فيينا عاصمة النمسا تكاد تكون غنية عن التعريف لشهرتها بالعمارة والفنون والتاريخ العريق. والمدينة ليست عاصمة للنمسا وحسب، بل أيضا أحد أهم المدن التي تستضيف منظمات دولية مثل اوبك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تشتهر فيينا بعراقتها وحداثتها في نفس الوقت. فهي مدينة تعج بالأماكن التاريخية وفي مقدمتها القلاع والقصور. ويعد القصر الأمبراطوري هوفبورغ اشهر قصورها. ورغم انها فقدت الكثير من أهميتها بعد الحرب العالمية الأولى عندما انهارت الأمبراطورية النمساوية- المجرية، فإنها ما تزال مركزا عالميا للفنون والعلوم والآداب. أما اسمها فجاء من الاسم اللاتيني القديم لها "فيندبونا" ومعناه الهواء العليل. ويعرف عن سكانها انهم يحبون المرح والتمتع بالحياة.