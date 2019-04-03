في ألمانيا..حتى الموتى لم يسلموا من السرقة !

قالت الشرطة الألمانية في مدينة أوبرهاوزن إن امرأة ألمانية قدمت بلاغا في منتصف شهر آذار/مارس الماضي حول سرقة خواتم تعود إلى والدتها المتوفية. وتبين للشرطة أن السرقة قد حصلت وقت وضع المرأة المتوفية في صالة الجثث في المقبرة قبل الدفن.

وتمكنت الشرطة من الحصول على قائمة الأشخاص الذين تواجدوا في المقبرة وقت ارتكاب الجريمة، وبعد التحقيقات قامت الشرطة باستجواب هؤلاء الأشخاص، حسب ما نقلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في موقعها الإلكتروني.

ووسعت الشرطة بحثها عن الخواتم المفقودة، واستطاعت التحقيقات أن تقودها إلى مدينة ديسبورغ القريبة، حيث وجدوا الخواتم في مكان تُرهن فيه البضائع مقابل أموال نقدية.

وكانت الشكوك تحوم حول موظفة في المقبرة عمرها ثلاثين عاما، وعندما واجهتها الشرطة يوم الاثنين الماضي، اعترفت بسرقتها الخواتم. وقالت إنها سرقت مفتاح صالة الجثث ومن ثم سرقت الخواتم وباعتها في مدينة دويسبورغ في نفس اليوم.

ز.أ.ب/ه.د