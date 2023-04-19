 في الذكرى الـ80 للانتفاضة ـ هذا ما حدث في "غيتو وارسو" | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.04.2023

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سياسة واقتصاد

في الذكرى الـ80 للانتفاضة ـ هذا ما حدث في "غيتو وارسو"

في 19 أبريل 1943، بدأت الانتفاضة الأولى ضد النظام النازي. قاوم مئات اليهود قوات الوحدات النازية الخاصة "إس إس"، في الحي اليهودي "الغيتو" في وارسو. في الذكرى الـ 80 للانتفاضة تحكي ناجية من الموت عن معايشتها في تلك الحقبة.

الحي اليهودي في وارسو عام 1943

الحي اليهودي في وارسو عام 1943

كانت تبلغ من العمر أحد عشر عاماً فقط عندما شهدت الانتفاضة في غيتو وارسو. لم تر كريستينا بودنيكا المعارك بعينيها، لكنها شعرت بثقلها وحرارتها على جسدها. تقول العجوز البالغة من العمر 91 عاماً: "دبت النار في كل شيء، لذا أصبحت الأرض في المخبأ شديدة الحرارة لدرجة أننا اضطررنا للهروب إلى المجاري حتى نبرد أنفسنا. لعدة أيام كنا نسير ذهاباً وإياباً عبر النفق الصغير في المجاري القذرة، حيث كانت الجثث تطفو"، وتتابع بودنيكا: "وعندما أدرك الألمان أن المجاري كانت تُستخدم كطرق للفرار، أخذوا بإطلاق النار كلما برز رأس من نهاية مجاري الصرف الصحي".

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مختارات

يزور النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال النازي"أوشفيتس ـ بيركيناو" آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم سنوياً. في ما يلي معطيات وحقائق حول هذا المعتقل النازي الذي شهد فظائع قتل وحرق لايمكن تصورها.

بعد انتقادات طالت أعمالا في النسخة الخامسة عشرة من معرض "دوكومنتا" الألماني الفني وعلى خلفية اتهامها (الأعمال) بأنها تحمل مضامين معادية للسامية، استقالت المديرة العامة للمعرض، زابينه شورمان، من مهام منصبها.

ارتكب فرع للحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، خطأ محرجا بعد أن هنأ على صفحته على فيسبوك اليهود بعيد الغفران مرفقا التهنئة بصورة لمسجد قبة الصخرة.

كانت كريستينا بودنيكا الأصغر بين ثمانية أطفال. قتل شقيقاها البكر في غرف الغاز في تريبلينكا في عام 1942. كان والدها نجاراً وقرر ألا يقف مكتوف الأيدي. تقول الناجية من الهولوكوست: "بدأ مع الأبناء المتبقين في بناء مخبأ تحت قبو منزلنا". اختبأت الأسرة هناك في بداية عام 1943. كان المخبأ متصلاً بشبكة الصرف الصحي عن طريق نفق وفي البداية كان مزوداً بتوصيلات المياه والكهرباء. كانت الأسرة تأمل في الهروب ذات يوم عبر قنوات المجاري.

الكفاح من أجل كرامة الإنسان

كان عند بودنيكا ستة أشقاء من الذكور. بعد قتل اثنين منهم، اعتنى الأبناء الباقون بالعائلة؛ إذ كانا يخرجان من المخبأ ويشاركان بالانتفاضة ويجلبان الطعام للمخبأ. ذات يوم، خرج شقيقان منهما من القناة وأصيبا بالرصاص. تقول كريستينا بودنيكا عن المتمردين: "كان قتالهم من أجل كرامتنا. أراد الألمان حرماننا نحن اليهود من إنسانيتنا. أظهرت هذه المقاومة أنهم لم ينجحوا في مرماهم".

تم إنشاء "غيتو" اليهود في وارسو عام 1940 في الحي اليهودي بالمدينة. قبل موجة الترحيل إلى معسكرات الإبادة عام 1942، كان هناك ما يصل إلى 400 ألف يهودي يعيشون هناك، وبعد ذلك بقي حوالي 60 ألف شخص فقط في المنطقة المحاطة بالجدران. في أوائل عام 1943، أمر رئيس قوات "إس إس"، الجناح العسكري للحزب النازي، هاينريش هيملر، بالتصفية النهائية للغيتو. حتى ذلك الحين، كان معظم اليهود يرفضون المقاومة المسلحة لأسباب دينية. ولكن عند بدء آخر عمليات الترحيل الجماعي، قرر مئات الشباب اليهود القتال.

الانتحار الجماعي

في 19 نيسان/أبريل 1943، واجهت الوحدات الألمانية المتقدمة مقاومة غير متوقعة. عرف الشباب المقاوم أن الوضع ميؤوس لافتقارهم إلى الأسلحة والطعام والدعم. لكنهم صمدوا لمدة ثلاثة أسابيع وخاضوا معركة صعبة. عندما حاصر الألمان مخبأ المتمردين في أوائل أيار/مايو، انتحروا بشكل جماعي. يقول زيغمونت ستوبينسكي، مدير المتحف الجديد لتاريخ اليهود البولنديين في وارسو: "لقد أرادوا أن يقرروا بأنفسهم كيف يموتون"، مردفاً أن وفاتهم كانت بياناً سياسياً. ويضيف: "لقد أرادوا إظهار أن اليهود يمكنهم الدفاع عن أنفسهم وأنهم قاموا بالانتفاضة الأولى ضد النازيين". بالنسبة إلى كريستينا بودنيكا هي الأخرى، كان النضال رمزاً مهماً للآخرين؛ إذ قاوم يهود آخرين في وقت لاحق في العديد من الغيتوهات الأخرى.

كريستينا بودنيكا التي عايشت انتفاضة الحي اليهودي في وارسو وهي في عمر الحادية عشرة عاما (28.03.2013)

تر كريستينا بودنيكا (91 عاماً) تقول العجوز البالغة من العمر 91 عاماً: "دبت النار في كل شيء، لذا أصبحت الأرض في المخبأ شديدة الحرارة لدرجة أننا اضطررنا للهروب إلى المجاري حتى نبرد أنفسنا".

وصف وزير الخارجية البولندي السابق، فلاديسلاف بارتوشيفسكي، الذي كان نفسه قد اعتقل في معسكر أوشفيتز، المقاومة في غيتو وارسو اليهودي بأنها "انتفاضة رومانسية". وكان يقصد بكلامه التصميم اليائس للمتمردين الشباب. وبحسب بارتوشيفسكي، فإن المتمردين "فضلوا الموت حاملين أسلحة في أيديهم على أن يتم نقلهم إلى معسكرات الموت".

سجل من الرعب

كان قائد قوات "إس إس"، يورغن ستروب، مسؤولاً عن إخماد الانتفاضة في الغيتو. في أيار/مايو 1943 أفاد بأنه "تم تسجيل 56.065 يهودياً وتصفيتهم بشكل مؤكد" أثناء الانتفاضة. قليلون نجوا، مثل كريستينا بودنيكا البالغة آنذاك من العمر أحد عشر عاماً. أمضت تسعة أشهر مع أسرتها في القبو. في أيلول/سبتمبر 1943، تمكن شقيقها رافاي من التواصل مع منظمة Zegota البولندية السرية، والتي أنقذت العديد من اليهود من الإبادة، وأنقذ العائلة.

مات جميع أخوة وأخت ووالدي كريستينا بودنيك، فكانت الوحيدة من بين عائلتها المكونة من عشرة أفراد التي نجت من الحرب.

قامت عائلات بولندية عديدة بإخفاء هينا كوجزر، وهو اسمها الأصلي، حتى نهاية الحرب. من إحدى هذه العائلات حصلت على اسمها، كريستينا بودنيك، الذي تحمله حتى يومنا هذا.

