في افتتاح أمم أفريقيا.. أسود الكاميرون تروض خيول بوركينا فاسو

استهل المنتخب الكاميروني مشواره نحو اللقب السادس في تاريخها بقلب الطاولة على بوركينا فاسو بثنائية لمهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر 2-1 اليوم الأحد (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022) على ملعب "بول بيا" في ياوندي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم.
وكانت بوركينا فاسو البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط روان الفرنسي غوستافو سانغاريه في الدقيقة 24، وردت الكاميرون بثنائية لقائدها أبو بكر من ركلتي جزاء في الدقائق: 40 و45+3.
وبهذا الفوز تصدرت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات أعوام، المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بانتظار مباراة اثيوبيا والرأس الأخضر عن نفس المجموعة.
وعانت الكاميرون الأمرين لتخطي عقبة بوركينا فاسو التي خاضت المباراة في غياب أربعة إلى خمسة لاعبين" إضافة الى مدربها كامو مالو بسبب فيروس "كوفيد-19".
وكان المنتخب الكاميروني الطرف الأفضل منذ البداية وضغط بقوة بحثا عن التسجيل المبكر لكن دون خطورة كبيرة على مرمى البوركينابيين الذين نهجوا الهجمات المرتدة.
وكاد أبو بكر يفتتح التسجيل بعد مجهود فردي أمام المنطقة أنهاه بتسديدة قوية بعيدا عن الخشبات الثلاث (7).
وأنقذ مدافع سياتل سوندرز الأمريكي نوهو تولو مرمى الكاميرون من هدف محقق عندما أبعد كرة رأسية لنجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه من مسافة قريبة من باب المرمى قبل أن يشتتها الدفاع لتصل إلى سانغاريه في الجهة اليمنى الذي لعبها عرضية ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام تراوريه في الجهة اليسرى فلعبها عرضية مرة أخرى فشل أونانا في إبعادها فتهيأت أمام سانغاريه من جديد الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (24).
وبعد هذا الهدف نزلت الكاميرون بكل ثقلها بحثا عن التعادل دون خطورة، قبل أن تحصل على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد إثر عرقلة لاعب وسط نابولي الإيطالي أندريه زامبو أنغيسا من قبل تراوريه (37) فانبرى لها أبو بكر بنجاح على يسار حارس مرمى شارلروا البلجيكي هيرفيه كوفي (40).
وحصلت الكاميرون على ركلة جزاء ثانية إثر تدخل مدافع نهضة بركان المغربي إيسوفو دايو على تولو داخل المنطقة فانبرى لها مرة أخرى أبو بكر وأسكنها على يمين الحارس كوفي (45+3).
وظنت الكاميرون أنها عززت تقدمها بهدف ثالث إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها لاعب وسط يونغ بويز السويسري نيكولاس مومي نيامالو بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس كوفي وارتطمت بابو بكر المندفع من الخلف وعانقت الشباك (59)، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل إثر اللجوء لتقنية "الفار". لتنتهي المباراة بفوز البلد المنظم الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين لواحد.
من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022
افتتاح البطولة بحفل بسيط
وقبل المباراة شهد ملعب بول بيا في العاصمة ياواندي حفل افتتاح بسيط حضره الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته ورئيس دولة جزر القمر وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني ونوانكو كانو اسطورة كرة القدم النيجرية وعدد آخر من المدعوين.
وبدأ الحفل بعزف بعض المقطوعات الموسيقية ثم عرض عسكري قبل أن يلقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة وبول بيا رئيس الكاميرون كلمة بشان البطولة.
وبعد ذلك بدأ الاحتفال بوضع مجسم كبير لكأس البطولة في منتصف الملعب ثم ظهر أسد يتجول فوق الملعب قبل أن يظهر داخل الأرضية بتقنية الهولوجرام. بعدها قام 500 شاب بأداء بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن ثقافة الشعب الكاميروني. كما تم عرض جميع أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة.
يذكر أن البطولة تضم 24 منتخبا وستشهد حضورا جماهيريا بعدما وافق الاتحاد الأفريقي على حضور الجماهير لمباريات المنتخب الكاميروني بنسبة 80 % من سعة الاستاد على أن تحضر الجماهير بنسبة 60 % في بقية المباريات.
هـ.د/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)
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