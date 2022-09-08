في أول خطاب... الملك تشارلز يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

تعهد الملك تشارلز ملك بريطانيا بخدمة شعب المملكة المتحدة والمناطق والأقاليم الأخرى مدى الحياة في خطاب رسمي للأمة بعد يوم واحد من وفاة والدته الملكة إليزابيث. وقال الملك "مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا".

وأضاف "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي".

ومنح العاهل البريطاني الملك تشارلز ابنه الأكبر وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز اليوم الجمعة (التاسع من سبتمبر/أيلول 2022).

وقال تشارلز في خطابه الأول للأمة وهو ملك لبريطانيا "مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية".

وأصبح تشارلز، الذي نال لقب أمير ويلز عام 1958، ملكا بصورة تلقائية بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث أمس الخميس.

كما عبر الملك تشارلز أيضا عن حبه للأمير هاري وزوجته ميغان، وهما ابنه وزوجة ابنه، خلال أول كلمة يلقيها وهو ملك اليوم الجمعة، في إشارة ذات مغزى للزوجين اللذين تربطهما علاقة متوترة ببقية العائلة.

وقال تشارلز في كلمة بثها التلفزيون "أود أيضا التعبير عن حبي لهاري وميغان مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد".

الأمير تشارلز يُعلن رسميا ملكا صباح السبت

وسيُعلن تشارلز الثالث رسميا ملكا صباح السبت خلال اجتماع لمجلس الخلافة بحسب ما أعلن قصر باكنغهام. ويجتمع المجلس عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش) في قصر سانت جيمس على أن يُتلى الإعلان بعد ساعة على ذلك من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.

وبتولي تشارلز الملك خلفا لوالدته سيتحتم عليه بذل جهود كبيرة للحفاظ على ارتباط البريطانيين بالنظام الملكي، المؤسسة التي يعتبرها البعض بالية لكن الملكة تمكنت من حماية هيبتها.

وكانت الملكة عند وفاتها رئيسة الدولة لـ15 بلدا من نيوزيلندا إلى جزر الباهاماس، وهي مناطق زارتها مرات عدة خلال حكمها. وفي المستعمرات البريطانية السابقة التي بقيت ممالك، تُطلق انتقادات لماضي بريطانيا الاستعماري وتتعزز النزعات الجمهورية.

والملكة الراحلة حاضرة في حياة البريطانيين، ويظهر وجهها على الأوراق النقدية كما على الطوابع التي سيتعين تغيير تصميمها.

وكان عشرات الآلاف تجمعوا مطلع حزيران/يونيو، لرؤية الملكة على شرفة قصر باكنغهام بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش قبل سبعين عاما.

هـ.د/خ.س (أ ف ب، رويترز)