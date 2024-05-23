فيليكس تامسوت

بعد انتقاله إلى ألمانيا في عام 2015، سافر فيليكس عبر مختلف الولايات الألمانية في محاولة لفهم ثقافة البلاد وسياساتها وجغرافيتها.

من خلال مشهد كرة القدم المحلي ومجموعات المشجعين والألتراس المنظمة. من دوري أبطال أوروبا إلى كرة القدم في الدوري الأدنى، حول فيليكس ذلك إلى تركيزه الصحفي لإلقاء الضوء على الموضوعات التي تجعل ثقافة المشجعين السياسية المتأصلة في ألمانيا مميزة للغاية.

فيليكس الذي ينحدر من إسرائيل، هو أيضًا خبير في الرياضة الإسرائيلية ومعاداة السامية في كرة القدم الألمانية.