.

ويزيد عدد متابعي مودي على 130 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.

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يشار إلى أن مودي هو ثاني أكثر القادة السياسيين متابعة على مستوى العالم عبر "تويتر" و"انستجرام" و"فيسبوك"، بعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فقط، وهو يسبق في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

وتمثل حقوق المرأة وتكافؤ الفرص قضية سياسية حساسة للغاية في الهند، ذات المجتمع الذكوري الذي يعاني من التمييز الراسخ بين الجنسين. وشككت القصص المرعبة المتكررة بانتظام حول جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي مرارا وتكرارا في التزام الحكومة والمجتمع الأوسع نطاقا بتغيير دور النساء. وتعاني الدولة منذ فترة طويلة من مشكلة قتل الأجنة الإناث.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)