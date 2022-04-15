 في أوروبا تتعدد المسميات والنتيجة واحدة: ″اللجوء غير مقبول″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.04.2022

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ثقافة ومجتمع

في أوروبا تتعدد المسميات والنتيجة واحدة: "اللجوء غير مقبول"

إذا تم إخبارك أن طلب اللجوء الخاص بك "غير مقبول" فهذا يعني بشكل عام أنه لن يتم النظر فيه، ويكون هذا عادةً لأن السلطات بالبلد الذي قدمت أوراقك فيه تعتقد أن دولة أخرى مسؤولة عن طلبك.

الشرطة الالمانية تصطحب مهاجرا رُفض طلب لجوءه

الشرطة الالمانية تصطحب مهاجرا رُفض طلب لجوءه

"رفض بسيط"، "من الواضح أنه لا أساس له"، "لائحة دبلن": هذه كلها حالات ومصطلحات تشير إلى نتيجة واحدة: "رفض طلب اللجوء"، وبغض النظر عن المصطلح المستخدم لرفض طلبك، يجب عليك التحدث إلى محام في أقرب وقت ممكن.

لكن ماذا يعني رفض السلطات لطلب اللجوء باعتباره "غير مقبول"؟

 بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (التوجيهات 2013/32 /EU) في بعض الأحيان، لا يُطلب من الدولة فحص ما إذا كان الشخص مؤهلًا للحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، وهذا يحدث عندما تعتقد سلطات الهجرة أنك سافرت عبر "بلد ثالث آمن" في طريقك إلى البلد الذي تقدم فيه الآن طلب اللجوء.

لذلك تعتبر أهم الأسباب التي قد تؤدي لرفض طلب اللجوء واعتباره غير مقبول:

-      أن تكون دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي قد منحتك الحماية.

-      لديك حق اللجوء أو الحماية في بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي، وتوافق تلك الدولة على إعادتك إليها.

-      إذ أتيت من دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي غير وطنك الأصلي، "دولة ثالثة آمنة".

-      إذا كانت هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها طلب لجوء، لكن لم يتغير شيء في وضعك، أي ليس لديك مواد جديدة لدعم طلبك، كإثبات خطر يقع عليك أو حالة أمنية معينة.

-      إذا تقدم أحد أفراد عائلتك بطلبٍ منفصل.

هذه الأسباب الخمسة هي الأسباب الوحيدة لعدم قبول الطلب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ولا يُسمح للدول قانونًا بإضافة أسبابها الخاصة.

رخصة إقامة مؤقتة لصالح اللاجئين في المانيا

رخصة إقامة مؤقتة لصالح اللاجئين في المانيا

لكن هناك بعض الدول التي حاولت أحيانًا رفض بعض الطلبات واعتبارها "غير مقبولة" لأسباب مثل: "لم يحضر الشخص جلسة استماع بعد تقديم طلب لاحق" أو"غادر مركز الاستقبال أو الاحتجاز ولم يعد بالإمكان الاتصال به" أو "قدم الشخص طلبًا عندما كنت على وشك الطرد من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي" أو "أن الشخص قدم طلبًا لاحقًا فقط كي لا يتم ترحيله".

وإذا كنت تقدم طلبًا للجوء في بلد مثل ألمانيا أو فرنسا وقررت السلطات أن طلبك "غير مقبول"، فهذا يعني عادةً أنها ستحاول ترحيلك إلى البلد الأول الذي وصلت فيه إلى أوروبا بموجب "إجراءات اتفاقية دبلن"، التي تنص على أن حق اللجوء يمنح بالبلد الأول للوصول.

كما أنه إذا وصلت إلى إيطاليا وحصلت على حق اللجوء هناك ثم سافرت إلى ألمانيا وطلبت اللجوء، فمن المحتمل أن تطبق ألمانيا "لائحة دبلن" لإعادتك، إذ ستعتبر ألمانيا أن لديك حماية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وهذين أكثر السيناريوهات شيوعًا لرفض طلب اللجوء في ألمانيا واعتبار الطلب "غير مقبول".

وحاليًا بما أن المملكة المتحدة لم تعد دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، يتم تطبيق قواعد مختلفة هناك، يمكنك الاطلاع عليها هنا أو من خلال زيارة موقع righttoremain.org.uk.

 فما هي "الدولة الثالثة الآمنة"؟

الإجابة على هذا السؤال منوطة بقرار كل بلد بالاتحاد الأوروبي التي تقرر ما إذا كان طلب اللجوء مقبولًا أم غير مقبول.

ورغم أنه من المفترض أن تلتزم الدول بقواعد الاتحاد الأوروبي، لكنها في الواقع كانت قادرة على اتخاذ قراراتها بشأن ما تعنيه الدولة الثالثة الآمنة بشكل منفرد.

يعرّف الاتحاد الأوروبي "الدولة الثالثة الآمنة" بأنها الدولة التي لا يكون فيها الشخص معرضًا لخطر التعرض لأذى جسيم أو اضطهاد وحيث يمكنه طلب وضع اللاجئ، من بين شروط أخرى.

ويمكن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي أن تضع قائمة "الدولة الثالثة الآمنة" الخاصة بها، ولكن فقط بعد أن تكون قد أجرت فحصًا عادلًا وشاملًا للظروف في البلدان المدرجة في القائمة؛ ويجب أن يكون طالب اللجوء المهدَّد بالترحيل قادرًا على الطعن في تعريف الدولة على أنها "آمنة" في المحكمة.

فمثلًا قررت اليونان منتصف العام الماضي أن تركيا دولة ثالثة آمنة (خارج الاتحاد الأوروبي) لطالبي اللجوء من خمس دول هي: سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال.

وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في اليونان في عام 2021 يحملون جنسية تلك البلدان، لكن اغلبهم وصل من تركيا، لذا فليس من المستغرب أن عدد قرارات عدم القبول على أساس مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة" قد ارتفع (إلى أكثر من 6400 العام الماضي).

من الناحية العملية، لم يعنِ هذا أن الأشخاص قد أُعيدوا بالفعل إلى تركيا، لأن تركيا لم تكن على استعداد لإعادة إدخال أي شخص من اليونان منذ مارس/آذار 2020، ولهذا السبب ووفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، لم يكن ينبغي لليونان أن تطبق " مفهوم الدولة الثالثة الآمنة" على الإطلاق.

ماذا عن "البلد الأصلي الآمن"؟

ربما تكون السلطات في دولة الاتحاد الأوروبي حيث تقدم طلب اللجوء قد قررت أنك من "بلد آمن"، هذا يعني عادة أنه لا يوجد نزاع مسلح ولا يوجد خطر عام للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلدك الأصلي.

قدم الاتحاد الأوروبي تعريفًا عامًا لما يجعل البلد الأصلي "آمنًا" ولكن كل دولة عضو تضع قائمتها الخاصة، بينما البعض ليس لديه قائمة على الإطلاق.

ويعتبر هذا المفهوم مثيرًا للجدل، لكن رغم ذلك لا يؤدي أحيانًا القدوم من بلد آمن إلى قرار بعدم قبول طلب لجوئك، وربما يصنف طلب اللجوء على أنه: "من الواضح أنه لا أساس له"، وفي هذه الحالة قد يتم تطبيق إجراء سريع.

كيف يُقرر كل ما سبق؟

يمكن للسلطات اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت مقبولاً أو غير مقبول بدون "مقابلة موضوعية"، على سبيل المثال، إذا وصلت إلى اليونان وجئت عبر بلد تعتبره اليونان دولة ثالثة آمنة، فسيتم طرح الأسئلة عليك فقط حول هذا البلد، وليس حول طلبك الفردي وأسباب طلب اللجوء.

تعتمد الأدلة التي تستخدمها السلطات للتوصل إلى قرار بشأن "عدم القبول" على مكان وجودك وسبب عدم القبول، ففي اليونان يتم تقييم "البلد الثالث الآمن" بناءً على مقابلة غير موضوعية، بينما في حالة "الطلب اللاحق"، ستجري السلطات تقييمًا أوليًا للتحقق مما إذا تم تقديم عناصر جديدة ولكنها تقوم بذلك، دون إجراء مقابلة أخرى.

خاتم كُتب عليه الترحيل

خاتم كُتب عليه "الترحيل"

مختارات

 ماذا لو تم إعلان أن "الدعوى التي رفعتها للطعن بالقرار" غير مقبولة؟

الاستئناف:

يمكنك استئناف قرار "عدم القبول"، لذا يجب أن تطلب المشورة القانونية وأن تدرك أن هناك حدودًا زمنية (قصيرة في بعض الأحيان)، لرفع طلب الاستئناف.

في إيطاليا ، هناك مهلة 30 يومًا للطعن في قرارات الرفض، ولكن بالنسبة لبعض قرارات "عدم القبول" يتم تقليل هذه المدة إلى 15 يومًا، وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة أن تبت في حق الشخص في البقاء بالبلد والحصول على الدعم مثل الإقامة أثناء انتظار الاستئناف.

بينما في ألمانيا إذا تم رفض طلبك باعتباره "unzulässig" أي "من الواضح أنه لا أساس له"، فإن المهلة الزمنية للاستئناف هي أسبوع واحد فقط، ويمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول ما يجب القيام به في هذه الحالة هنا.

أمّا في اليونان، فإذا تم رفض طلبك يكون أمامك 20 يومًا للاستئناف إذا كنت تخضع لـ"الإجراء العادي"، و 10 أيام للاستئناف إذا كنت قيد الإجراءات الحدودية في جزر بحر إيجه.

هل يمكن اعتقالك؟

لن يتم احتجازك عادة كنتيجة مباشرة لعدم قبول الطلب، ولكن إذا كنت قد استأنفت بالفعل وتم رفض ذلك أيضًا على أنه "غير مقبول" مجددًا، فسيتم اعتبارك في "وضع غير قانوني" ويمكن أن يتم احتجازك لغرض الترحيل، وقد يحدث هذا حتى لو رفضت "الدولة الثالثة الآمنة" استعادتك.

مهاجر نيوز 2022

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

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