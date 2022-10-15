فينيسيوس يتهم مسؤولي "لا ليغا" بالتقاعس عن محاربة العنصرية

انتقد فينيسيوس جونيور، لاعب النادي الملكي، مسؤولي رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، لفشلهم في الحد من العنصرية بعد أن كان اللاعب هدفا للإهانات العنصرية في المباراة أمام بلد الوليد.

وأعرب النجم البرازيلي اليوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022) في حسابه على "إنستغرام" عن أسفه قائلاً: "يستمر العنصريون في الذهاب إلى الملاعب ورؤية أفضل ناد في العالم يلعب عن قرب، وتستمر الليغا في عدم فعل أي شيء (...) سأرفع رأسي عالياً وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد. في النهاية، (على أي حال) هذا خطأي".

وأظهرت مقاطع فيديو مختلفة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعتها وسائل الإعلام الإسبانية، جمهور ملعب خوسيه-سوريّا التابع لنادي بلد الوليد وهو يوجه إهانات عنصرية إلى الدولي البرازيلي خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 2-صفر في المرحلة الخامسة عشرة.

وتم إلقاء بعض الأشياء على المهاجم البرازيلي من المدرجات بعد أن تم استبداله، وظهرت لقطات مروعة لإساءة عنصرية لفظية بعد المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

ونشر فينيسيوس صورة له مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد وقت قصير من الفوز بالمباراة، وعلق عليها قائلاً "فليباركنا الرب!".

بدوره أوضح متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة فرانس برس السبت بالقول: "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت أمس (الجمعة)، تواصل الليغا التحقيق واكتشاف في مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية إهانات عنصرية من قبل قلة من الناس (وليس مجموعات)، والتي ستكون موضوع شكاوى، كما في الحالات السابقة".

وكان القضاء الإسباني رفض في بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري تحقيقاً في الأغاني العنصرية التي أنشدها بعض أنصار أتليتكو مدريد في أيلول/ سبتمبر الماضي ضد فينيسيوس.

وبررت المحكمة الإسبانية قرارها في بيان بقولها "حتى لو كانت الأغاني سيئة وغير لائقة وغير محترمة، فقد قيلت في سياق مباراة كرة قدم تتسم بأقصى قدر من المنافسة، مصحوبة بإشارات مهينة أو ساخرة أخرى".

وأضافت أن "الأغاني لم تتكرر أكثر من مرتين واستمرت (...) ثوان قليلة"، مشيرة الى أنه "تعذر التعرف على مؤلفي الأغاني".

وكان المشجعون قد هتفوا قبلها بخمسة أيام "أنت قرد، فينيسيوس، أنت قرد" قبل وأثناء مباراة الدربي بين أتلتيكو وريال مدريد (2-1). كما تم إلقاء مقذوفات بما في ذلك الولاعات على اللاعب ومواطنه في النادي الملكي رودريغو.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، آ ف ب)