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فيينا

فيينا عاصمة النمسا تكاد تكون غنية عن التعريف لشهرتها بالعمارة والفنون والتاريخ العريق. والمدينة ليست عاصمة للنمسا وحسب، بل أيضا أحد أهم المدن التي تستضيف منظمات دولية مثل اوبك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تشتهر فيينا بعراقتها وحداثتها في نفس الوقت. فهي مدينة تعج بالأماكن التاريخية وفي مقدمتها القلاع والقصور. ويعد القصر الأمبراطوري هوفبورغ اشهر قصورها. ورغم انها فقدت الكثير من أهميتها بعد الحرب العالمية الأولى عندما انهارت الأمبراطورية النمساوية- المجرية، فإنها ما تزال مركزا عالميا للفنون والعلوم والآداب. أما اسمها فجاء من الاسم اللاتيني القديم لها "فيندبونا" ومعناه الهواء العليل. ويعرف عن سكانها انهم يحبون المرح والتمتع بالحياة.

Tourist Chamali Smith from St. Helens, England, walks through the Afghanistan pavilion at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, Oct. 7, 2021. A Vienna-based antique dealer has opened the Afghanistan pavilion at Expo 2020 about a week after the world's fair began without it amid the turmoil facing his country following the Taliban takeover there. (AP Photo/Jon Gambrell)

تطوّع بماله.. تاجر ينظم لوحده جناح أفغانستان في معرض إكسبو 21.10.2021

من فيينا إلى دبي، حمل تاجر التحف الأفغاني محمّد عمر رحيمي أغلى مقتنياته من بلده الأم، وأخذ على عاتقه مشروع تنظيم جناح أفغانستان في معرض إكسبو 2020 بالإمارة الخليجية، ليظهر وجه مغاير لوطنه غير الذي تصدره طالبان.
13.10.2021, USA, Washington: Antony Blinken (vorne l), Außenminister der USA, und Yair Lapid (vorne r), Außenminister von Israel, nehmen an einem bilateralen Treffen im Außenministerium in Washington teil. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أمريكا وإسرائيل تلوّحان بالخيار العسكري ضد إيران والأخيرة ترد 14.10.2021

في ضوء التعليق المستمر لمشاركتها في محادثات فيينا، لوحت واشنطن وتل أبيب باللجوء إلى الخيار العسكري ضد طهران عند فشل المسار الدبلوماسي. لكن إيران حذرت إسرائيل من "أي خطأ في الحسابات".
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

بعد هجوم على ناقلة نفط..إسرائيل تدعو إلى تحرك دولي ضد إيران 31.07.2021

اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء هجوم على ناقلة نفط في بحر العرب، داعية المجتمع الدولي إلى "مواجهة الإرهاب الإيراني الذي يقوض حرية الملاحة أيضاً". وأسفر الهجوم، الذي لم تتبناه أي جهة بعد، عن مقتل اثنين من أفراد السفينة.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

ألمانيا.. الشرطة تداهم منزلين في إطار التحقيق في هجوم فيينا 07.07.2021

أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش منزلي شخصين في مدينة أوزنابروك الألمانية يُشتبه في أنهما كانا على علم بالهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا قبل وقوعه، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.
A picture taken on November 10, 2019, shows an Iranian flag in Iran's Bushehr nuclear power plant, during an official ceremony to kick-start works on a second reactor at the facility. - Bushehr is Iran's only nuclear power station and is currently running on imported fuel from Russia that is closely monitored by the UN's International Atomic Energy Agency. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

قلق أمريكي أوروبي إزاء عزم طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم 06.07.2021

رداً على إبلاغ طهران الوكالة الدولية عزمها إنتاج اليورانيوم بنسبة تخصيب حتى 20%"، عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن "قلقها البالغ" إزاء القرار الإيراني، فيما حذرت واشنطن طهران من نهج سياسة "حافة الهاوية".
Trauerkerzen und Blumen liegen vor einem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte. Bei dem Angriff am 25.06.2021 hatte ein Somalier drei Frauen in einem Kaufhaus getötet. Auf der Straße und in einer nahen Bank verletzte er danach laut Polizei sechs Menschen schwer und einen leicht.

ألمانيا- التحقيقات في هجوم فورتسبورغ وخطر الإسلامويين 01.07.2021

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصومالي الذي هاجم المارة بسكين في فورتسبورغ متطرفًا دينياً أم لا. ولكن مع ذلك، فإن تصرفه يوجه انتباهنا إلى ظاهرة عنف لم يتم التركيز عليها مؤخرا.
Außenminister Heiko Maas (SPD, r) und der jemenitische Außenminister Ahmad Awad bin Mubarak geben vor einem Treffen im Außenministerium eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير الخارجية اليمني لـ DW: نرفض ربط اليمن بمفاوضات فيينا 30.06.2021

اعترف وزير الخارجية اليمني في مقابلة حصرية ضمن برنامج "المسائية" بقناة DW عربية أن العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي تنطوي على تعقيدات. كما رفض الوزير ربط الملف اليمني بمحادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 19: The Joint Comprehensive Plan of Action Joint Commission gather under the chairmanship of Enrique Mora, deputy secretary general of the European External Action Service, on May 19, 2021 in Vienna, Austria. High-level representatives from Russia, China, Germany, England, France and Iran attended the Joint Commission. Askin Kiyagan / Anadolu Agency

تحذير أمريكي أوروبي لإيران: المحادثات لن تستمر لأجل غير مسمى 20.06.2021

حذر مسؤولون غربيون طهران من أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، فيما طالبت إسرائيل القوى الدولية بعدم التفاوض مع طهران على اتفاق نووي جديد. فما تأثير انتخاب رئيس جديد لإيران على المفاوضات؟
DW Global Media Forum 2021 | What went wrong? – Disrupted democracies and the media | Timothy Snyder (Richard C. Levin Professor of History, Yale University)

كيف يمكن للصحافة المحلية المساعدة في إعادة بناء الديمقراطية؟ 20.06.2021

يشرح المؤرخ والمؤلف الأكثر مبيعأ تيموثي سنايدر في منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه DW، الخطأ الذي حصل مع الديمقراطيات المُعطلة ووسائل الإعلام وكيف يمكن أن تكون الصحافة المحلية مفتاح الإنقاذ لها.
04.10.2018, Sachsen, Dresden: Menschen gehen vorbei an einem Bettler, der auf einem Gehweg in der Innenstadt sitzt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

منظمة: الفئات المهمشة في أوروبا مظلومة أيضا في تطعيم كورونا 16.06.2021

لم يتغير على نحو يذكر حظ الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع الأوروبي حيث لم تتحقق لهم العدالة أيضا في العديد من الخطط الوطنية للتطعيم ضد كورونا، وفقا لتقرير حقوقي صادر عن الاتحاد الأوروبي.
FILE - This photo released on the official Facebook page of Syrian Presidency, shows Syrian President Bashar Assad casting his ballot in the parliamentary elections, as his wife Asma, left, stands next to him, in Damascus, Syria, Wednesday, April 13, 2016. Syrians living in government-held areas are to vote Wednesday in parliamentary elections, hours ahead of the resumption of talks in Geneva to resolve the country's five-year-long civil war. (Syrian Presidency via AP, file) |

على ماذا استندت ألمانيا في منع تصويت السوريين في سفارة بلادهم؟ 20.05.2021

منعت ألمانيا من بين دول أخرى إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في السفارة السورية في العاصمة برلين. كيف تنظر الحكومة الاتحادية للانتخابات وظروفها؟ وهل قرارها متسق مع القانون الدولي؟
European External Action Service (EEAS) Deputy Secretary General Enrique Mora, Iranian Deputy at Ministry of Foreign Affairs Abbas Araghchi and Iran's ambassador to the U.N. nuclear watchdog Kazem Gharibabadi wait for the start of a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria May 1, 2021. EU Delegation in Vienna/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

روايات متضاربة بشأن نتائج محادثات الملف االنووي الإيراني 01.05.2021

في الوقت الذي عبرت الدول الأوروبية المشاركة في مباحثات الملف النووي الإيراني عن إحباطها من عدم التوصل لتفاهم على معظم النقاط الحاسمة، أبدت روسيا تفاؤلاً حذراً، فيما توقعت إيران رفع بعض العقوبات الأمريكية قريباً.
DAMASCUS, Feb. 28, 2021 (Xinhua) -- Smoke rises following an Israeli missile attack in Damascus, Syria, on Feb. 28, 2021. A fresh Israeli missile attack targeted positions in the vicinity of Damascus on Sunday night, state TV reported. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)

ضربات إسرائيلية في سوريا ردا على إطلاق صاروخ "سقط قرب مفاعل ديمونة" 22.04.2021

قال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب أهدافا في سوريا بعد إطلاق صاروخ من هناك سقط جنوبي إسرائيل. ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الصاروخ سقط بـ"القرب من مفاعل ديمونا".
VIENNA, AUSTRIA - APRIL 15: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - EUROPEAN UNION DELEGATION IN VIENNA / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) The Joint Comprehensive Plan of Action meeting held to discuss the full implementation of the Iran nuclear deal and the return of the United States to the deal in Vienna, Austria on April 15, 2021. EU Delegation in Vienna/Handout / Anadolu Agency

إيران ترى "تفاهماً" في محادثات فيينا وتكشف هوية منفذ تفجير نطنز 17.04.2021

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية في فيينا إن تفاهما بدأ يظهر في المفاوضات رغم استمرار وجود خلافات شديدة. في غضون ذلك أعلنت إيران عن هوية منفذ تفجير "نظنز" والتي تقول إنه فر من البلاد بعد الحادث.
VIENNA, AUSTRIA - APRIL 06: Enrique Mora (2nd L), Deputy Secretary-General of EEAS, Iranian Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi (4th L) and representatives of the European Union and Iran attend the Iran nuclear resume talks at the Grand Hotel in Vienna, Austria on April 06, 2021. Askin Kiyagan / Anadolu Agency

المفاوضات حول النووي الإيراني تستأنف في فيينا وسط أجواء من التوتر 15.04.2021

بعد القرار الإيراني بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، تستأنف محادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران في حالة من الفتور، وسط إشارات بأن "إيران تضغط على الجميع". ويرى خبراء أنه كلما طال أمد المحادثات ازداد خطر عرقلتها.

28.06.2018, Iran, Isfahan: Ein iranischer Techniker arbeitet an einer Uran-Aufbereitungsanlage. Iran bereitet nach Angaben seiner Atombehörde einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 vor. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

وسط محادثات فيينا.. إيران تعلن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% 13.04.2021

أعلنت إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية، في وقت تستمر فيه محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
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