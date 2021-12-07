 ″في المغرب نحن عالقون بدوامة، لا المفوضية تساعدنا ولا السلطات تسمح لنا بالمغادرة″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.12.2021

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ثقافة ومجتمع

"في المغرب نحن عالقون بدوامة، لا المفوضية تساعدنا ولا السلطات تسمح لنا بالمغادرة"

محمد، 18 عاما، مهاجر من السودان متواجد بمدينة قلعة السراغنة وسط المغرب. انطلق محمد في رحلة هجره. وجرب حظه في ليبيا لكنه لم يوفق فجاء للمغرب. يشكو محمد من حالة الإهمال التي يعيشونها في المغرب، ويطالبون بإيجاد حلول لهم.

محمد، مهاجر سوداني في المغرب. الصورة من صاحب الشهادة

محمد، مهاجر سوداني في المغرب. الصورة من صاحب الشهادة

أود أن أطلق صرخة يسمعها الجميع، ما يجري معنا نحن المهاجرين هنا في المغرب ظلم كبير. نحن عالقون في دوامة، لا المفوضية قادرة على مساعدتنا ولا السلطات تسمح لنا بالمغادرة، وإن قبض علينا يتم نقلنا مباشرة إلى مناطق بعيدة عن الحدود، في الداخل المغربي، حيث علينا التعايش مع مرارة وصعوبة حياة التشرد.

بالنسبة لي، قبل نحو ستة أشهر توجهت إلى الرباط، تحديدا مكتب مفوضية اللاجئين لطلب اللجوء. كنت قاصرا حينها، لم يوفروا لي شيئا بتاتا، سوى ورقة تثبت أني طالب لجوء قالوا لي حينها إنها ستوفر لي الحماية من التوقيف. تشردت في شوارع الرباط لأكثر من أسبوعين أعيش على ما يقدمه لي محسنون، إلى أن أوقفتني الشرطة.

طبعا الورقة لم توفر لي أي حماية، نقلونا مباشرة إلى مدينة بني ملال وسط المغرب. هناك ألقوا بي في الشارع. بحثت عن أي جهة لتؤمن لي المساعدة لكني لم أجد.

صورة من الغرقة التي يبيت فيها محمد حاليا في قصر السراغنة مع عدد من المهاجرين السودانيين الآخرين

صورة من الغرقة التي يبيت فيها محمد حاليا في قصر السراغنة مع عدد من المهاجرين السودانيين الآخرين

"وصلت ليبيا كان عمري 15 عاما"

لكن  قصتي مع الهجرة  بدأت قبل ذلك بكثير. في 2018 خرجت من السودان مع خالي إلى ليبيا بقصد الهجرة، كان عمري حينها 15 عاما. حاولت خلال سنواتي الثلاث التي أمضيتها في ليبيا أن أهاجر عبر البحر إلى إيطاليا ثلاث مرات، وفي كل مرة كان خفر السواحل يعيدنا إلى الشاطئ. يئست وفكرت أن الحل هو بالبحث عن مكان آخر لأنطلق منها، فوقع اختياري على المغرب.

انفصلت عن خالي الذي بقي في ليبيا وتوجهت للجزائر، كان ذلك في شباط\فبراير من العام الجاري. أمضيت في الجزائر شهرا واحدا قبل أن أصل وجدة المغربية في آذار\مارس.

الاعتقال الأول والترحيل الأول

أول وجهة لي كانت الحدود مع سبتة، ومع محاولتي الأولى لتخطي السياج قبضت علي الشرطة. انهالوا علي بالضرب، صادروا مبلغ 600 يورو كان بحوزتي جمعته من الأعمال التي كنت أقوم بها في ليبيا، إضافة إلى هاتفي الخلوي. لم يسمحوا لي أو لأي من المهاجرين  الآخرين بالكلام، وضعونا على متن حافلة ونقلونا إلى مدينة قصر السراغنة.

هناك ألقوا بنا في الشارع أيضا. كنت أعاني من أوجاع في يدي ورجلي نتيجة الضرب، توجهت إلى مستشفى عمومي لكنهم لم يسعفوني. خرجت أجرجر أذيال الخيبة والآلام تطحنني. توجهت إلى مركز طبي خاص. في البداية لم يستقبلوني كوني مهاجر ولا أملك المال. في النهاية نصحني أحد الأطباء بالتوجه للرباط وطلب اللجوء لدى المفوضية، وهم سيساعدونني.

بعد نحو شهر توجهت للرباط، كان سائقوا الحافلات مازالوا يسمحون للمهاجرين بصعودها، وهذه قصة أخرى.

Afrika Migration Mohamed aus Sudan in Marokko, Google Maps Karte mit der Ortschaft

"توجهت إلى حيث أصدقائي متواجدين"

وهكذا، وبعد تجربتي في الرباط التي سبق وأن ذكرتها، وجدت نفسي في بني ملال بحلول آب\أغسطس. لم أعرف أحدا هناك وكنت مشردا. بالصدفة عرفت أن لي أصدقاء تم ترحيلهم إلى قلعة السراغنة. توجهت إلى هناك حيث التقيت بهم، كان الشعور جيدا نسبيا، فبعد كل تلك المدة التي أمضيتها وحيدا، أخيرا وجدت بعض الوجوه التي يمكنني الاستئناس بها.

لكن الفرحة لم تطل إذ كان علينا البحث عن مأوى الآن. المنطقة صحراوية وأمسياتها باردة جدا. بحثنا كثيرا إلى أن وجدنا غرفة مهجورة بالقرب من محطة حافلات المدينة، اقتحمناها وأقمنا بها. جاءت الشرطة لطردنا لكننا اعتصمنا بالداخل، لا أعرف لم لكن الضابط المسؤول عن الدورية سمح لنا بالبقاء.

في قلعة السراغنة أكثر من 100 مهاجر، لسنا فقط سودانيين، بل هناك أيضا جنسيات أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء، وجميعنا نتشارك المعاناة نفسها والجوع نفسه. ربما أنا وأصدقائي كنا محظوظين قليلا بإيجادنا هذه الغرفة، لكن بالنسبة للغالبية العظمى من المهاجرين الآخرين، هم يبيتون في الشارع.

ما من مساعدات أو من جمعيات

ما من مساعدات تصلنا من أي جهة، سوى بعض ما يمن به علينا سكان الأحياء المحيطة بالمحطة. وطبعا ما نعيشه ينطبق أيضا على كل المهاجرين المتواجدين في المدن الأخرى المحيطة، جميع المهاجرين يعانون بنفس الدرجة.

صورة للغرقة التي يبيت فيها محمد حاليا في قصر السراغنة مع عدد من المهاجرين السودانيين الآخرين

صورة للغرقة التي يبيت فيها محمد حاليا في قصر السراغنة مع عدد من المهاجرين السودانيين الآخرين

خروجنا من هذه المدينة للعودة إلى الحدود مع سبتة أو مليلية بات شبه مستحيل. فبالعودة إلى موضوع سائقي الحافلات، بات ممنوع عليهم السماح لأي مهاجر أن يستقل حافلاتهم باتجاه الشمال، وطبعا لا قدرة لنا على استئجار سيارات أجرة، وبالتالي نحن عالقون هنا.

قبل مدة ذهبت وأصدقاء لي هنا لطلب العودة الطوعية إلى السودان، رجال الشرطة رفضوا حتى الاستماع لنا، قالوا لنا إنه علينا البقاء حيث نحن إلى أن يشاء الله. نحن هنا ممنوعون من العمل ومن حرية التنقل ومن المأوى، ولا فكرة لدينا حول ما يحمله لنا المستقبل. فهل سنمضي ما تبقى من أيامنا بهذه الحالة، أم هناك أمل في مكان ما؟

مهاجر نيوز 2021

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


 

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