 في اليوم العالمي للسمنة.. كيف يمكن حماية الأطفال منها؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.03.2023

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صحة

في اليوم العالمي للسمنة.. كيف يمكن حماية الأطفال منها؟

الأطفال معرضون لخطر السمنة لأسباب كثيرة. وفي اليوم العالمي للسمنة، تظهر حاجة شديدة لمواجهة هذا الخطر عندهم، خصوصا وأن تأثيره لديهم يمكن أن يمتد حتى بعد أن يكبروا.

وجبات سريعة - سمنة الأطفال

الوجبات السريعة المحبوبة من جانب الأطفال، تعد أحد العوامل التي تزيد من احتمال إصابة الأطفال بالسمنة

اليوم العالمي للسمنة يحلّ في الرابع من مارس/آذار من كل عام. مناسبة لتذكير الناس بضرورة مواجهة السمنة التي لها آثار سلبية بالغة، ليس فقط على الصحة العمومية، ولكن كذلك على الإنتاج الاقتصادي.

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ومن أكثر الفئات العمرية التي باتت تعاني من السمنة، هناك فئة الأطفال، إذ تشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى معاناة 39 مليون طفل عبر العالم، على الأقل، من السمنة. وهناك اعتقاد أن الرقم أكبر من هذا، وأن الظاهرة في تزايد كبير.

ولحماية طفلك، هناك أطعمة ووجبات غذائية يجب التركيز عليها بشكل كبير، ومن ذلك، تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة. صحيح أن هذا ليس سهلا بسبب تبرم الأطفال من تناول بعض أنواع الخضر مثلا، كالقرنبيط والجزر والبصل والفاصولياء الخضراء، لكن هناك حلول كثيرة منها مزج هذه الخضراوات بأغذية يفضلها الطفل، أو منحه بعضها نيئة كوجبة خفيفة عندما يحس بالجوع.

وينصح المركز الأمريكي لمكافحة اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ كذلك ﻣﻨﻬﺎ بتناول الأطفال للمنتجات الحليبية قليلة الدسم، ومن ذلك اللبن (الزبادي) والجبن، وكذلك الأغذية الغنية بالألياف كالفاصوليا البيضاء، والأغذية المليئة بالبروتين كالأسماك والدجاج، وشرب كميات كافية من الماء.

وإذا كانت هذه هي الأغذية المفضلة لنظام غدائي صحيح سواء عند الأطفال أو عند الكبار، فإن هناك منتجات وأغذية تضرّ بالأطفال ، ويمكنها أن تتسبب في زيادة أوزانهم بشكل سلبي.

ومن ذلك فالسكريات غير الطبيعية، أي المنتجات التي تحتوي على السكر المضاف، ومنها المشروبات الغازية والبسكويت المحلى وكذلك مجموعة من الأطعمة الجاهزة فائقة المعالجة التي يعتقد أنها صحية لمجرد توفرها على مكوّنات صحية، لكن هي الأخرى تتوفر على السكر وعلى دهون مشبعة ويتم تحضيرها بشكل غير صحي.

كذلك يجب تفادي الوجبات السريعة التي تتوفر على نسب كبيرة من السعرات الحرارية وتوجد عادة عند عدد من سلاسل مطاعم الأكل السريع.

إضافة إلى ذلك، تشير الخبيرة سوزانا فيغاند، من الموقع الألماني أبوتيكن أومشاو، إلى أن تغذية الأطفال مشروع أسري، وتنصح بتفادي اتباع حمية واحدة، لأن الوزن قد يعود بعد انتهاء الحمية، وأن يكون النظام المتبع هو ثلاث وجبات صحية في اليوم، فضلاً عن وجبتين خفيفتين.

كما ينصح المركز الصحي لجامعة روشستر الأمريكية بأنه يجب على الآباء أن يشكلوا قدوة لأبنائهم في الأكل الصحي، وأن يتم تشجيعهم كذلك على النشاط الحركي مرة واحدة في اليوم، وتقليل وقت مشاهدة الهواتف والتلفزيون، وكذلك تعويدهم على الأكل فقط عندما يحسون بالجوع، وتجنب جعل الطعام مكافآة لهم إذا قاموا بشيء جيد، وكذلك تجنب حرمانهم منه كأداة عقاب، والحرص على نومهم بشكل جيد.

إ.ع

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    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

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  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.

    الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي


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