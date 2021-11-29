في الشتاء البارد.. أفضل الطرق للاستفادة من القرفة

قد تكون رائحة التراب بعد ليلة ماطرة، أم الرياح الباردة التي تعصف بنوافذنا، ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن رائحة القرفة، هي أكثر ما يشعرك باقتراب الشتاء.
فقد اعتدنا أن نجلس حول النار، ونتمتع بالقليل من المهلبية الساخنة المنثور على وجهها القرفة اللذيذة.
فكيف بالإمكان تناول القرفة؟
تتعدد طرق استخدام القرفة، سواء مطحونة أم كزيت. أو ككبسولات وعادة ما تكون غنية بالفيتامينات.
استخدام القرفة مع الفطور
يمكن رش القرفة مع الشوفان، وعلى الخبز، وربما مع المعجنات الساخنة، أو وضعها مع القهوة، إن كنتم من محبي ذلك، كما يذكر موقع مختص بالأعشاب الطبية.
مشروب لآلام الدورة الشهرية
وينصح موقع ”جاست فوود" بغلي خمسة أعواد من القرفة مع كوب من الماء، وغليه ومن ثم نقعه لليلة كاملة، وإعادة تسخينه حين الاستعمال. هذا المشروب قد يساعد على تنظيم الدورة الشهرية، خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من التكيس في المبايض.
القرفة مع العسل
إن تم خلط القرفة مع العسل، فإنها تساعد على تقوية المناعة وخفض الوزن وتسريع شفاء الجروح، والمساعدة في التحكم بمستوى السكر، والوقاية من أمراض القلب؛ حسب موقع ويب طب.
ومع ذلك، يجب أن تكونوا حذرين أثناء استخدامها، لآن الإكثار منها قد يؤدي إلى الإجهاض، والنزيف، وخفض ضغط الدم.
م.ش/ أ.ح
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
الليمون
تساعد رائحة الليمون على زيادة التركيز فضلا عن تأثيرها المهدئ، فوفقا لموقع ديلي هيلث بوست الأمريكي فإن دراسات كثيرة أثبتت أن استنشاق رائحة الليمون له تأثير إيجابي عند الشعور بالغضب أو الإرهاق أو الخوف، فالليمون يقوي جهاز المناعة ويحسن الدورة الدموية ويخفف الاكتئاب. لذا ينصح خبراء الصحة من يشعر بالإرهاق بتقطيع ليمونة واستنشاق رائحتها ومن ثم الاستمتاع بطعمها الحامض والمنعش.
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
القرفة
تتسم القرفة بكونها منشطة، ما يجعلها مادة ملائمة للتخلص من الإرهاق وتحسين التركيز. وهو تماما ما أكده باحثون في جامعة "ويلنغ جيسويت" في فرجينيا الأمريكية، فاستنشاق القرفة يحسن من القدرات العقلية والاستجابة البصرية والحركية، فضلا عن أنها تساعد على الاسترخاء.
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
الخزامى (اللافندر)
نعرف زهرة اللافندر برائحتها العطرة و دورها الفعال في تصفية الذهن والروح. فضلا عن استخدامها للقضاء على حالات الأرق التي غالبا ما يعود سببها إلى الإرهاق، كما يحتوي زيت اللافندر على خصائص مهدئة تساعد على ضبط الضغط النفسي. و تهدئ عشبة اللافندر الأعصاب وتعالج بعض حالات الاكتئاب والشقيقة، وفقا لما نقله موقع "غيزوندهايت تيبس".
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
النعناع
يعد النعناع من الأعشاب المثالية لأيام العمل الطويلة في المكتب، فهو ينشط الذهن والجسم ويحفز على التركيز والاستيعاب ويمنح الجسم طاقة، ما يساعد على التفكير بشكل أفضل ويقلل من الإجهاد.
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
إكليل الجبل (الروزماري)
وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن استنشاق رائحة الروزماري يساعد على تخفيف التوتر كثيرا، فضلا عن دور العشب الفعال في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز. كما تخفف أعشاب الروزماري وبشكل فعال وطبيعي، الكثير من الأعراض المرتبطة بشكل وثيق بالضغط ومن أهمها الإرهاق الجسدي الذهني والصداع.
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
الفانيليا
وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون ونشرها موقع "غيزوندهايت هويته"، فإن استنشاق رائحة الفانيليا كان تأثيره إيجابيا على المشاركين في الدراسة، إذ بدوا أكثر سعادة واسترخاء. علما أن استخدام الفانيليا ليس حديثا ، بل يعود إلى المصريين القدماء، إذ غالبا ما استخدموه للاسترخاء وتعزيز التناغم االروحي.
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استنشاق هذه الروائح يخلصنا من الإرهاق
الياسمين
كثيرا ما يستخدم الياسمين لتهدئة الأعصاب، كما يستخدم زيته كمادة طبيعية مضادة للاكتئاب، ويحظى الياسمين بأهمية بالغة لخصائصه المنشطة، والمحفزة لشعور التفاؤل.
الكاتب: دالين صلاحية