 في البر والبحر والجو.. مخاطر مغامرة الهجرة تسللاً على الحياة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

في البر والبحر والجو.. مخاطر مغامرة الهجرة تسللاً على الحياة

يبتدع المهاجرون وسائل وحيل للهجرة خلسة، متجاهلين المخاطر التي تترتب عليها. الاختباء في أماكن خطرة في المركبات والسفن والقطارات أو حتى في مخابئ عجلات الطائرات هي من بين أخطر المغامرات التي يمكن أن يقدم عليها المهاجر.

في الغالب يكون مصير من يتسلل إلى مخبأ عجلات الطائرة هو الموت المحتوم

في الغالب يكون مصير من يتسلل إلى مخبأ عجلات الطائرة هو الموت المحتوم

مخاطر الهجرة غير النظامية كثيرة لدرجة يصعب حصرها، تبدأ من الاتجار بالجنس مروراً بالاستغلال والابتزاز المادي. وخلال رحلات الهجرة السرية، يمكن أن يواجه الناس أسوأ أنواع الانتهاكات على أيدي الشبكات الإجرامية ومهربي البشر.

قد تكون الرحلات محفوفة بالمخاطر بسبب الطقس على سبيل المثال، فقد أوردت تقارير كثيرة حدوث وفيات في صفوف المهاجرين  بسبب حرارة الشمس في الصحراء أو البرد الشديد في الغابات أو غرقهم في البحر، وتتصدر هذه الأخبار عناوين الصحف كل أسبوع.

عشرات الآلاف من الضحايا

وفق تقرير حديث للأمم المتحدة، توفي نحو 50 ألف شخص على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم منذ 2014، وكانت معظم الوفيات في طرق الهجرة المؤدية نحو أوروبا.

بالإضافة إلى الأحوال الجوية القاهرة وسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون من قبل عصابات الاتجار بالبشر، هناك سبب آخر للوفاة على طرق الهجرة، ويتمثل في السفر خلسة، حيث يتم ذلك بوسيلة نقل تسمح للمهاجرين بالتخفي عن الأنظار.

هذه الرحلات لا تنظمها فقط عصابات تهريب البشر، بل في أحيان كثيرة، يختارها المهاجرون طواعية، اعتقاداً منهم أن اختيار التخفي سيكون أهون وأكثر احتمالاً للنجاح، بينما يكون ذلك طريق مختصر نحو حتفهم.

سيراً على الأقدام!

في كثير من طرقات الهجرة السرية، ينظم المهاجرون أفراداً وجماعات رحلات طويلة سيراً على الأقدام عبر التضاريس الوعرة. في غالب الأحيان، تتطلب عبور مناطق معينة سرية مشددة لتجنب اكتشافهم من قبل سلطات الحدود.

طفل يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط كان من بين المختبئين في شاحنة سلع.

طفل يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط كان من بين المختبئين في شاحنة سلع.

نفق قناة بحر المانش، الذي يربط بين فرنسا والمملكة المتحدة، مثال عن هذه المعابر غير النظامية. فالنفق مصمم بالأساس لحركة مرور القطارات، لكن داخله أصيب العديد من الأشخاص خلال محاولة عبوره نحو الضفة الأخرى من النفق. في معظم الحالات يكون ثمن تلك الرحلات الموت، مما دفع السلطات على جانبي النفق إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

هناك كذلك طريق جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا. يخيم المهاجرون بالقرب من السياج في انتظار اللحظة الأنسب لاقتحام الحدود بشكل جماعي. في حزيران/يونيو من هذا العام، لقي 23 مهاجراً على الأقل حتفهم خلال محاولة ما بات يعرف بـ "مأساة مليلية."

الاختباء في الشاحنات

في أحيان كثيرة، يتم العثور على المهاجرين مختبئين في شاحنات ومركبات، أحياناً بمعرفة السائق وترتيب منه، لمساعدتهم على إكمال مرحلة من مراحل رحلتهم. لكن هذه الرحلات تنطوي على مخاطر كبيرة. كانت هناك حالات وفيات في صفوف المهاجرين في حوادث تسبب فيها سائق السيارة، في غالب الأحيان أثناء محاولتهم الهروب من السلطات. كما تم العثور في العديد من الحالات على جثث مهاجرين لقوا حتفهم بسبب الاختناق في الشاحنات، على الأرجح لأنها تكون محكمة الإغلاق.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لقي 39 مهاجراً من فيتنام حتفهم اختناقاً داخل شاحنة كانت متوقفة خارج لندن بالمملكة المتحدة، كما حدثت وقائع مشابهة في النمسا وأوروبا الشرقية.

مختارات

ولا يُعتبر الشخص الذي يدخل بلداً على حدود برية ويقدم وثائق مزورة أو جوازات سفر مزورة مهاجراً سرياً، على الرغم من أن هذا النوع من  الهجرة  مخالف للقانون أيضاً.

في الطائرات

يمكن اعتبار استخدام الطائرات لعبور الحدود بطريقة غير قانونية هو الشكل الأكثر إثارة للدهشة من أشكال الهجرة السرية.

