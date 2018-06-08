 في القانون الألماني: حين تقول إمرأة ″لا″ فإنها تعني ″لا″ | ثقافة ومجتمع | DW | 30.06.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

في القانون الألماني: حين تقول إمرأة "لا" فإنها تعني "لا"

يمكن أن يكون تعريف التحرش الجنسي غير واضح للبعض. فمتى يعتبر تصرف ما تحرشاً جنسياً يعاقب عليه القانون الألماني؟ وكيف ينظر المُشرع في ألمانيا إلى ملامسة شخص أو التحرش به لفظيا؟

Symbolbild Stopp sexuelle Belästigung! (Imago/Reporters)

يعتبر البعض المعاكسة في الشارع ظاهرة عادية، لكنها في حقيقة الأمر فعل يعاقب عليه القانون الألماني. ومنذ حادثة الاغتصاب والقتل التي ذهب ضحيتها الفتاة سوزانا ذات الأربعة عشر ربيعاً من قبل المشتبه به (علي ب.)، ازدادت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا في المواقع والمجموعات لجاليات عربية مختلفة وعراقية، حول الجريمة. و اعتبر كثيرون أن هناك مفهوم خاطئ للحرية والانفتاح لدى بعض اللاجئين هنا في ألمانيا.

مختارات

المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب، لا يخاطرون بحياتهم فقط، وإنما يواجهون مشاكل إدارية وقانونية تتعلق بتسجيل أطفالهم الذين يولدون في عرض البحر وتحديد الجنسية التي سيحملها المولود (21.05.2018)

توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي حول حادث اغتصاب الفتاة الألمانية سوزانا ومقتلها. أبرز ردود الأفعال هذه كانت من لاجئ عراقي، حاول تصحيح الصورة والاعتذار بطريقته الخاصة. (08.06.2018)

لكن أغلب التعليقات استنكرت جريمة الاغتصاب والقتل بحق الفتاة، وعبر المعلقون عن استيائهم وحزنهم. وأكد البعض منهم أن هذه الجريمة لها تأثيرات سلبية على العرب والمسلمين واللاجئين خصوصاً.

منهم من تطرق إلى موضوع التحرش اللفظي والجنسي من قبل بعض اللاجئين. ومنهم من أسرد عدة قصص عما رأوه من محاولات تحرش، وتعليقات أخرى تحدثت عن سوء أخلاق. إضافة إلى جهل البعض بطبيعة المجتمع الألماني وقوانينه.

ما هي عقوبة المتحرش؟

ربما يتساءل البعض عما هو حقا التحرش اللفظي أو الجنسي في ألمانيا. والمعروف في ألمانيا أن قوانينها صارمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشياء حساسة مثل التحرش و الاغتصاب. وربما تصرف عفوي من البعض يفهم كتحرش يُعاقب عليه. وفي هذه الحالة فإن من المهم جداً معرفة إلى أين تقف حرية الفرد.

في القانون الجنائي الألماني (SGB) وتحديداً في المادة 184 يعاقب "كل من يمس شخصاً (امرأة أو رجل) جسدياً ويضايقه بطريقة جنسية إلى عقوبة السجن والتي تصل إلى سنتين". وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة، أن العقوبة تكون أشد وتصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكاب الجريمة بشكل مشترك من قبل عدة أشخاص.

كرامة الإنسان يصونها القانون الألماني

ولمعرفة ما هو تعريف التحرش الجنسي تشير الفقرة الرابعة من المادة الثالثة في القانون العام للمعاملة المتساوية (AGG)، التحرش الجنسي بالشكل الآتي: "التحرش الجنسي هو عمل دنيء (فيما يتعلق بالمادة الثانية من الفقرة الأولى إلى الفقرة الرابعة)، إذا كان ينطوي على سلوك غير مرغوب فيه كسلوك جنسي صريح، بما في ذلك الأفعال الجنسية والمطالبة غير المرغوب بها، واللمس الجنسي لمناطق محددة من الجسد، والإيحاءات الجنسية، والإشارات غير المرغوب فيها، والمقصود منها الإشارة إلى صور إباحية، كل هذا ينتهك كرامة الشخص المعنِي، خاصة في حال خلق بيئة من الترهيب أو العداء أو الإذلال أو الإهانة أو التجريح".

الجدير بالذكر أيضا أن القانون الألماني يأخذ مسألة التحرش بمحمل الجد حتى لو كان لفظياً، ويعاقب عليه خاصة، إن كان يتسبب بإهانة كرامة الضحية. نلاحظ هنا أن كل من هذه الأفعال، الكلام وحتى الإيحاءات الجنسية التي تجرح كرامة الإنسان، تعتبر انتهاكات يحاسب عليها.

يمكن أن يكون تعريف التحرش الجنسي غير واضح للبعض. فمتى يعتبر تصرف ما تحرشاً جنسياً يعاقب عليه القانون الألماني؟ وكيف ينظر المُشرع في ألمانيا إلى ملامسة شخص أو التحرش به لفظيا؟

يعتبر البعض المعاكسة في الشارع ظاهرة عادية، لكنها في حقيقة الأمر فعل يعاقب عليه القانون الألماني. ومنذ حادثة الاغتصاب والقتل التي ذهب ضحيتها الفتاة سوزانا ذات الأربعة عشر ربيعاً من قبل المشتبه به (علي ب.)، ازدادت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا في المواقع والمجموعات لجاليات عربية مختلفة وعراقية، حول الجريمة. و اعتبر كثيرون أن هناك مفهوم خاطئ للحرية والانفتاح لدى بعض اللاجئين هنا في ألمانيا.

لكن أغلب التعليقات استنكرت جريمة الاغتصاب والقتل بحق الفتاة، وعبر المعلقون عن استيائهم وحزنهم. وأكد البعض منهم أن هذه الجريمة لها تأثيرات سلبية على العرب والمسلمين واللاجئين خصوصاً.

منهم من تطرق إلى موضوع التحرش اللفظي والجنسي من قبل بعض اللاجئين. ومنهم من أسرد عدة قصص عما رأوه من محاولات تحرش، وتعليقات أخرى تحدثت عن سوء أخلاق. إضافة إلى جهل البعض بطبيعة المجتمع الألماني وقوانينه.

ما هي عقوبة المتحرش؟

ربما يتساءل البعض عما هو حقا التحرش اللفظي أو الجنسي في ألمانيا. والمعروف في ألمانيا أن قوانينها صارمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشياء حساسة مثل التحرش و الاغتصاب. وربما تصرف عفوي من البعض يفهم كتحرش يُعاقب عليه. وفي هذه الحالة فإن من المهم جداً معرفة إلى أين تقف حرية الفرد.

في القانون الجنائي الألماني (SGB) وتحديداً في المادة 184 يعاقب "كل من يمس شخصاً (امرأة أو رجل) جسدياً ويضايقه بطريقة جنسية إلى عقوبة السجن والتي تصل إلى سنتين". وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة، أن العقوبة تكون أشد وتصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكاب الجريمة بشكل مشترك من قبل عدة أشخاص.

كرامة الإنسان يصونها القانون الألماني

ولمعرفة ما هو تعريف التحرش الجنسي تشير الفقرة الرابعة من المادة الثالثة في القانون العام للمعاملة المتساوية (AGG)، التحرش الجنسي بالشكل الآتي: "التحرش الجنسي هو عمل دنيء (فيما يتعلق بالمادة الثانية من الفقرة الأولى إلى الفقرة الرابعة)، إذا كان ينطوي على سلوك غير مرغوب فيه كسلوك جنسي صريح، بما في ذلك الأفعال الجنسية والمطالبة غير المرغوب بها، واللمس الجنسي لمناطق محددة من الجسد، والإيحاءات الجنسية، والإشارات غير المرغوب فيها، والمقصود منها الإشارة إلى صور إباحية، كل هذا ينتهك كرامة الشخص المعنِي، خاصة في حال خلق بيئة من الترهيب أو العداء أو الإذلال أو الإهانة أو التجريح".

الجدير بالذكر أيضا أن القانون الألماني يأخذ مسألة التحرش بمحمل الجد حتى لو كان لفظياً، ويعاقب عليه خاصة، إن كان يتسبب بإهانة كرامة الضحية. نلاحظ هنا أن كل من هذه الأفعال، الكلام وحتى الإيحاءات الجنسية التي تجرح كرامة الإنسان، تعتبر انتهاكات يحاسب عليها.

  المصدر: مهاجر نيوز

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

قتل سوزانا يصدم ألمانيا ويشعل النقاش حول اللاجئين 08.06.2018

أثارت جريمة قتل فتاة في الرابعة عشرة من العمر استياء وتساؤلات بشأن إهمال من جهازي الشرطة والهجرة. وذلك بعد اكتشاف أن المشتبه به طالب لجوء عراقي تمكن من العودة إلى العراق، حيث ألقي القبض عليه. الحادث الشينع خلف أيضا جدلا بعد توظيف حزب البديل الشعبوي للجريمة في حملته الانتخابية.

Libyen Tripolis illegale Migranten

وجهة نظر: أوروبا تتخلى عن حقوق اللاجئين وتحصّن قلعتها 25.06.2018

لم يكن الاجتماع الأوروبي في بروكسل الأحد قمة لإنقاذ المستشارة انغيلا ميركل، لكن الاجتماع أظهر توجها واضحا لدى الزعماء يتمثل في إبعاد المهاجرين عن القارة العجوز، مضحين بذلك بالقوانين والإنسانية، حسب رأي بربارا فيزل.

Ermittlungen im Todesfall Susanna

اعتقال المشتبه باغتصاب وقتل الألمانية سوزانا في شمال العراق 08.06.2018

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن المشتبه به الرئيسي بقتل فتاة في الرابعة عشرة من العمر في ألمانيا أوقف في العراق بعدما فر إليه. وأثار الموضوع استياء في ألمانيا وتساؤلات بشأن إهمال من جهازي الشرطة والهجرة.

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار