 في الذكرى الـ 75 لتأسيسها: انقسام إسرائيلي غير مسبوق | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.05.2023

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سياسة واقتصاد

في الذكرى الـ 75 لتأسيسها: انقسام إسرائيلي غير مسبوق

بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع.

احتجاجات في القدس على الإصلاح القضائي المخطط له من قبل حكومة بنيامين نتنياهو (15/4/2023)

احتجاجات في القدس على الإصلاح القضائي المخطط له من قبل حكومة بنيامين نتنياهو

خلال الأشهر الأربعة الماضية، اتسعت الفجوة في المجتمع بين المعارضين والمؤيدين لـ ضد خطط الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. ويقول المعارضون إن الإصلاح الشامل سيهدد ديمقراطية إسرائيل، بينما يقول المؤيدون إنه من الضروري كبح جماح ما يصفونه بالمحكمة العليا ذات القوة المفرطة.

يهوديت إلكانا (يسار الصورة) في مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في القدس في 15 أبريل/ نيسان 2023

يهوديت إلكانا (يسار الصورة) في مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في القدس تبقى متفائلة رغم كل شيء

يهوديت إلكانا، المولودة عام 1935 في القدس، تنتمي إلى الجيل الذي بنى إسرائيل. غادر والداها ألمانيا النازية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ثم بدأ الاثنان حياة جديدة فيما كانت آنذاك "فلسطين تحت الانتداب البريطاني". وعايشت إلكانا طوال حياتها العديد من الأزمات والحروب، ولكن أيضًا شهدت لحظات من الفرح مثل لحظة إعلان دافيد بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل في 14 مايو/ أيار 1948 في تل أبيب، وتحكي عن ذلك فتقول في إشارة إلى أحد الشوارع الرئيسية في تل أبيب: "أتذكر الصور التي رأيتها في الصحف، في شارع سديروت روتشيلد في ذلك الوقت والبهجة والرقص". لكن اليوم، مع اقتراب إسرائيل من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، تشعر يهوديت إلكانا بقلق عميق على مستقبلها، فالخلاف بشأن الإصلاح القضائي "قد يؤدي إلى حرب أهلية، لأنه لن يستسلم أي طرف من الأطراف. إنه لأمر محزن جدا".

دافيد بن غوريون يقرأ إعلان الاستقلال في تل أبيب في 14 مايو/ أيار عام 1948

دافيد بن غوريون أعلن قيام إسرائيل وقرأ إعلان الاستقلال في تل أبيب في 14 مايو/ أيار عام 1948

يبدو أن إسرائيل حاليا "على مفترق طرق"، حسبما يقول الدكتور تومر بيرسيكو، الباحث في معهد شالوم هارتمان، وهو مركز بحثي وتعليمي مقره القدس – ولكن ليس بسبب خطط الإصلاح المثيرة للجدل فقط. ويقول بيرسيكو: "تظهر الآن على السطح قضايا مختلفة تم قمعها أو تجاهلها لفترة طويلة مثل: المجال العام الليبرالي/ غير الليبرالي في إسرائيل، والعلاقة بين الدين والدولة، والتي هي بالطبع مرتبطة ببعضها البعض؛ وكذلك العلاقة بين الأغلبية العلمانية والأقلية الأرثوذكسية المتطرفة [المنخرطة] في الخدمة العسكرية. كل هذه الأمور تجري مناقشتها الآن"، فغالبية الشباب الأرثوذكس المتشددين لا يخدمون في الجيش.

رؤية الجناح اليساري

في مقهى في تل أبيب- يافا، تتحدث روني أمير (24 عامًا)، وهي طالبة وناشطة، مع صديقتها نيلي روزن (23 عامًا)، حول الاحتجاجات الحالية ومستقبل إسرائيل القريب. تقول أمير إنه من المهم لها أن تشارك في المظاهرات الأسبوعية ضد الإصلاح القضائي. لكن أولويتها هي أن تشهد نهاية لاحتلال المناطق الفلسطينية وتحقيق "المساواة للجميع".

مختارات

وتقول أمير: "في المظاهرة، أنا ضمن الكتلة المناهضة للاحتلال، والتي تدعو إلى الحرية والمساواة للشعب الفلسطيني وللجميع، وتركيزنا على الاحتلال، الذي نعتقد أنه أساس كل ما يحدث الآن، ونريد ديمقراطية حقيقية للجميع .. نريد دولة حرة للجميع لا تقوم على أساس الجنسية ولا على الدين".

وهما تأملان في المستقبل رؤية مفهوم حل الدولة الواحدة التي يصبح فيها الفلسطينيون مواطنين على قدم المساواة ويمكنهم التحرك بحرية داخل البلاد.

كلتاهما (روني ونيلي) تقولان إن إسرائيل تركز اليوم أكثر من اللازم على الأمن وتهمل قضايا مهمة أخرى مثل التعليم أو غلاء المعيشة.

تقول أمير: "نحن دائمًا مشغولون بالتعامل مع المسألة الأمنية؛ نشعر بأننا الضحية في هذا الشيء الكبير الذي هو الشرق الأوسط". كما أن المناخ الحالي يثقل تفكيرهم، حيث تقول روني: "حتى برغم كونك ناشطًا، ومحاولتك مساعدة الشعب الفلسطيني، فأنت تُعامل كخائن لبلدك. بدلاً من القول إننا نفعل شيئًا جيدًا لمساعدة الآخرين".

نيلي وروني قلقتان بشأن الإصلاح القضائي المخطط له، تل أبيب (18/4/2023)

نيلي وروني قلقتان بشأن الإصلاح القضائي المخطط له

رأي روني ونيلي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس شائعًا، على الأقل ليس بين غالبية الشباب الإسرائيليين اليهود الذين لم يشهدوا عملية السلام في التسعينيات، عندما أفسحت اتفاقات أوسلو للسلام الطريق للأمل في أن يكون الفلسطينيون والإسرائيليون في طريقهم لتحقيق حل الدولتين.

المشكلة، كما يقول بيرسيكو، هي أن اليسار في إسرائيل يتمتع بنفوذ أيديولوجي ضئيل، ويضيف "من المؤكد أن النضال من أجل إنهاء الاحتلال الذي كانت تقوده في يوم من الأيام مجموعات مثل حركة "شالوم أخشاف" أو "السلام الآن" (وهي حاليا منظمة سلام غير حكومية) هو أضعف كثيرًا اليوم. وهناك نوع من الإجماع اليوم في إسرائيل على أنه لا يوجد حقًا ما يمكن فعله الآن في هذا الشأن. كما أنه لا يوجد شريك حقيقي على الجانب الآخر".

وقد كبر بعض هؤلاء الشباب الإسرائيليين خلال فترة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية من عام 2000 إلى عام 2005. وغالبًا ما يُستخدم فك الارتباط أحادي الجانب من قطاع غزة في عام 2005، عندما فككت إسرائيل مستوطناتها هناك، كمثال من قبل اليمين السياسي لإثبات أن التنازل عن الأراضي قد أدى إلى سيطرة حركة حماس المسلحة على المنطقة وإلى هجمات صاروخية على البلدات الإسرائيلية.

تواصل المظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي

ووفقًا لمؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لعام 2022، وهو دراسة سنوية يجريها معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مؤسسة بحثية إسرائيلية غير حزبية، فإن نسبة تصل إلى 75 بالمائة من اليهود الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا يعتبرون يمينيين، وهو اتجاه، كما يقول التقرير، تطور على مدار العقد الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يصنف الشباب بشكل متزايد على أنهم متدينون، أو يولدون في عائلات أرثوذكسية متشددة تميل إلى أن تكون أكثر تحفظًا.

وقد انعكس ذلك جزئيًا في الانتخابات الوطنية الأخيرة، عندما حصل تحالف "حزب الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف على 14 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست. وقادتهم المتطرفون هم الآن وزراء في الحكومة الائتلافية برئاسة  بنيامين نتانياهو.

ويقول بيرسيكو: "إنهم ملتزمون جدا أيديولوجيًا. وقد وضعوا هدفًا واضحًا جدًا لأنفسهم. وهذا النوع من الحسم جذاب جدا للشباب الذين لا يجدونه في أماكن أخرى".

رؤية الجناح اليميني

يشعر ناؤور مينينغير بخيبة أمل بسبب المظاهرات، ويأمل على الأقل أن يتم تنفيذ أجزاء من الإصلاح القضائي، ويعلق المذيع والمعلق الاجتماعي البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يعيش في تل أبيب قائلا: "لقد أجرينا للتو انتخابات قبل أربعة أشهر. النتائج لا يمكن إنكارها. إنها حكومة تتمتع بتفويض واضح جدا من الناس للتصرف".

ويقول إن القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لجيله هي محو فكرة "دولة الرفاهية" ومحو "بقايا الاشتراكية التي لا تزال معلقة في هذا البلد كبقايا من السنوات الماضية"، مضيفًا "أعتقد أنهم إذا نزلوا إلى الشوارع من أجل ذلك، فسوف يجدون في الواقع الكثير من الحلفاء من الجناح اليميني".

ناؤور مينينغير - تل أبيب (18/4/2023)

يشعر ناؤور مينينغير بخيبة أمل بسبب المظاهرات ويأمل على الأقل أن يتم تنفيذ أجزاء من الإصلاح القضائي

أما بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فموقف ناؤور منه واضح: "أعتقد أن أفضل ظرف يمكن توقعه هو نوع من (قبول) الوضع الراهن كما هو الحال لدينا الآن، حيث نقوم بضم كل ما يمكننا ضمه من المناطق غير المكتظة بالسكان"، حسبما يقول مينينغير، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة. وتصنف محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويضيف مينينغير: "الفلسطينيون في غزة وفي يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة] بشكل عام هم أعدائي. لذلك ليس لدي أدنى اهتمام في أن تكون لديهم دولة ذات سيادة".

بالنسبة إليه تظل إسرائيل الدولة الوحيدة التي يشعر فيها اليهود بالأمان: "لقد جاء أجدادي من رومانيا في السبعينيات. وفروا من ديكتاتورية لا تعرف الرحمة، ديكتاتورية شيوعية، ووجدوا ملجأ لهم هنا. لا أعتقد أن اليهود لديهم أي بديل آخر. لذا، بالنسبة لي، إنه ببساطة وطني إلى الأبد".

بالعودة إلى المظاهرة، كانت يهوديت إلكانا مع مجموعة من الناس من "الكتلة المناهضة للاحتلال"، وتتذكر قائلة: "بعد عام 1967 مباشرة، ذهبت إلى البلدة القديمة، التي كانت حتى ذلك الحين تحت السيطرة الأردنية. لكن في ذلك الوقت كان واضحًا لي أنه يجب إعادة الضفة الغربية بأكملها، فهذه منطقة محتلة يجب إعادتها". وقد فرضت إسرائيل سيطرتها على هذه المنطقة واحتلتها من الأردن خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

وبينما ينصب التركيز الآن على الإصلاح القضائي، فإن إلكانا تعول أيضًا على جيل الشباب لإيجاد حلول للتحديات وتقول: "علينا أن نظل متفائلين رغم التشاؤم. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا".

 تانيا كريمر – تل أبيب/ ص.ش

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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