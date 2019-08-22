فينغر يوجه قذائفه نحو محمد صلاح

شن مدرب أرسنال السابق أرسن فينغر هجوماً قوياً على نجم ليفربول محمد صلاح. وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن صلاح "أناني" وليس في مستوى نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

وتابع فينغر، كلامه عن النجم المصري قائلاً، إن صلاح "مهووس" بانهاء الهجمة بنفسه، مضيفاً أن هذا الأمر سيتم حله بالتأكيد "عندما يتقدم قليلا في السن، سيجد اللحظة التي يتحتم عليه فيها تمرير الكرة ومتى يسجل".

وأوضح أرسن فينغر أن "صلاح لديه أوجه شبه مع ميسي، لكن عليه العثور على استمرارية ميسي"، وأضاف: "أجده أ هدافا جيدا بيد أن ميسي لديه كل شيء"، وأردف: "لكنني معجب بشدة بصلاح، فهو لديه إمكانيات كبيرة وماني كذلك".

وكان محمد صلاح، قد تعرض لانتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة، بعدما فضل عدم التمرير لزميله ساديو ماني في مباراة برسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما ظهرت علامات الغضب الكبير على ماني.

في المقابل، تلقى النجم المصري دعم أسطورة ليفربول روبي فاولر، الذي أكد أن محمد صلاح "ليس أنانيا". وأضاف الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لن تصبح هدافاً حقيقياً من دون أن يكون بداخلك يقين بأنك ستضع الكرة في الشباك".

يشار إلى أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، قد أكد قبل أيام انتهاء الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني، في تأمل جماهير "الريدز" أن ينجح هذا الثنائي الموهوب في قيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.