في ظروف التفتيش الدقيق التي تشهدها مطارات العالم، فمن المستحيل على أي شخص غير مسجل على  متن رحلة دخول الطائرة. ومع ذلك، هناك من المهاجرين من تمكن من الاختباء في أجزاء من الطائرات في محاولتهم الوصول إلى بلد آخر. على سبيل المثال، اختبأ مهاجرون في مخبأ عجلات الطائرة.

عبر هذه الطريقة في الهجرة، يواجه المهاجرون الموت بشكل شبه محتم، سواء عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. كما أن درجة الحرارة المنخفضة عند تحليق الطائرة في الجو يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم ونقص الأكسجين، ما سينتج عنه الموت المحقق. حتى لو نجا المهاجر من هذه المخاطر، فمن غير المرجح أن يظل المهاجر واعياً بعد وصول الطائرة للارتفاع الذي ستطير به، ما يؤدي إلى فقدانه الوعي.

مهاجرون يقتحمون السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في 24 حزيران/يونيو 2022

مهاجرون يقتحمون السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في 24 حزيران/يونيو 2022

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة الطيران الفيدرالية ومقرها الولايات المتحدة أكثر من 100 حالة سفر خلسة على متن طائرات على مستوى العالم منذ عام 1947، موضحة أنه قد نجا أقل من ربعهم، وعانوا بعد ذلك في الغالب من إعاقات مدى الحياة بعد الرحلة الخطيرة.

في السفن

الاختباء في جزء مخفي في سفينة ما طريقة أخرى للهجرة خلسة. تبدو الرحلة في واقع الأمر على متن السفينة أكثر أمناً، لوجود العديد من القوانين الدولية البحرية التي تحمي حياة الأشخاص في البحر، لكن ليس هناك ما يضمن التزام طاقم السفينة بهذه المعايير، في حال اكتشاف أمر المتسلل.

الأسبوع الماضي، أنقذ خفر السواحل الإسباني ثلاثة مهاجرين بعد سفرهم من نيجيريا على متن سفينة شحن سلع، توارى الثلاثة عن الأنظار في مساحة صغيرة لمدة 11 يوماً على متنها. خلال هذا النوع من الرحلات، يمكن أن يتم إلقاء المهاجرين في البحر دون أن يعرف أحد أو يشهد شخص على الأمر.

يعتبر بعض الأكاديميين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين أن كل رحلة للمهاجرين غير القانونيين تحوي على عنصر السرية في طبيعتها، وأن عنصري السرية والخداع حاضران في أنماط الهجرة غير القانونية. هذا المشكل مطروح حسبهم منذ 100 عام، وفقاً لدراسة أجريت في جامعة أكسفورد.

وقد تم توثيق الهجرة السرية ودراستها من قبل الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي منذ عام 1993 على الأقل، أي بعد فترة قصيرة من انهيار الاتحاد السوفيتي.

مهاجر نيوز

 سرتان سندرسون/ م.ب

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

مواضيع ذات صلة

TikTok Comedians Description: The two young men, Mubarak ‘Unique Pikin’ (R) and Nazifi Isah Na’ibi (L)were convicted for producing a comedy skit that taunted the governor of the Kano state in Nigeria. Location (city),: Kano State, Nigeria Date: 11.11.22 Tags: Nigeria, TikTok, Kano State, Comedy

أكثر من 4500 مهاجر يعودون "طوعياً" من المغرب إلى بلدانهم الأصلية 29.12.2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه خلال العامين الماضين، تخلى 4747 مهاجرا وصلوا إلى المغرب، عن حلمهم بالوصول إلى الأراضي الأوروبية وقرروا العودة إلى بلدانهم الأصلية، منهم 56 سودانيا.

07.02.2019, Hamburg: Dlovan Osey, Auszubildender und Flüchtling aus Syrien, schraubt an einer Schalterleiste. Hamburgs Bildungssenator Rabe (SPD) hat die Ausbildungsvorbereitung für junge Migranten (AvM-Dual) als «sehr schönen Erfolg» bezeichnet. (zu dpa Rabe: Ausbildungsvorbereitung für junge Migranten «schöner Erfolg») Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

هل ألمانيا جذابة بما يكفي للأيدي العاملة الماهرة؟ 30.12.2022

تبحث ألمانيا بشكل عاجل عن عمال من خارج البلاد، بما لا يقل عن 400 ألف شخص كل عام. لكن هل تعد ألمانيا وجهة جذابة للأجانب المؤهلين تأهيلاً عالياً؟ بالنسبة للبعض، يبدو أن الاضطرار إلى تعلم الألمانية يؤجل اتخاذهم للقرار.

A migrant cleans himself up next to improvised tents at a makeshift camp in a forest outside Velika Kladusa, Bosnia, Thursday, Dec. 3. 2020. Their long journeys already filled with uncertainty and hardship, migrants stranded in Bosnia are now facing another adversity _ a cold Balkan winter. As this season's first snow fell this week in parts of the region, many migrants living in make-shift tent settlements in western Bosnia are struggling to stay dry and warm. (AP Photo/Joan Giralt)

هيئة إغاثية تحذر: الشتاء القارس يزيد طين المهاجرين بلة 26.12.2022

دعت "لجنة الإنقاذ الدولية" IRC إلى توفير المساعدات الإنسانية والإيواء الآمن لجميع الفارين من الحرب والاضطهاد في ظل الطقس البارد خلال فصل الشتاء.