البولنديون واليهود: علاقة صعبة

لعقود من الزمان، لم يكن هناك في بولندا الشيوعية إلا حيزاً صغيراً لإحياء ذكرى الضحايا اليهود. التزمت كريستينا بودنيكا الصمت بشأن تاريخ عائلتها لأن دور اليهود في التاريخ البولندي كان من المحرمات أثناء الشيوعية وحتى أنه جرى استغلاله سياسياً. بعد أن سوّت النازية الحي اليهودي بالأرض بعد الانتفاضة بعد انتهاء الحرب، تم بناء مستوطنة عمالية جديدة هناك، ولم يكن هناك أي آثار شاهدة على الإبادة. بعد سقوط الشيوعية في عام 1989، تغير هذا تدريجياً. تتم اليوم مناقشة العلاقات البولندية اليهودية بشكل مكثف وعلني.

لماذا لم يساعدهم أحد؟

في المتحف تجري اليوم مناقشة الأسئلة المثيرة للجدل، مثل سبب عدم تلقي المتمردين اليهود دعماً أكبر من غير اليهود. رغم أنه تم تزويد المتمردين بالأسلحة، لكن ذلك لم يكن كافياً. حذر المؤرخون والناجون من تخيل الموقف في ذلك الوقت بتلك البساطة.

بيد أن العون كان موجوداً. تقول كريستينا بودنيكا: "لم أكن لأنجو لولا البولنديين الشجعان". تمت معاقبة مساعدي اليهود في بولندا بشدة أكثر من البلدان المحتلة الأخرى في أوروبا: لم يتم تهديد المساعدين بإطلاق النار فحسب، بل تم تهديد عائلاتهم أيضاً.

في 19 نيسان/أبريل من كل عام، تحتفل كريستينا بودنيكا بذكرى انتفاضة غيتو وارسو مع مجموعة صغيرة من الناس عند النصب التذكاري لأبطال الانتفاضة. تضيء شمعة كل عام لأنه لا يوجد قبر لأحبائها لزيارتهم. لكن هذا العام سيكون لها مكان جديد وشخصي للتذكر. بعد ثمانية عقود من انتفاضة غيتو وارسو، عثرت مجموعة من المؤرخين على الموقع الذي بنى فيه والد بودنيكا مخبأ العائلة. سيتم تشييد نصب تذكاري للعائلة لتخليد ذكرى عائلة كريستينا بودنيكا.

روزانيا رومانيك/خ.س/ع.ج.م

  • „Eine Straße im Ghetto von Lodz“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    هل ممكن أن يصنع الرعب والإرهاب فنا جميلا؟ يحاول المعرض الفني الذي يقام في برلين تحت شعار "فن من الهولوكوست" الإجابة عن هذا السؤال اكبر جريمة في التاريخ الإنساني خلال الحكم النازي مورست بحق اليهود، ورغم ذلك استطاع بعض الفنانين خلال وجودهم في المعسكرات النازية رسم وتخليد لحظات حياتهم في مادة فنية ، كما في لوحة "شارع في غيتو في مدينة وودج" لجوزيف كونر الذي نجا من المحارق.

  • Der Flüchtling

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استعار المعرض في برلين 100 لوحة فنية من متحف ياد فاشيم من إسرائيل. وعرضت اللوحات أعمال 50 فنانا يهوديا نجا 26 منهم من المحارق، فيما لقي الفنانون الآخرون المعروضة أعمالهم حتفهم على يد النازية، ومنهم فيلكس نوسباوم الذي يعد من أشهرهم، والذي توفي في سنة 1944 في معسكر أوشفيتز. الصورة هي لوحته الشهيرة "اللاجئ" التي رسمها في سنة 1939 في بروكسل التي عرضت في برلين.

  • „Selbstporträt“ der Charlotte Salomon

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    عرضت أعمال فنية للرسامة شارلوته سالومون التي رسمت لوحات ومخطوطات تجاوزت الـ 700 عمل وثقت فيها حياتها في مجموعة فنية تحت عنوان "حياة أم مسرح؟". نُقلت شارلوته وكانت حاملا من معسكرات الاعتقال النازية في جنوب فرنسا إلى معسكر أوشفيتز في سنة 1943 وقتلت هناك فور وصولها.

