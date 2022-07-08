 في الدنمارك متحف ″الهروب″.... للرحلة مليون وجه! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 10.07.2022

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ثقافة ومجتمع

في الدنمارك متحف "الهروب".... للرحلة مليون وجه!

قصص الأشخاص الفارين من بلادهم بين الأمس واليوم تعرض الآن في متحف تم افتتاحه مؤخراً في معسكر سابق للاجئين الألمان على الساحل الغربي للدنمارك. معارضون للمتحف يرون أن فلسفة المتحف لا تتناسب مع سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين.

يقع المتحف الجديد لقصص اللاجئين في أوكسبول بالدنمارك

يقع المتحف الجديد لقصص اللاجئين في أوكسبول بالدنمارك

كانت رحيمة عبد الله لا تزال فتاة عندما اضطرت وهي وأسرتها للفرار من حلب بسوريا بسبب الحرب الأهلية الدموية التي اندلعت منذ سنوات.
قالت رحيمة في افتتاح متحف الهروب Flugt: "الرحلة ليست سوى كلمة مكونة من ستة أحرف، ومع ذلك فهي تشمل ملايين القصص". تعلم رحيمة أن الناس يضطرون باستمرار إلى مغادرة منازلهم تحت تأثير الحروب والنزاعات. لكنها لن تنسى قصتها المؤثرة أبداً.

"الكثيرون لم ينجحوا"
تقول رحيمة إنه أمر رائع أن يجد الشخص مكانًا آمنًا في النهاية. تعيش رحيمة عبد الله الآن في الدنمارك وتشارك في برنامج شباب اللاجئين الدنماركي. تضيف قائلة إن "كثيرين لم ينجحوا في الهرب".. "أفكر في جميع الأشخاص الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط خلال هذه الرحلة".

"قصة هروب رحيمة - والعديد من القصص الأخرى - يمكن اليوم تتبعها ومعرفة تفاصيلها من خلال المتحف الجديد. وتشكّل مأساة الهجرة القسرية وقصصها الشخصية محور المتحف الجديد في الدنمارك. هذا المتحف المسمى "فلوغت" ("الفرار" باللغة الدنماركية)، يفتح أبوابه في بلدة أوكسبول الصغيرة على الساحل الغربي للبلد الاسكندنافي الذي يعتمد سياسة من بين الأكثر تشددا في موضوع الهجرة بين الدول الأوروبية.

إحدى قاعات العرض في متحف الهروب بأوكسبول

إحدى قاعات العرض في متحف الهروب بأوكسبول

افتتحت الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك المتحف يوم السبت (25 يونيو/حزيران 2022). كما حضر نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الذي أشار إلى بؤر الصراع الحالية التي تسبب معاناة ونزوح آلاف الأشخاص. وقال مدير المتحف كلاوس كييلد ينسن لوكالة فرانس برس "نريد أن نروي قصة الناس الحقيقيين، أبعد من األأرقام".

وفقًا لمجلس اللاجئين التابع للأمم المتحدة، هناك حوالي 100 مليون شخص في حالة فرار حالياً - وهو رقم يمثل ضعف ما كان عليه الحال قبل عشر سنوات. قال هابيك إن الحدود بين البلاد لم تعد اليوم عاملاً للانقسام بين الناس وإنما أصبحت نقطة جذب للتعاون والمصالحة، مشيراً إلى ألمانيا والدنمارك كمثالين.

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك في افتتاح المتحف (25/06/2022)

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك مع نائب المستشار الألماني روبرت هابيك في افتتاح المتحف (25/06/2022)

أهمية جديدة لقصص الهروب القديمة
تم تصميم المتحف من قبل شركة الهندسة المعمارية الدنماركية Bjarke Ingels Group. في ما كان سابقا مستشفى المخيم وأُضيف إليه جناح حديث وسط أغراض شخصية - من خيمة إلى دب قماشي- يتتبع المعرض الرحلات الفردية للمنفيين. وتتناول قصة المتحف في الأصل، اللاجئين الألمان عند سقوط النازية، وكذلك قصة أولئك الذين لجأوا إلى الدنمارك هربا من الحرب والقمع.

يصف ياركه انغيلز - المصمم المعماري للمتحف - هذا الجسر بأنه يربط بين الماضي والحاضر: "إن أفضل طريقة للحفاظ على المعالم القديمة هي تجديد أهميتها لدى الناس".. ويضيف: "اعتقدنا في البداية أننا نخلق تاريخًا خاصاً بوقائع محددة. ولكن الآن ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، نرى مدى استمرار مشكلة الفرار واللجوء."

وفي داخل الموقع، دعائم خشبية ممتدة نحو السماء، ويوجِد بهوا مفتوحا كبيرا يستكشف الزوار من خلاله المعروضات. هذا المكان مصمم على أنه "واحة أو ملاذ ينفتح على الغابة" حسب مصممه، وهو "ما يؤمل أن يجده اللاجئون هنا، ملاذ ولمحة عن مستقبل أفضل."

تم تصميم متحف الهروب Flugt الجديد من قبل المهندس المعماري الدنماركي Bjarke Ingels

تم تصميم متحف الهروب Flugt الجديد من قبل المهندس المعماري الدنماركي Bjarke Ingels


قنبلة يدوية على سرير
احتفظت المباني القديمة بأشكالها الخارجية الأصلية بمكوناتها من الطوب الأحمر والنوافذ الصغيرة والأسقف المكسوة بالبلاط الأحمر. يُظهر الجزء الداخلي لأحد الأجنحة قصص الهروب من الماضي القريب. وهي القصص التي يتم إعادة سرد مراحلها في الجوانب المختلفة من المعرض. على سبيل المثال، توجد غرف صغيرة للأطفال، تُظهر العالم الذي كان مثالياً من وجهة نظرهم يوماً ما، ولكن أيضاً يظهر التهديد الحقيقي الذي كان يحيط بهؤلاء الصغار ممثلاً في قنبلة يدوية على سرير طفل تبدو وكأنها لعبة.

يتم سرد القصص عبر سماعات الرأس، وهي القصص التي تم تسجيلها خلال مقابلات أو تم الحصول عليها من مذكرات حقيقية متاحة في المعرض. في أماكن أخرى من المعرض، يتم عرض مقاطع أفلام من مخيمات اللاجئين على الشاشات.

أيضاً تعرض الشاشات لحظات الوصول إلى مكان اللجوء والسؤال عن الأحوال ومدى الأمان الذي يشعر به الأشخاص في هذا الوقت وهي الأمور التي عبر عنها أيضا الأطفال من خلال الرسوم والألوان التي تعرض على أهرامات ومكعبات تم إضاءتها باللون الأخضر.

تذكارات في صندوق

تذكارات في صندوق

كثير من المجسمات في المعرض تحاول التعبير عن شعور الفارين واللاجئين من أماكن الحروب والنزاعات.. هناك رف وضعت عليه متعلقات بما قد يجعل مصير اللاجئين ملموسًا للزوار بشكل ما، وهناك أشكال مجسمة للاجئين صنعت من أسلاك نحاسية.. وغيرها الكثير من الأشياء.

على أحد الجدران تعرض كلمة "منزل؟" من خلال جهاز عرض ضوئي .. كتبت الكلمة بثلاث لغات: الدنماركية والألمانية والإنجليزية. هناك في أحد الأركان وضع مجسم تظهر فيه فتاة راكعة أمام شاهد قبر مزين بهلال .. يحمل المجسم اسم الفتاة: ميريلا من البوسنة. هناك أيضاً مجسم آخر لشخص مصنوع من أسلاك نحاسية، يدعى مسل الله من أفغانستان، يضع سماعات الرأس ويمسك بهاتف ذكي - يجلس وهو ينظر بشوق عبر النافذة.

خلال فترة الهروب من الحرب فقد أطفال ذويهم.. في هذه الصورة عدد منهم كانوا يبحثون عن والديهم

خلال فترة الهروب من الحرب فقد أطفال ذويهم.. في هذه الصورة عدد منهم كانوا يبحثون عن والديهم

يمكن أيضاً رؤية مجسم Little Jörg Baden في غرفة العرض نفسها، يُظهر فتى صغير يجلس على أرجوحة كان أحد الفارين من الحروب في عام 1945. ويوم افتتاح المعرض كان يورغ حاضراً ووجه الشكر لأصدقاءه الدنماركيين على الاستقبال الذي حظي به في ذلك الوقت.

المبنى الثاني من مباني المتحف القديمة كان أصغر إلى حد ما، وهو مخصص لعرض صور من الحياة في مخيم اللاجئين في ذلك الوقت.

مجسم مثير للمشاعر.. الموت هو رفيق الرحلة

مجسم مثير للمشاعر.. الموت هو رفيق الرحلة

نحو 35 ألف لاجئ حرب ألماني
منذ عام 1945 وحتى عام 1949، كان ما يصل إلى 35 ألف لاجئ - معظمهم من شرق ألمانيا - يعيشون في المخيم الذي أُنشئ على مساحة أربعة كيلومترات مربعة. لكن بعد هذا التاريخ هُدمت جميع الثكنات التي كان يعيش فيها هؤلاء. ما تبقى هو الممرات التي تصطف على جانبيها الغابات المتناثرة، إلى جانب المقبرة القديمة بشواهد القبور التي تقف في مساحة من الأرض تدعو الزوار إلى البقاء قليلاً وتذكرهم ألا ينسوا أصحاب تلك القبور.

نظرة شوق إلى الوطن البعيد

نظرة شوق إلى الوطن البعيد

يُظهر المتحف الفريد ذكريات وقصص تؤكد أن الرحلة قد يكون لها الكثير من الوجوه وأن أي شخص معرض لأن يواجه ما واجهه هؤلاء خلال مسيرتهم في الحياة. بالنسبة للبعض، لا تتناسب سياسة الدنمارك الحالية تجاه اللاجئين مع فلسفة المتحف. ففي السنوات الأخيرة، اتبعت الحكومات اليمينية واليسارية واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا.

إحدى غرف العرض السينمائي في معرض أوكسبول

إحدى غرف العرض السينمائي في معرض أوكسبول

وبذلك أصبحت الدنمارك الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تراجع ملفات مئات السوريين المتحدرين من دمشق الذين مُنحوا حق اللجوء، معتبرة أن الوضع يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. وقال ممثل المفوضية السامية للاجئين هنريك نوردنتوفت إن سياسات الهجرة الدنماركية "ذات توجه سياسي للغاية ونأمل بالطبع أن تكون هناك طريقة لتغيير ذلك".

بحلول نهاية 2021، كان العالم يضم ما يقرب من 90 مليون شخص اقتُلعوا من ديارهم، بين لاجئين ونازحين داخليا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا حركة لجوء جديدة في القارة الأوروبية، إذ غادر ما لا يقل عن 12 مليون شخص منازلهم، وفق الأمم المتحدة

أوليفر ريستاو/ع.ح. - مهاجر نيوز

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي