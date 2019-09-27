في أعين ميسي.. من الأفضل تير ستيغن أم مانويل نوير؟

على هامش حفل تسليم جائزة الحذاء الذهبي، الذي تسلمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحدث مهاجم برشلونة عن رأيه في الجدل، الذي شهدته الساحة الكروية في ألمانيا بعدما عبر حارس مرمى برشلونة عن رغبته في انتزاع مكان أساسي في تشكيلة المانشافت.

وأورد موقع "شبورت بيلد" الألماني أن ميسي تحدث بإسهاب عن الإمكانيات الفنية لكل من مانويل نوير ومارك أندري تير ستيغن دون أن يخص أي منهما بأحقية حراسة عرين المنتخب الألماني. وقال النجم الأرجنتيني حسبما نقل الموقع الرياضي الألماني أن نوير وتير ستيغن "حارسان ممتازان ولديهما نفس السمات". واستطرد ميسي "أعرف تير ستيغن جيدا وبإمكاني الحديث عنه، لكنني لا أرى نوير خلال التدريبات وبصراحة لا أتابع كل مبارياته".

قبل نحو شهر سادت حرب تصريحات بين تير ستيغن ونوير حول أحقية أي منهما في حراسة عرين المانشافت

لكن ميسي، الذي يحصل على جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته الرياضية، عاد ليثني على حارسي مرمى المنتخب الألماني بالقول "كلاهما يتوفران على مهارة قراءة اللعب والتعامل مع الكرة مثل باقي اللاعبين، كما أنهما يتميزان برد الفعل السريع على خط المرمى".

يشار إلى أنه قبل حوالي شهر، اندلعت حرب تصريحات بين ثنائي الحراسة في المنتخب الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ ومارك أندري تير ستيغن حارس برشلونة بعدما عبر هذا الأخير عن امتعاضه من وضعيته كحارس بديل للمانشافت؛ ليرد عليه حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير مطالبا إياه بالكف عن مثل هذه التصريحات والتفكير في مصلحة المجموعة.