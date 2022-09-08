في أول خطاب... الملك تشارلز يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

تعهد الملك تشارلز ملك بريطانيا بخدمة شعب المملكة المتحدة والمناطق والأقاليم الأخرى مدى الحياة في خطاب رسمي للأمة بعد يوم واحد من وفاة والدته الملكة إليزابيث. وقال الملك "مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا".
وأضاف "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي".
ومنح العاهل البريطاني الملك تشارلز ابنه الأكبر وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز اليوم الجمعة (التاسع من سبتمبر/أيلول 2022).
وقال تشارلز في خطابه الأول للأمة وهو ملك لبريطانيا "مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية".
وأصبح تشارلز، الذي نال لقب أمير ويلز عام 1958، ملكا بصورة تلقائية بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث أمس الخميس.
كما عبر الملك تشارلز أيضا عن حبه للأمير هاري وزوجته ميغان، وهما ابنه وزوجة ابنه، خلال أول كلمة يلقيها وهو ملك اليوم الجمعة، في إشارة ذات مغزى للزوجين اللذين تربطهما علاقة متوترة ببقية العائلة.
وقال تشارلز في كلمة بثها التلفزيون "أود أيضا التعبير عن حبي لهاري وميغان مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد".
الأمير تشارلز يُعلن رسميا ملكا صباح السبت
وسيُعلن تشارلز الثالث رسميا ملكا صباح السبت خلال اجتماع لمجلس الخلافة بحسب ما أعلن قصر باكنغهام. ويجتمع المجلس عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش) في قصر سانت جيمس على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.
وبتولي تشارلز الملك خلفا لوالدته سيتحتم عليه بذل جهود كبيرة للحفاظ على ارتباط البريطانيين بالنظام الملكي، المؤسسة التي يعتبرها البعض بالية لكن الملكة تمكنت من حماية هيبتها.
وكانت الملكة عند وفاتها رئيسة الدولة لـ15 بلدا من نيوزيلندا إلى جزر الباهاماس، وهي مناطق زارتها مرات عدة خلال حكمها. وفي المستعمرات البريطانية السابقة التي بقيت ممالك، تُطلق انتقادات لماضي بريطانيا الاستعماري وتتعزز النزعات الجمهورية.
والملكة الراحلة حاضرة في حياة البريطانيين، ويظهر وجهها على الأوراق النقدية كما على الطوابع التي سيتعين تغيير تصميمها.
وكان عشرات الآلاف تجمعوا مطلع حزيران/يونيو، لرؤية الملكة على شرفة قصر باكنغهام بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش قبل سبعين عاما.
هـ.د/خ.س (أ ف ب، رويترز)
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة
وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
لم تذهب إلى المدرسة قط
قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
ارتبطت بقريبها الأمير فيليب
كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
كان لديها مصمم أزياء شخصي
أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند
ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم
أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة
بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
كانت تعشق كلاب كورجي
كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني
وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب