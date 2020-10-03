فينغر يكشف دور تياغو في خيبات ليفربول هذا الموسم

بعدما أعلن فريق ليفربول الإنجليزي قبل شهور عن حصوله على خدمات نجم بايرن ميونيخ السابق تياغو ألكانتارا، استبشرت جماهير "الريدز" كثيراً، لاسيما وأن تياغو من بين أفضل اللاعبين في مركزه في القارة الأوروبية.

لكن تفاؤل جماهير ليفربول سيتحول مع مرور الوقت إلى خيبة أمل بسبب ابتعاد تياغو عن الملاعب بسبب إصابة قوية وإصابته بفيروس كورونا، فضلاً مستواه "الباهت" في المباريات التي لعبها مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

ويبدو أن الإضافة المرجوة من تياغو قد تحولت إلى عبء كبير على فريق ليفربول، الذي يقدم مستويات بعيدة جداً عمّا قام به في الموسم الماضي. وفي هذا الشأن، قال المدرب السابق لفريق أرسنال آرسين فينغر إن تياغو ألكانتارا أضعف من قوة خط وسط فريق ليفربول في هذا الموسم.

وأضاف المدرب الفرنسي الشهير في تعليقات نشرها موقع "شبورت" الألماني "بالنسبة لي، تياغو هو مشكلة نموذجية للمدرب"، وأضاف: "ليفربول كان جائعاً جداً وعدوانيا في خط الوسط"، وأردف "كمدرب تعتقد أن ضمّ لاعب مميز تقنيا (يقصد تياغو) سيجعل الفريق أفضل".

وواصل آرسين فينغر كلامه عن تياغو قائلاً "عندما تتعاقد مع لاعب مميز تقنيّاً، فإنك تفقد القوة في خط الوسط وتدمر قليلا من قوة ليفربول"، وأضاف: "أحيانا تؤدي رغبتك في تحسين الفريق إلى أخذ شيء (قوي) منه".

يشار إلى أن ليفربول يحتل المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 40 نقطة، فيما يحلق مانشستر سيتي وحيداً في المقدمة برصيد 56 نقطة.