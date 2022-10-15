 في اليوم الأوروبي للترميم ـ سباق مع الزمن لحماية ″أسطورة كولونيا″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.10.2022

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منوعات

في اليوم الأوروبي للترميم ـ سباق مع الزمن لحماية "أسطورة كولونيا"

في اليوم الأوروبي للترميم لهذا العام، يتم العمل في ألمانيا على ترميم كاتدرائية كولونيا التي تعود للقرون الوسطى، بهدف حماية أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا من تغير المناخ والتآكل وتلوث الهواء.

كاتدرائية كولونيا تستقطب ملايين الزوار سنويا

كاتدرائية كولونيا تستقطب ملايين الزوار سنويا

منذ عام 2018، يتم تنظيم فعالية اليوم الأوروبي للترميم، والذي يصادف هذا العام في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، حاملاً شعار "التراث الثقافي في ظل تغير المناخ".

مع 200 حدث أقيم في جميع أنحاء ألمانيا، يقدم المرممون نظرة ثاقبة للعمل الذي يتم عادة خلف الأبواب المغلقة، سواء في المتاحف أو الاستوديوهات الخاصة أو الجامعات أو الكنائس أو حتى القلاع. وتقول المنظمة الأوروبية لجمعيات الترميم على موقعها على الإنترنت: "نريد توعية الناس بأهمية  التراث الثقافي  والدور الرئيسي للمرمم في الحفاظ على الأصول الثقافية".

ويعتبر المعلم الرئيسي في مدينة كولونيا الألمانية "كاتدرائية كولونيا " نقطة محورية للترميم.

مختارات

أعمال فنية عالجت مواضيع الموت والشيطان والعري والجنس والرعب بألوان متوهجة. إنه فن العصر القوطي الذي ازدهر قبل أكثر من 500 سنة، فأسر شعور الناظرين، وكان مبعث خوفهم أيضا.

تعد كاتدرائية كولونيا الشهيرة صرحاً معمارياً ودينياً مهيباً يتمتع بقدرته على جذب أكبر نسبة من السياح عرفهتا ألمانيا. منظمة اليونسكو قامت بوضع هذا المبني الغوطي على قائمة الميراث الثقافي للإنسانية.

وهناك مقولة طريفة في المدينة تقول: "عندما تنتهي أعمال الترميم في كاتدرائية كولونيا، ينتهي العالم"، في إشارة إلى أن الكنيسة تُرى دائما تقريبا محاطة بالسقالات. وقال بيتر فوسينيتش، المشرف على أعمال البناء في الكاتدرائية: "هذا شيء جيد، لأنه إذا كانت الكاتدرائية خالية من السقالات، فإن ذلك يعني أن الهيكل قد بات في حالة سيئة".

كاتدرائية كولونيا تستقطب ملايين الزوار

فريق ترميم الكاتدرائية (Kölner Dombauhütte)، هي المنظمة المكلفة بالحفاظ على الكاتدرائية للأجيال القادمة.

على الرغم من كل شيء، قاومت الكاتدرائية منذ 700 عام. إذ تحدت حرب الثلاثين عاما بين عامي 1618 و1648، واعتبرت رمزا وطنيا لألمانيا عندما اكتملت في القرن التاسع عشر. كما أنها قد نجت من القصف خلال الحرب العالمية الثانية بأعجوبة، وبذلك تم اعتبار رمزا لإعادة الإعمار بعد الحرب.

اليوم، يستقطب المبنى الشهير، الذي تم اختياره كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1996، ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنويا. ولكن ما لا يحظى بالانتباه عادة هو فريق الأشخاص الذين يعملون في أعمال بناء الكاتدرائية، والمسؤولين عن ترميم الكاتدرائية وصيانتها.

في القرن التاسع عشر، عندما كانت  الكاتدرائية  على وشك الانتهاء رسمياً، توسع فريق العمال ليضم 500 شخص. وفي عام 1902، أعلن الباني الرئيسي آنذاك، ريتشارد فويجتي، أن بناء الكاتدرائية قد اكتمل. ومع ذلك، عندما سقط تمثال لـ"ملاك" من الواجهة بعد أربع سنوات فقط ، استؤنفت أعمال البناء بسرعة.

في الوقت الحالي، يعمل في ورشة كاتدرائية كولونيا 100 فني وعامل. ويضم متخصصين في مجالات مختلفة سواء في الحجر أو الزجاج أو المعدن أو النجارة.

