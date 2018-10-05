 في اليوم العالمي للفتاة.. 17 مليون فتاة لاجئة حول العالم | أخبار | DW | 11.10.2018

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أخبار

في اليوم العالمي للفتاة.. 17 مليون فتاة لاجئة حول العالم

أكّدت منظمة إنسانية أن أكثر من يتأثر بأزمات اللجوء هنّ الفتيات، وتحدثت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للفتاة عن "أسوأ 13 أزمة لجوء بالنسبة للفتيات" حول العالم.

BdTD Vertriebenes syrisches Mädchen in Idlib (picture alliance/dpa/A. Alkharboutli)

قالت منظمة كير الإنسانية إن الفتيات هنّ أكثر من يتأثر بأزمات اللجوء حول العالم، مضيفة أن هناك 17 مليون فتاة لاجئة حول العالم.

ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان "بعيداً عن الوطن: أسوأ 13 أزمة لجوء بالنسبة للفتيات"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف 11 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وذكرت المنظمة التي يقع مكتبها الإقليمي في مدينة بون الألمانية أن أخطر المناطق للفتيات حول العالم هي سوريا والقرن الأفريقي وأفغانستان وجنوب السودان ومنطقة بحيرة تشاد.

وقال الأمين العام للمنظمة في ألمانيا كارل-أوتو تسينتل إن اللجوء أخطر للفتيات منه للفئات الأخرى، وأضاف: "في نيجيريا يتم تغليف الفتيات بالمتفجرات وتحويلهنّ إلى قنابل بشرية، وفي اليمن يزداد عدد حالات الزواج المبكر بشكل متزايد"، وتابع: "وفي سوريا تُسلب الفرص المستقبلية من الفتيات، حيث يعملن عوضاً عن الدراسة".

وجاء في تقرير المنظمة أن أكثر من ثلثي النساء والفتيات في جنوب السودان تعرضن للاغتصاب أو العنف الجسدي، بالإضافة إلى أن نسبة الفتيات اللواتي لا يذهبن إلى المدرسة منذ اندلاع الأزمة في البلاد أقل بحوالي ثلاث مرات من الدول الآمنة.

مختارات

كما كان متوقعا، فقد قال مصدر مسؤول في برلين إن الحكومة الاتحادية أقرت في جلستها الأسبوعية تخصيص مبلغ 6.85 مليار يورو (7.87 مليار دولار) للولايات الألمانية الست عشرة لمساعدتها في تغطية تكاليف إسكان ودمج اللاجئين. (10.10.2018)

أبلغت ألمانيا برنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة عزمها تخصيص مبالغ إضافية لمساعدة السوريين تحسبا لموسم الشتاء القادم. وزير الخارجية الألماني أعلن أمام مدير البرنامج نية بلاده تقديم 186 مليون يورو لهذا الغرض. (10.10.2018)

وذكر التقرير أن نسبة الفتيات اللواتي يتعرضن لخطر استخدامهنّ كقنابل بشرية في شمال شرق نيجيريا تبلغ أربعة أضعاف الشباب. وفي اليمن فإن أكثر من ثلثي الفتيات تزوجن قبل بلوغهنّ.

وبحسب تقرير المنظمة فإن أخطر 13 أزمة لجوء على الفتيات هي الأزمات التالية:

1- في سوريا:

حيث بلغ فيها عدد الفتيات اللاجئات 2.8 مليون، وتتعرض الفتيات لخطر الزواج المبكر والانقطاع عن المدرسة.

2-القرن الأفريقي:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات 1.3 مليون. وفي هذه المنطقة فإن نسبة الفتيات اللواتي يذهبن للمدرسة أقل من نسبة الشباب.

3- أفغانستان:

يبلغ عدد الفتيات الأفغانيات اللاجئات 1.1 مليون. وتتعرض الفتيات لخطر الخطف والهجمات بماء النار (الأسيد) والزواج المبكر بالإضافة إلى تفضيل الشباب في التدريب المهني.

4- جنوب السودان:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 819 ألف. وتتعرض ثلثي الفتيات لخطر العنف الجسدي أو النفسي.

5- منطقة بحيرة تشاد:

حوالي 778 فتاة لاجئة. وتتعرض الفتيات لخطر استخدامهنّ كقنابل بشرية.

6- السودان:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 672 ألف. ويتعرض عدد كبير من الفتيات للعنف الجنسي.

Manuela - Flucht aus dem Südsudan in die Dürre (DW/S. Petersmann )

7- جمهورية الكونغو الديمقراطية:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 618 ألف. وتتعرض الفتيات لتجنيدهنّ كجنود، بالإضافة إلى الاعتداء عليهنّ كوسيلة للحرب.

8- العراق:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 573 ألف. وتتعرض الفتيات البالغات لخطر عدم الذهاب إلى المدرسة أو الانقطاع عنها تماماً، وذلك لأسباب منها عدم توفر المرافق الصحية في المدارس.

9- اليمن:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 551 ألف. أكثر من ثلثيّ الفتيات يتزوجن قبل بلوغهنّ السن القانوني. ولذلك فإن مضاعفات الولادة هي المسبب الأول في موت الفتيات.

10- أوكرانيا:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات نصف مليون. تصبح العديد من الفتيات ضحايا الألغام، حيث أنهنّ المسؤولات عن جمع الحطب في العائلة.

11- فنزويلا:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات 343 ألف. وتتعرض الفتيات لخطر المتاجرة بهن واستغلالهن جنسياً.

12- جمهورية أفريقيا الوسطى:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 331 ألف. وتعاني النساء من ممارسة "الجنس مقابل البقاء" كاستراتيجية ضد الجوع والفقر.

13- ميانمار:

يبلغ عدد الفتيات اللاجئات حوالي 312 ألف. وتتعرض الفتيات لخطر الزواج المبكر والانقطاع عن المدرسة والعنف الجنسي.

ويجدر بالذكر أنه يتم الاحتفال بـ"اليوم العالمي للفتاة" في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر منذ عام 2012 عندما اعترفت به الأمم المتحدة كيوم رسمي.

م.ع.ح/ ع. خ (ك ن أ)

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  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

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