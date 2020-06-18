في العالم 24 مليون مليونير - هل أنت واحد منهم؟

أكثر من 24 مليون إنسان عبر العالم تتجاوز ثرواتهم مليون يورو فأكثر! إنّه رقم هائل في عالم تتسارع فيه المتغيرات ويتزاحم فيه مليارات الناس على الماء والغذاء والسكن والحياة الكريمة. كشفت عن ذلك دراسة أعدتها "مجموعة بوسطن الاستشارية" الأمريكية ونشرت اليوم (الخميس 18 حزيران / يونيو 2020).
الدراسة كشفت أن العدد الحالي لأصحاب الملاين قد تضاعف بمعدل 3 مرات عن رقم نشر في عام 1999. في ذلك العام كان عدد أصحاب الملايين هو 8.9 مليون شخص.
أخذت الدراسة بنظر الاعتبار السيولة النقدية التي يملكها الشخص علاوة على الودائع والأسهم وصناديق الاستثمار ووثائق التأمين على الحياة ورؤوس الأموال التقاعدية والأرصدة الصغيرة الأخرى.
في السنوات العشرين الأخيرة، تصاعدت قيم الثروات المملوكة لأشخاص من 80 ترليون دولار أمريكي عام 1999 إلى 226 ترليون دولار أمريكي بنهاية عام 2019، كما كشف التقرير. الحديث يدور هنا عن ترليونات الدولارات، وهي مبالغ مخيفة تعجز عن امتلاكها دول كثيرة، لذا فقد خلص التقرير إلى أن أصحاب الملاين سيطروا على 50 % من ثروة العالم بنهاية عام 2019.
عدد أصحاب الملايين في ألمانيا بلغ 400 ألف شخص يعيشون ويعملون ضمن أكبر اقتصاد أوروبي، وبهذا الرقم تقف ألمانيا في المرتبة السابعة عالمياً بعدد أصحاب الملايين الذين يعشون على أرضها. هذا الرقم قد تضاعف مرتين عما كان عليه قبل عقدين.
أما حين يجري الحديث عن ثروات شخصية تزيد عن 100 مليون دولار فإن ألمانيا هي الثالثة عبر العالم، بعد الولايات المتحدة الأولى في القائمة، والصين الثانية. في عام 2019 بلغ عدد من ينطبق عليهم هذا الوصف في ألمانيا 2400 شخص.
أعداد أصحاب الملاين تضاعفت وتزايدت عبر العالم خلال عشرين عاماً، حسبما كشفت الدراسة. الغالبية العظمى من أصحاب الملاين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.
الرقم الملفت للنظر يأتي من الصين، حيث تضاعف عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار بمعدل 29 مرة على مدى عقدين!
م.م/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)
-
12 مليون مليونير في العالم
ارتفاع عدد الأثرياء في العالم
أشار التقرير الأخير لمؤشر الرفاهية في العالم إلى ارتفاع عدد الأغنياء في العالم ليصل إلى 12 مليون شخص، ممن تجاوزت ثرواتهم الشخصية مليون دولار، بعدما كان العدد العام الماضي 11 مليون شخص.
-
12 مليون مليونير في العالم
أمريكا الشمالية .. موطن الأثرياء
معظم الأثرياء في العالم يعيشون في قارة أمريكا الشمالية، إذ أن 3.7 مليون ثري يعيشون في الولايات المتحدة وتبلغ ثروتهم مجتمعة أكثر من 12.7 تريليون دولار.
-
12 مليون مليونير في العالم
أثرياء منطقة آسيا - الباسيفيك
الأثرياء في منطقة آسيا- الباسيفيك جاءوا في المرتبة الثانية في العالم بـ 3.68 مليون ثري تبلغ قيمة ثروتهم مجتمعة أكثر من 12 تريليون دولار، معظمهم من اليابان والصين. لكن أثرياء هذه المنطقة احتلوا المرتبة الأولى في العالم في قائمة عدد الأشخاص الأكثر ثراء في العالم، والذين تبلغ ثروة الواحد منهم أكثر من 30 مليون دولار.
-
12 مليون مليونير في العالم
مليون ثري في ألمانيا
تجاوز عدد الأثرياء في ألمانيا في العام الماضي عتبة مليون شخص، وبذلك احتلت ألمانيا المركز الثالث في العالم، وتقدر قيمة ما يملكه الأثرياء في ألمانيا بأكثر من 3.7 تريليون دولار.
-
12 مليون مليونير في العالم
أثرياء العرب
في الشرق الأوسط تصدر أثرياء السعودية القائمة تلاهم أثرياء الإمارات العربية المتحدة ومن ثم أثرياء الكويت.
-
12 مليون مليونير في العالم
ثروة الأشخاص الأكثر ثراء
ارتفع حجم ثروات الأشخاص الأكثر ثراء في العالم بصورة كبيرة العام الماضي وبلغت هذه الزيادة نحو 10 بالمائة، أكثر مما كانوا عليه في عام 2007 عندما نشبت الأزمة الاقتصادية، حيث وصلت ثروتهم في العام الماضي إلى 46.2 تريليون دولار.
-
12 مليون مليونير في العالم
الاستثمار في الأسهم
قالت الدراسة إن جزءا من الزيادة في أميركا الشمالية يرجع إلى ارتفاع أسواق الأسهم، إذ وضع المستثمرون في أميركا الشمالية 37% من أموالهم في الأسهم في حين ارتفعت قيم الأسهم في بورصة وول ستريت بنحو 13 بالمائة في عام 2012.
-
12 مليون مليونير في العالم
الاستثمار في العقارات
فيما فضل 30 بالمائة من أثرياء أمريكا الجنوبية و25 بالمائة من أثرياء منطقة آسيا - الباسيفيك الاستثمار في العقارات.
-
12 مليون مليونير في العالم
الإدخار أفضل من الاستثمار
فيما يفضل غالبية أثرياء ألمانيا أما الاستثمار في العقارات (25.8 بالمائة) أو عدم الاستثمار نهائيا والاحتفاظ بأموالهم في البنوك (25.8 بالمائة أيضا).
الكاتب: زمن البدري