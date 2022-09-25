 في الذكرى الـ 200 لفك رموزه.. حملة مصرية لاستعادة حجر رشيد | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.09.2022

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ثقافة ومجتمع

في الذكرى الـ 200 لفك رموزه.. حملة مصرية لاستعادة حجر رشيد

في الذكرى المئتين لفك رموز حجر رشيد الذي يعد بمثابة كلمة السر لحل الكثير من ألغاز مصر القديمة وأسس لعلم المصريات، تطلق البلاد حملة شعبية وثقافية لاستعادة حجرها الأشهر من بريطانيا، في مهمة أقرب ما تكون إلى المستحيلة.

حجر رشيد بالمتحف البريطانى بلندن الصورة بتاريخ 10 مايو /آيار 2018

سائحون يلتفون حول حجر رشيد بالمتحف البريطانى بلندن

فعاليات مصرية كثيرة وجهود مكثفة انطلقت منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري وتستمر حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في كل المحافظات المصرية تقريبا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاحتفال بمرور قرنين على فك رموز حجر رشيد، الذي كان نقطة تحول بالنسبة لمصر بشكل خاص وللتراث الإنساني العالمي أجمع.

مختارات

هل فكرت يوماً في قراءة نصوص باللغة المصرية القديمة؟ الآن قد تستطيع فعل ذلك بفضل تطبيق غوغل الجديد لترجمة اللغة الهيروغليفية.

فمع إعلان العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبوليون في 27 سبتمبر/ أيلول 1822، بعد 23 عاما من المحاولات، نجاحه في فك رموز الحجر أخيرا، استطاع العلماء التأسيس لعلم المصريات لفهم تاريخ  مصر الفرعونية، وحضارتها الممتدة لأكثر من سبعة آلاف سنة.

وحتى هذ التاريخ، كانت اللغة المصرية القديمة ليست سوى نقوش ورسوم مبهمة فى البرديات وعلى جدران المعابد والمسلات، لا يستطيع أحد فك طلاسمها الغامضة، على اعتبار أنها لغة قديمة طالها الاندثار، لا يتحدثها أو يكتبها أحد في مصر الحديثة.

الحجر اكتشفه جنود نابليون بونابرت عام 1799، خلال حملتهم العسكرية على مصر، بالقرب من مدينة رشيد. وعلى الفور عمل علماء الحملة الذين جلبهم معه نابليون إلى مصر، على فك رموز الحجر، التي تبين فيما بعد أنها تنتمي لثلاث لغات قديمة مختلفة، هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة.

الحجر يحمل رسالة شكر تعود لعام 196 قبل الميلاد، وكانت موجهة حينها من كهنة مصر للملك بطليموس الخامس لكرمه مع الشعب المصري. ولأن الملك كان يونانيا مقدونيا لا يجيد الهيروغليفية، نسخ الكهنة رسالتهم إليه باللغات الثلاث.

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حملة مصرية لاستعادة الحجر

ومع كل هذه الأهمية التي يضطلع بها هذا الحجر بالنسبة لعلم المصريات وتاريخ مصر بأجمعه، فإن حجر رشيد غير موجود في   مصر. فقد بات معروضاً منذ قرنين في المتحف البريطاني بلندن، بعدما سلمه الفرنسيون للبريطانيين عام 1801 بموجب اتفاقية بين الجانبين، عندما تمكنت بريطانيا من دخول مصر وهزيمة جيش نابليون.

لكن حجر رشيد - رغم وجوده في قارة أخرى - لم يغب يوما عن الضمير المصري، ويبدو أن هذا كان مبعثا للمطالبة في استعادته في ضوء احتفال الأوساط الثقافية والشعبية المصرية بمائتي عام على فك رموزه، باعتباره من أبرز وأهم رموز الحضارة المصرية القديمة الموجودة خارج البلاد.

تعليقاً على هذه الأهمية يقول الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة، في حوار مع DW عربية إن "حجر رشيد من أهم القطع الأثرية الموجودة بالخارج، التي يجب أن تعود لمصر. أهميته تكمن في رمزيته للغة المصرية القديمة وللهوية المصرية ككل". ويوضح رجب أن فك رموز الحجر كان الدليل الذي فتح الباب على مصراعيه لاحقا لفهم تاريخ مصر القديمة، وحل الكثير من ألغازها، التي لاتزال تبهر العالم حتى اليوم.

.زاهى حواس يفحص تمثال لتوت عنخ آمون بالمتحف المصرى بالقاهرة

زاهى حواس يتوجه للندن فى أكتوبر المقبل للتفاوض من أجل استعادة حجر رشيد

ويلفت عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة إلى أن "مصر تضغط بشدة في هذا الاتجاه، ولهذا الغرض ينوي عالم المصريات ووزير الثقافة الأسبق زاهي حواس السفر إلى الندن في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للتفاوض مع المتحف البريطاني بهذا الشأن".

مهمة مستحيلة؟

لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة، بل قد يكون مستحيلا في ظل القوانين الدولية واتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي التي تعود لعام 1970، وفقا لخبراء وحتى وزراء آثار مصريين سابقين في تصريحات سابقة، من جملتها تصريح لوزير الآثار المصري السابق خالد العناني لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن استرجاع القطع الأثرية المصرية من الخارج تحكمه القوانين والمعاهدات الدولية، وليست المصرية، مما يجعل "المهمة شبه مستحيلة".

بدوره يلفت رجب إلى أن مصر لو قررت الاحتكام للقضاء سواء البريطاني أو الدولي، فإنها في ظل القوانين الراهنة، ستكون خاسرة في كل الأحوال، مضيفا أن الجانب المصري يعي جيدا استحالة المهمة، لذا يراهن على صداقته بالشعوب من أجل استعادة آثاره من الخارج.

ويضيف عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة أن مثل هذه الجهود أتت ثمارها بالفعل في السنوات الماضية، واستطاعت مصر عبر سفاراتها في الخارج، وبحكم علاقاتها الجيدة مع الدول الأخرى، استعادة  أكثر من 16 ألف قطعة أثرية  ظلت بعيدة عن وطنها الأم لقرون طويلة.

أما رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لإنقاذ لتراث عبد الحميد صلاح الشريف في حواره مع DW أن مؤسسته تدير حملة قومية ضخمة بالتوازي مع الجهود الرسمية للدولة لجمع توقيعات عن ممثلين لكل طوائف الشعب المصري ومؤسسات المجتمع المدني، للضغط على لندن من أجل استرداد حجر رشيد.

ويؤكد الشريف أن تحريك مثل تلك القضية لدى الجانب البريطاني يحتاج إلى ضغط هائل من الرأي العام المصري، لافتا إلى أن مذكرة التوقيعات فور الانتهاء منها، سيتم توجيهها إلى كافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالآثار، للتعريف بمدى أهمية الحجر ورمزيته لمصر، وبضرورة عودته إلى أراضيها.

رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لإنقاذ لتراث عبد الحميد صلاح الشريف

صلاح الشريف يؤكد أن تحريك قضية استعادة حجر رشيد بحاجة إلى ضغط هائل من الرأي العام المصري على مختلفة مستوياته

ولدى سؤاله عن سبب تلك الحملات الشعبية في مصر في ذلك التوقيت تحديدا من أجل استعادة حجر رشيد، لفت الشريف إلى أنه يعود لزيادة الوعي في المجتمع المصري بحقوقه في السنوات الأخيرة، فضلا عن الدعم الحكومي في هذا الصدد، موضحا أن الحكومات السابقة كانت ترد دوما على مثل تلك الجهود بأنها لا تريد الدخول في مشاكل لا داع لها مع الدول الأخرى.


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عراقيل أخرى

بعيدا عن العراقيل القانونية أمام الجهود المصرية لاستعادة حجرها الأشهر، يجادل بعض خبراء الآثار البريطانيون بأن الحجر أيضا لا يعد أثرا مصريا خالصا، على اعتبار أنه كان مهدى للملك بطليموس الخامس، فضلا عن اللغة اليونانية القديمة المنقوشة على سطحه، مما يسقط حق مصر، من وجهة نظرهم، في المطالبة بحجر رشيد.

وردا على ذلك، يقول دكتور رجب: "أيا كانت اللغات المكتوبة على سطح الحجر، وأيا كانت هوية وجنسية المرسل إليه، فالأثر يبقى مصريا، ويحمل رسالة مصرية، ومصنوع بأيد مصرية، وعثر عليه فى أرض مصر"، معتبرا أن مثل تلك الحجج "واهية، لا فائدة منها". وشدد بالقول: "حتى وإن لم يعد الحجر لمصر، لا يجوز نفى صفة مصري عنه".

 

مها إسماعيل

 

  • Goldsarkophag des Pharaos Tutanchamun

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    ذهب حقيقي؟

    أساطير ونظريات عديدة مختلفة تدور حول توت غنخ آمون، لا تتعلق في الأساس بفترة حكمه خاصة وأنه توفى في عمر 18 عاما وبالتالي لم يكن يتمكن من وضع علامات كبيرة خلال فترة حكمه. لكن الأساطير المرتبطة بوفاته المبكرة ومقبرته المليئة بالكنوز والذهب الخالص، جعلته إلى جانب رمسيس الثاني من أشهر الفراعنة على مستوى العالم.

  • Howard Carter und sein ägyptischer Assistent beugen sich über einen geöffneten Sarkophag, in dem eine Pharao-Mumie liegt.

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    صدفة في الوقت الضائع؟

    اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 كانت من الأحداث التي حبست أنفاس العالم. يومها قادت الصدفة الباحث البريطاني هوارد كارتر، لمقبرة توت عنخ آمون التي وصفها في رسالة تلغرافية للورد كارنارفون، ممول عملية البحث، بأن بها "ذهبا يلمع في كل مكان". بحث كارتر عن المقبرة كان مرتبطا بتمويل اللورد كارنارفون، الذي أعطاه مهلة أخيرة قبل وقف التمويل، اكتشف خلالها كارتر المقبرة التي لم تمس من قبل، في وادي الملوك.

  • Fünf Männer stehen um einen Kiste, in der eine Mumie liegt. Drei haben eine Decke in den Händen

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    مات أم قتل؟

    البحث عن السبب المحتمل وراء الوفاة المبكرة لتوت عنخ آمون، شكلت لغزا شغل العلماء من مجالات مختلفة. تحليل الحمض النووي لمومياء توت عنخ آمون أرجع أسباب الوفاة المحتملة إلى الملاريا وإلى مرض في العظام. رصد الخبراء أيضا وجود كسور عديدة في جسد الفرعون الشاب ورجحوا أنها حدثت خلال فترة حياته. هذه الكسور تحديدا عززت من نظريات أخرى ترجع رحيل توت عنخ آمون في هذا العمر المبكر، لعملية قتل.

  • Touristen stehen an einem Geländer und betrachten das mit Glas verschlossene Pharaonen-Grab unter ihnen.

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    لماذا لا يسمح للسائحين بالتصوير هنا؟

    مومياء توت عنخ آمون التي يزيد عمرها على 3300 سنة، شديدة الحساسية للضوء والحرارة، لذا فإن اللمس والتصوير من المحظورات بشدة للسائحين الذين يتوافدون بشغف على المقبرة. اتخذ العلماء هذه الإجراءات الصارمة، بعد أن تحللت محتويات مقابر أخرى تم اكتشافها خلال القرنين الـ 19 والـ 20، بعد أن تم الكشف عنها دون إجراءات حماية خاصة من الضوء والحرارة.

  • Der Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung, Zahi Hawass, steht neben Tutanchamuns Sarkophag, der hinter Glas ausgestellt ist

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    أين توجد المقتنيات الذهبية؟

    باستثناء المومياء الموجودة داخل التابوت الحجري، انتقلت محتويات مقبرة توت عنخ آمون إلى المتحف المصري في العاصمة القاهرة. المقتنيات الثمينة محفوظة بشكل مناسب لحمايتها ويمكن للزوار مشاهدتها من خلال معرض دائم.

  • Konservator Christian Eckmann beugt sich mit Mundschutz und Pinzette über die goldene Maske von Tutanchamun

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    عمليات الترميم تقتصر على الباحثين المصريين؟

    يعتقد البعض أن جميع عمليات ترميم مقتنيات توت عنخ آمون يقوم بها علماء مصريون بشكل حصري، وهي معلومة غير صحيحة، فهناك تبادل مستمر بين فرق بحثية دولية، فيما يخص عمليات الترميم. وفي عام 2015 عمل خبير الترميم الألماني كريستيان إيكمان (الصورة) بشكل مباشر على ترميم القناع الذهبي للفرعون الشاب داخل المتحف المصري في القاهرة.

  • Die goldene Maske von Tutanchamun mit Bart

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    لصق ذقن توت عنخ آمون بالصمغ؟

    مشاركة كريستيان إيكمان في ترميم ذقن توت عنخ آمون حظيت باهتمام إعلامي بالغ، خاصة وأنها جاءت بعد واقعة أثارت الكثير من الجدل، بعد أن تم اكتشاف لصق الذقن بمادة صمغية غير مناسبة على الإطلاق، إثر تعرضها للكسر أثناء عمليات تنظيف، واقعة أثارت الكثير من الجدل في مصر وقتها.

  • Ein Mann mit Bart betrachtet den Kopf der Königin Hatschepsut, ebenfalls mit Bart

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    ما سر ارتباط الذقن بالفراعنة؟

    الذقن جزء مهم من التماثيل النصفية للفراعنة، ظاهرة كانت نواة فكرة معرض أقيم في العاصمة الألمانية برلين عام 2015 بعنوان "الذقن، بين الطبيعة والحلاقة". اجتذب المعرض، الذي يتطرق للتاريخ الثقافي لفكرة الذقن عند الرجال، الكثير من الزوار وكان من بين معروضاته تمثال لحتشبسوت، إذ أن فكرة الذقن في مصر القديمة كانت ترمز للملوك والملكات على حد سواء.

  • Toursiten fotografieren die Sphinx, im Hintergrund steht eine Pyramide.

    مصر وتاريخها الفرعوني: تسعة ألغاز تبحث عن تفسير

    أبوالهول..ملك أم ملكة؟

    رأس إنسان وجسم أسد وبدون ذقن ولا أنف، يقف أبو الهول في نفس المكان منذ نحو أربعة آلاف عام ويجتذب السائحين من كل مكان ويمثل في الوقت نفسه لغزا كبيرا يشغل الباحثين، فمن غير الواضح بشكل قاطع حتى الآن، الشخصية التي يرمز لها التمثال الذي يبلغ طوله 73 مترا وارتفاعه 20 مترا. بعض النظريات ربطت بين أبوالهول وشخصيات تاريخية مختلفة، لكنها غير مؤكدة. نظريات أخرى ترى في أبوالهول شخصية أسطورية.


 