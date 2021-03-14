 في الذكرى العاشرة للحرب..البابا يصلي من أجل ″سوريا الحبيبة المعذبة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2021

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في الذكرى العاشرة للحرب..البابا يصلي من أجل "سوريا الحبيبة المعذبة"

دعا البابا فرنسيس الأحد إلى "إلقاء الأسلحة" في سوريا و"إعادة بناء النسيج الاجتماعي" في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد، في صلاة من أجل "سوريا الحبيبة والمعذبة".

Weltspiegel 08.03.2021 | Irak | Papst Franziskus in Mossul

البابا فرانسيس خلال زيارته مؤخرا إلى الموصول بالعراق (أرشيف)

وصف البابا فرنسيس اليوم الأحد (14 مارس/ آذار)، الحرب الدائرة في سوريا بأنها أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر وقال إن الذكرى العاشرة لاندلاعها يجب أن تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد "بصيص أمل" للبلد المدمر.

وقال البابا للمئات في ساحة القديس بطرس في عظته الأسبوعية "أجدد ندائي لأطراف النزاع لكي يُظهروا بوادر حسن النية، لكي ينفتح بصيص أمل للسكان المنهكين".

مختارات

بعد عشر سنوات من الحرب والدمار، لا تزال المأساة السورية مستمرة والأسد محتفظ بكرسيه. كيف استطاع الصمود ولم ينقلب عليه الجيش؟ لماذا لم تسفر المفاوضات عن أي نتيجة؟ ما مدى مسؤولية المعارضة عن الوضع الحالي في سوريا؟

اخترن الغناء الجماعي للتعبير عن اشتياقهن للوطن وإحياء التراث السوري. لاجئات سوريات مغتربات، جمعهن "كورال حنين" في أغنية أنشدنها معاً في يوم المرأة العالمي، ليبعثن رسالة مفادها "سوريا بقلوبنا وإن طال الفراق".

يستهل بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، زيارة تاريخية للعراق يلتقي خلالها بزعماء سياسيين وروحيين ويتنقل في عدة مدن في شمال العراق وجنوبه، كما يترأس قداسا، ويشارك في صلاة ستضم رجال دين شيعة وسنة وأيزيديين وصابئة.

وأضاف أن سوريا شهدت صراعا تسبب في "عدد غير محدد من القتلى والجرحى، وملايين اللاجئين، وآلاف المختفين، دمار، وعنف من جميع الأنواع، ومعاناة هائلة لجميع السكان، ولاسيما للفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء والمسنين". ليقيم بعد الحبر الأعظم بعد ذلك صلاة من أجل "سوريا الحبيبة والمعذبة".

وتأسف البابا فرانسيس في أن تكون السنوات العشر من "النزاع الدامي في سوريا" قد أفضت إلى "واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يحصى من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين وآلاف المفقودين ودمار وعنف على أشكاله ومعاناة غير انسانية للشعب خصوصا الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين".

وأضاف "آمل أيضا في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد القاء الأسلحة وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي".

واندلعت احتجاجات سلمية مطالبة بالديمقراطية في منتصف مارس/ آذار 2011 لكنها سرعان ما تطورت بعد قمعها بقوة، إلى حرب متعددة الأطراف استقطبت قوى عالمية وحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين.

والبابا فرنسيس الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة تاريخية للعراق، لا ينوي زيارة سوريا لكنه يوجه بانتظام دعوات لوقف إطلاق النار هناك.

وأسفرت عشر سنوات من الحرب في البلاد عن وقوع أكثر من 388 ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة الأحد عشية دخول النزاع عامه الحادي عشر.
 وأحصى المرصد مقتل 388,652 شخصا "منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 آذار/مارس 2011 حتى فجر اليوم" الأحد.  وأفاد أن بينهم 117,388 مدنياً، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل. وقتل غالبية المدنيين جراء هجمات النظام السوري والميليشيات الموالية له.
 

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)

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