  • Mädchen im Feld“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنانة نيللي تول فنجت من الموت من المحارق والمعسكرات النازية بعد أن اختبأت مع أمها عند عائلة مسيحية آوتهما في مدينة لفيف الأوكرانية. ورسمت نيللي في غرفتها المقفلة لوحات باستعمال ألوان جواش (وهي من الألوان المائية المعتمة). وجاءت نيللي التي تبلغ من العمر اليوم 81 عاما خصيصا من محل إقامتها في الولايات المتحدة إلى برلين لحضور المعرض الفني.

  • „Pfad zwischen den Baracken“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    وُلد الفنان ليو بروير في مدينة بون وشارك في الحرب العالمية الأولى مع الجيش الألماني. وفي سنة 1934 وبعد عام على وصول هتلر إلى الحكم هرب إلى مدينة لاهاي الهولندية ومن ثم إلى بروكسل وعمل هناك رساما لغاية سنة 1940 حيث اودع في معسكر الاعتقال بسانت سيبرين جنوب فرنسا. استطاع بروير الاحتفاظ بمخطوطاته وأعماله المائية، وبعد خروجه من الاعتقال عاد إلى مدينته بون ليعيش فيها حتى وفاته في سنة 1975.

  • Hintereingang“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كانت بيدريش فريتا تدير مرسما في معسكر الاعتقال تيريزين، وكانت مهمتهم الرسمية تنفيذأعمال دعائية للنازية، لكن فريتا ورفاقها استطاعوا رسم بعض اللوحات بصورة سرية عن رعب الحياة في المعسكر. وفي سنة 1944 قبض عليها متلبسة وأرسلت إلى معسكر أوشفيتز لتموت هناك. وبعد التحرير من النازية كشف عن 200 عمل فني لها كانت قد خبأتها في الجدران أو تحت الأرض.

  • „Ankunft eines Transports in Theresienstadt“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    ليو هاس لم يكن معروفا لكونه شارك بيدريش فريتا في رسم الكثير من الأعمال الفنية التي وثقت جرائم النازية فحسب، بل لكونه شارك أيضا وبطلب من النازية في تزوير أوراق نقدية تابعة لقوات الحلفاء في عملية أطلق عليها تسمية "عملية بيرنهارد". ليو هاس نجا من الموت وتبنى بعد تحريره الطفل توماس ابن بيدريش فريتا واستطاع العثور على 400 عملا فنيا كان قد خبائها أثناء الاعتقال في تيريزين.

  • Das Lied ist aus

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كان بافيل فانتل ضمن قائمة الفنانين في معسكر الاعتقال في تيريزين، على الرغم من أنه كان مدير المستوصف الخاص لمرضى التيفوئيد في المعسكر كونه قد درس الطب. وقبض عليه أيضا في المعسكر متلبسا برسم لوحات عن الجرائم النازية وأرسل إلى معسكر أوشفيتز ليعدم هناك في سنة 1945. بعد التحرير عُثر على نحو 80 عملا لفانتل في معسكر تيريزين.

  • „Der Geschlagene“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنان ياكوب ليبشيتس فكان يدرس في معهد الفنون في فيلنيوس قبل الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1941 أجبر على العيش في غيتو كاوناس وهناك انضم إلى مجموعة من الفنانين التي رسمت أعمال فنية عن الحياة في غيتو كاوناس وبصورة سرية. توفي ليبشيتس في سنة 1945 وبعد التحرير عادت زوجته وابنته إلى غيتو كاوناس لإنقاذ أعماله الفنية التي خبأها في مقبرة الغيتو.

  • „Dächer im Winter“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استطاع الفنانون توثيق الخراب والعنف في المعسكرات النازية، وتمكنوا أيضا من رسم عالم آخر في لوحاتهم الفنية مغاير لما يعيشونه في الواقع، كما في لوحة "سقوف المباني في الشتاء" لموريتس مولر. ينعقد معرض "فن من الهولوكوست" على قاعات المتحف التاريخي في برلين ويستمر لغاية الثالث من نيسان/ أبريل 2016.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ زمن البدري


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