Kölner Dom | Europäischer Tag der Restaurierung

تم ترميم الأجزاء التالفة من جدار الكاتدرائية الذي يعود إلى العصور الوسطى

"لا شيء أعظم من الكاتدرائية"

تانيا بينكالي، رئيسة ورشة ترميم الأحجار. كرست النجمة والمُرممة نفسها للعمل في كاتدرائية كولونيا وتقول إن عملها يشمل العلم والحرفية في نفس الوقت. إذا كانت الشابة البالغة من العمر 32 عاما تتفحص الخطط والأرقام في المكتب. في حين تتسلق السقالة لتفحص العمل أيضا. وقالت بينكالي: "لا شيء أكثر فخامة من هذا المبنى".

إعادة بناء مطابقة للأصل قدر الإمكان

تم استخدام حوالي 50 نوعا من الحجر في كاتدرائية كولونيا على مر السنين. ولكن كانت معظمها من الصخر البركاني. وبحسب الخبراء، الصخر البركاني قد يتضرر بسهولة من تقلبات درجات الحرارة.

ومن جهة أخرى، تقول بينكالي: "نحاول إعادة بناء جميع عناصر الكاتدرائية وفقا للأصل قدر الإمكان، من أكبر التفاصيل إلى أصغرها". وتعتبر قطع العمل المتبقية من العصور الوسطى والقرن التاسع عشر بمثابة نماذج.

Kölner Dom | Europäischer Tag der Restaurierung

تانيا بينكالي: "لا شيء أكثر فخامة من هذا المبنى"

تغير المناخ يضر الكاتدرائية

ولكن نوع الحجر ليس التهديد الوحيد للكاتدرائية. لفترة طويلة، قد تضررت أيضا من الكبريت في الهواء الذي أدى إلى انسداد الجدران وتحويلها إلى اللون الأسود.

في الواقع يعتبر تغير المناخ الشغل الشاغل للقائمين على الترميم في الوقت الحالي، نظرا للأمطار الغزيرة، والعواصف، والجفاف، العوامل التي قد لا تقاومها الكاتدرائية. وتعليقا على ذلك قالت بنكالي إن عملهم بمثابة سباق مع الزمن.

ر.ض

  • Illumination at Cologne Cathdral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    الطريق إلى السلام

    تترافق ذكريات الحرب العالمية الأولى مع الدعوة إلى السلام والتسامح، هذه هي خلاصة رسالة الفنانين ديتليف هارتونغ وجورج ترينز. تظهر رسالة الفنانين على شكل حروف مضاءة وملونة على الواجهة المزخرفة لكاتدرائية كولونيا.

  • Light installation at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/Kölner Domkapitel/Hartung & Trenz)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    1914.. بدء الحرب العالمية الأولى

    شكل حجم واجهة كاتدرائية كولونيا وأبعادها المعمارية تحدياً للفنانين ديتليف وجورج. نُفِذت الإضاءة بإستخدام تسعة عشر جهاز إضاءة عالي الدقة، وضعت حقول الإضاءة إلى جانب بعضها البعض لتشكل الرقم 1914 في إشارة إلى العام الذي نشبت فيه الحرب العالمية الأولى. استمر عرض الجزء الأول 15 دقيقة، وتمكنت خلالها فنون الإضاءة من تقديم لمحة عن أهوال الحرب.

  • Dona Nobis Pacem illumination at Cologne Cathedral (Hartung & Trenz)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    إمنحونا السلام

    كانت عبارة "إمنحونا السلام" التي قدمها الفنانان ديتليف وجورج مقنعة إلى حد بعيد، وستكون هذه العبارة هي شعار "الحج" لكاتدرائية كولونيا هذا العام. الزوار مدعوون لتصوير سيمفونية الأضواء هذه، كما هم مدعوون في الوقت ذاته إلى مشاركة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم، ويأمل "هيلموت بيين" وهومنسق هذه الإحتفالية البصرية أن تجلب هذه الصور الأمل والتفاؤل بالمستقبل وبالسلام.

  • Illumination at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    نهاية الحرب

    ستُعْرض أمام واجهة كاتدرائية كولونيا مجموعة من التماثيل التي ترمز إلى السلام، كما ستُعْرض أيضاً عبارة السلام مكتوبة بإثنتي عشرة لغة. يُمكن للزوار أن يضبطوا الأضواء حسب مشيئتهم. استمرت الحرب العالمية الأولى أربع سنوات، وقد انتهت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918. وقتل خلال الحرب حوالي 17 مليون شخص.

  • Illumination at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    نشر ثقافة التسامح

    في الوقت الذي تقوم فيه وسائل الإعلام بنشر الأخبار التي تتعلق بكراهية الأجانب والتحريض ضدهم في ألمانيا، تعمل الكنيسة على تعزيز التسامح بين الناس من خلال برنامج شامل يتناول شتى الأحداث، كما يتناول إقامة الصلوات خلال أيام "الحج" للكاتدرائية. والهدف من كل الفعاليات هو تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات في العالم. الكاتب: غابي راوخر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني