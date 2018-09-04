في أول ظهور له مع بشكتاش.. الأخطاء القاتلة ترافق كاريوس

بعد الانتقادات القاسية التي تعرض لها إثر خطأين فادحين في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/ أيار الماضي، بحث الحارس الألماني لوريس كاريوس (25 عاماً) عن بداية جديدة، تمحو المستوى المتواضع الذي كان سبباً في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الأسباني.

ووجد الحارس الألماني ضالته في الدوري التركي بصفوف نادي بشكتاش. لكن يبدو أن سوء الحظ ما يزال ملازماً له، وأعاد إلى الأذهان صورته السلبية في نهائي الأبطال. ففي أولى مبارياته مع بشكتاش الاثنين (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2018) ارتكب كاريوس خطأ قاتلا آخر.

وقالت جريدة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية إن الحارس الألماني يبدو أنه لم يتعلم من أخطاء الماضي، إذ كان سبباً في إضاعة فريقه لثلاث نقاط بعد أن أحرز بورساسبور هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما كان بشكتاش متقدم بالنتيجة حتى الدقيقة الـ85.

ومرة أخرى لم يظهر كاريوس بصورة جيدة في الهدف الذي سجله السنغالي ديافرا ساكو، إذ تردد في الخروج من مرماه خلال تمريرة عرضية، ولم يكن بالتالي قريباً من الكرة أو من ساكو الذي خطف هدف التعادل لبورساسبور، وبقي متفرجاً فقط، ليتحمل جزءا كبيراً من المسؤولية على هدف بورساسبور، وشاركه في ذلك أيضاً المدافع البرتغالي بيبي الذي لم يحسن مراقبة المهاجم ديافرا ساكو الذي أحرز الكرة في المرمى معلناً عن التعادل.

لكن على الرغم من ذلك فإن حارس ماينس السابق كان قد نجح في إنقاذ مرمى النادي التركي من كرات خطرة. كما حصل على بطاقة صفراء بسبب تأخيره اللعب، قبل تسجيل الهدف في مرماه. وبعد اللقاء انتقدت جماهير النادي التركي لوريس كاريوس بشدة في أولى مبارياته مع الفريق، إذ لم يظهر فيها بالشكل المنتظر منه.

يُذكر أن مدرب ليفربول يورغن كلوب كان راغباً في الإبقاء على كاريوس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكن الحارس الألماني يعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسمين على سبيل الإعارة حتى عام 2020 مع إمكانية شرائه بعد انتهاء فترة الإعارة. وشارك كاريوس في 33 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي.

وأسفر ارتكابه لخطأين قاتلين في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد والذي انتهى بفوز النادي الإسباني 3-1، عن فقدان كاريوس مكانه في التشكيلة الأساسية بعد تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون من روما في صفقة ضخمة في بداية الموسم الجديد ليقرر الحارس البالغ عمره 25 عاماً الانتقال إلى الدوري التركي.

ع.غ