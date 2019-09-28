في أول رد.. السعودية تصف إعلان الحوثيين بـ"المسرحية"

بعد يومين من الصمت وصف المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي اليوم الاثنين (30 أيلول/ سبتمبر 2019)، ما أعلنته حركة "انصار الله" الحوثية اليمينة يومي السبت والأحد عن قيامها بهجوم نوعي قرب منطقة نجران وأسر مئات من الضباط والجنود السعوديين، بـ "المسرحية".

ونفى المالكي هذه المعلومات متهما الحوثيين بشن "حملة إعلامية مضللة". وقال أيضا في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية

الرياض إن الحوثيين يشكلون خطرا على حركة التجارة العالمية واتهمهم بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السويدية ستوكهولم.

في غضون ذلك، وفي حدث ذي صلة، أطلق الحوثيون اليوم سراح 290 أسيرا لديهم، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، بينهم 42 نجوا من قصف للتحالف الذي تقوده الرياض استهدف مركز احتجاز في محافظة ذمار الشهر الماضي.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان بإطلاق سراح الأسرى قائلا إنه يأمل أن "تتبع هذه الخطوة المزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع من تمّ احتجازهم على خلفية الصراع". كما دعا المبعوث الأممي "جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين".

وفي بيانها، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اطلاق سراح الأسرى "خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع" بموجب اتفاقات السويد. وقبيل إعلان الصليب الأحمر، أفاد الحوثيون عن عزمهم اطلاق سراح 350 أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين.

أطلق الحوثوين سراح 290 أسيرا حسب الصليب الأحمر.

ويأتي الإعلان عن إطلاق سراح الأسرى اليوم بعد إعلان الحوثيين في نهاية الأسبوع عن قيامهم بأسر حوالي ألفي عنصر من عناصر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بينهم مئات من الضباط والجنود السعوديين.

كما عرض الحوثيون يوم أمس لقطات لما وصفوه بأنه هجوم كبير قرب الحدود مع منطقة نجران في جنوب السعودية. وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحافي الأحد أن هناك "أكثر من 200 قتيل استهدفوا بعشرات الغارات أثناء الفرار أو الاستسلام"، مؤكدا أيضا "وقوع أكثر من ألفي مقاتل" في الأسر.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)