في ألمانيا.. محاضرات الجامعة في سيرك الحيوانات

قررت جامعة ألمانية عدم عقد محاضرات طلبة تخصصات الهندسة والرياضيات وهندسة التحكم وهندسة المواد في القاعة الرئيسية لكليتها التقنية، خلال الموسم الدراسي القادم، بل في مكان آخر لا يخطر على بال أحد. ولأن للضرورة أحكام، قررت جامعة بروانشفايغ الألمانية عقد محاضرات لهذه التخصصات في خيمة سيرك حيوانات وعروض بهلوانية أنشئت في حديقة الجامعة. وبكل تأكيد فإن السبب خلف هذا التغيير ليس تقديم عروض سيرك لطلابها، بل لأن القاعة الرئيسية تحت الإصلاح والتعمير.

المشكلة في عدم وجود طاولات أمامية، فما الحل؟

ويصل قطر خيمة السيرك إلى 36 متراً وتستوعب 800 مشاهد، وستنصب في وسطها منصة للأساتذة المحاضرين وسبورة كبيرة، غير أن هناك مشكلة صغيرة تكمن في عدم قدرة الطلاب على الضرب على طاولات المقاعد تحية للأستاذ بعد خروجه من قاعة الدرس. إذ لا توجد طاولات أمام مقاعد السيرك. ولهذا طلبت الجامعة من طلابها أن يشحذوا ذهنهم لتقديم اقتراحات لحل هذه المشكلة.

يذكر أن الخيمة تابعة لسيرك "ساراساني" وهو سيرك تقليدي. وذكر موقع الجامعة أن خيمة السيرك هذه تجولت في رحلتين حول العالم، فقد نصبت مرة في إفريقيا، ومرة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.

ع.خ/