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فيليب لام

فيليب لام، لاعب كرة قدم ألماني سابق لعب مع فريق بايرن ميونيخ الألماني. قاد النادي إلى ألقاب محلية ودولية عديدة ، كما كان قائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

الظهير الأيمن المتميز، الهادئ، قصير القامة. صفات رافقت فيليب لام في مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني، الذي شارك معه في ثلاث نهائيات لكأس العالم، وأحرز معه اللقب في مونديال 2014 بالبرازيل، وحمل الكأس الأغلى، بوصفه قائدا للمنتخب. أما مع النادي فنال لقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بطولات محلية عديدة. في سبتمبر/أيلول 2014 اعتزل لام اللعب الدولي مع المنتخب وكانت مباراته الوداعية ودية أمام الأرجنتين. ولد لام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1983.

DORTMUND, GERMANY - OCTOBER 31: Marco Reus of Borussia Dortmund celebrates with teammate Christian Pulisic after scoring his team's third goal during the DFB Cup match between Borussia Dortmund and 1. FC Union Berlin at Signal Iduna Park on October 31, 2018 in Dortmund, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

رويس: القلب لا يخفق إلا لدورتموند 03.04.2019

كشف كابتن بروسيا دورتموند عن سعادته في اللعب بصفوف أسود ويستفاليا، مشيراً إلى أنه قد ينهي مشواره الكروي على ميدانه. وأوضح أن اللعب أمام جماهير الفريق "حلم" يتحقق من جديد مع كل مباراة.
dpatopbilder - 28.06.2018, Russland, Moskau: Fußball, WM, Nationalmannschaft, Deutschland, Abreise. Bundestrainer Joachim Löw geht im Flughafen Wnukowo zum Gate. Um 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) soll der Sonderflug LH 343 mit der deutschen Mannschaft zurück nach Deutschland starten. Um 15.00 Uhr ist die Landung der WM-Verlierer in Frankfurt geplant. Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا تتكهن بمستقبل مدرب كرة القدم لوف 28.06.2018

لا يتوقع فيليب لام القائد السابق لمنتخب ألمانيا رحيل المدرب الحالي للفريق يوآخيم لوف عقب الخروج لمنتخب ألمانيا من الدور الأول لمونديال روسيا. وسيناقش لوف مستقبله في الأيام المقبلة مع مسؤولي اتحاد كرة القدم الألماني.
Philipp Lahm (DFB) lacht. GES/ Fussball/ Weltmeisterschaft 2018 Russland: DFB Delegation besucht das Kinderheim Don Bosco, Moskau/ Vatutinki, 16.06.2018 GES/ Soccer/Football/ Worldcup 2018 Russia: DFB Delegations visists the children's home Don Bosco, Moskow, June 16, 2018 | Verwendung weltweit

هكذا يتابع لام مونديال روسيا وهذه منتخباته المرشحة للقب! 19.06.2018

أثنى الدولي الألماني السابق فيليب لام على أجواء مونديال روسيا 2018. وكشف في حوار مع DW عن كيفية متابعته لنهائيات كأس العالم لأول مرة من المدرجات بعد أن كان في السابق يشارك فيها كلاعب.
ARCHIV 2014*****- Philipp Lahm (M) aus Deutschland jubelt am 13.07.2014 mit dem WM-Pokal zwischen seinen Teamkollegen Lukas Podolski (l) und Thomas Müller (r) während der Siegerehrung auf der Tribüne nach dem Sieg im FIFA Fußball-WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien im Estadio do Maracana in Rio de Janeiro, Brasilien. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as cstill images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EDITORIAL USE ONLY (zu dpa-Meldung: «Liebesbekundungen für Podolski » vom 19.03.2017) Foto: Marcus Brandt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

قريباً فيليب لام .. "قائداً شرفياً للكرة الألمانية" 07.12.2017

ينوي الاتحاد الألماني لكرة القدم ترشيح فيليب لام "كقائد شرفي" للكرة الألمانية. المنصب الذي يريد الاتحاد ترشيح لام له منصب لا تقتصر قيمته على النجاح الرياضي فقط ، بل له أبعاد اجتماعية ومعنوية.

07.11.2017 +++ Jerome Boateng laesst sich nach der Vorstellung der neuen adidas-Trikots mit einem Fan fotografieren Am heutigen Dienstag praesentierte adidas in Berlin das neue Heim-Trikot der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. GES/ Fussball/ DFB-Praesentation of the new adidas-Shirt, Berlin, 07.11.2017 Football / Soccer: Presentation of the new adidas-shirt, November 07, 2017 | Verwendung weltweit

من هم أفضل المدافعين في العالم برأي بواتينغ؟ 16.11.2017

يرى جيروم بواتينغ، قلب دفاع بايرن ومنتخب ألمانيا، أن لدى بلاده الآن خيارات عديدة في خط الدفاع لم تكن متوفرة من قبل. واعتبر أن الدوري الإسباني والإيطالي بهما أفضل المدافعين في العالم. فمن هم أفضل المدافعين برأي بواتينغ؟
17.05.2017*****MUNICH, GERMANY - MAY 17: Philipp Lahm of FC Bayern Muenchen smiles after a fun table top football match at Paulaner headquarter Munich on May 17, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

فيليب لام لـDW: نجاح بايرن ميونيخ هو سبب جاذبيته 25.10.2017

ظل فيليب لام يحمل شارة القيادة في ناديه بايرن ميونيخ حتى موعد اعتزاله لعب كرة القدم مع نهاية الموسم الماضي. في مقابلة مع DW، يكشف لام عن أهم محطات مسيرته مع النادي البافاري ومدى تأثره بظاهرة "ميا سان ميا".
Bildnummer: 14452292 Datum: 06.09.2013 Copyright: imago/Uwe Kraft Fussball, WM-Qualifikationsspiel zur FIFA-WM Brasilien 2014, Allianz Arena München: Deutschland (weiss) - Österreich (rot) 3:0; Philipp Lahm (Deutschland) vor deutscher Fahne. Aktion, Einzelbild, Freisteller. ; Fussball Länderspiel Nationalteam DFB München x0x xkg 2013 quer Image number 14452292 date 06 09 2013 Copyright imago Uwe Power Football World Cup Qualification match to FIFA World Cup Brazil 2014 Alliance Arena Munich Germany White Austria Red 3 0 Philipp Lahm Germany before German Flag Action shot Single cut out Football international match National team DFB Munich x0x xkg 2013 horizontal

فيليب لام ـ سفير ملف الترشح لاحتضان كأس أمم أوروبا؟ 17.10.2017

يسعى الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى كسب قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام كسفير لمف ترشح ألمانيا لاحتضان بطولة كأس الأمم الأوروبية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية ألمانية. فهل يوافق لام على عرض الاتحاد الألماني؟
ARCHIV 2013*****Praesident Uli HOENESS (FC Bayern) /li. mit Philipp LAHM (FC Bayern) Fussball Testspiel: Uli-Hoeness-Cup: FC Bayern - FC Barcelona, Muenchen, 24.07.2013 -- Football, Test/ Friendly Match: Soccer 1st. Division: FC Bayern Munich vs. FC Barcelona, Munich, July 23, 2013 -- | Verwendung weltweit

لاعبون يتحولون إلى أصحاب شركات والنجاح ليس مضمونا 18.08.2017

ليس بالضرورة أن يبقى نجم كرة القدم في نفس المجال بعد اعتزاله، كأن يكون مدرباً أو إدارياً. ولذلك يعمل البعض حسابات للمستقبل فيبدؤون قبل انتهاء مسيرتهم بالمشاركة في شركات أو افتتاح مصانع، لكن أحياناً تنتهي مشاريعهم بالفشل.
MUNICH, GERMANY - MAY 20: Philipp Lahm of Bayern Muenchen poses with the Championship trophy in celebration of the 67th German Championship title following the Bundesliga match between Bayern Muenchen and SC Freiburg at Allianz Arena on May 20, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

فيليب لام يحصل على لقب أفضل لاعب في ألمانيا 2017 23.07.2017

حصل لاعب كرة القدم الألماني فيليب لام على لقب أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2017، وقاد لام المنتخب الألماني إلى الفوز بلقب كأس العالم في مونديال البرازيل في 2014، كما فاز بلقب كأس ألمانيا ست مرات مع فريق بايرن ميونيخ.

Football Soccer - VFL Wolfsburg v Bayern Munich - Bundesliga - Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany - 29/4/17 Bayern Munich's Joshua Kimmich in action Reuters / Fabian Bimmer Livepic DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050.

كيميش وطموح التحول إلى لاعب محوري في صفوف بايرن ميونيخ 06.07.2017

في موسمه الثالث مع بايرن ميونيخ يطمح الدولي الألماني يوسوا كيميش إلى أن يصبح لاعبا أساسيا في الفريق البافاري وأن يعول عليه في جميع المباريات بخلاف المواسم الماضية. ويبدو أن حظوظه الآن قوية بعد اعتزال القائد فيليب لام.
Hoffenheim's defender Jeremy Toljan celebrates scoring the 2-0 during the German first division Bundesliga football match between TSG Hoffenheim and 1 FC Cologne at the Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim, southern Germany, on December 03, 2016. / AFP / AMELIE QUERFURTH / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 (Photo credit should read AMELIE QUERFURTH/AFP/Getty Images)

من هو جيرمي توليان خاطف أنظار تشيلسي ونابولي؟ 01.07.2017

دفع الظهور المتألق للاعب الشاب جيرمي توليان مع منتخب ألمانيا دون 21 عاماً أندية أوروبية كبيرة للاهتمام به والرغبة بضمه. فرصه في المنتخب الألماني الأول كبيرة أيضا في مركز ينافسه عليه شاب شغل فراغ الكابتن فيليب لام.

من هو نجم ألمانيا القادم؟ 25.06.2017

في عام 2005 تمكن كل من فيليب لام ولوكاس بودولسكي وباستيان شفاينشتايغر من إثبات أنفسهم كنجوم في كأس القارات، لتبدأ بعدها مسيرتهم الناجحة مع المنتخب الوطني. ولاحقاً أصبح الثلاثة أبطال العالم. فمن سينجح في ذلك في عام 2017؟
BILBAO, SPAIN - MARCH 18: Toni Kroos of Real Madrid controls the ball during the La Liga match between Athletic Club Bilbao and Real Madrid at San Mames Stadium on March 18, 2017 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) --- TURIN, ITALY - OCTOBER 29: Sami Khedira of Juventus FC looks on during the Serie A match between Juventus FC and SSC Napoli at Juventus Stadium on October 29, 2016 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

سامي خضيرة وتوني كروس وجها لوجه في نهائي دوري الأبطال 31.05.2017

كانا دائما زميلين إما في منتخب ألمانيا أو في الريال والآن يتعرض النجمان الألمانيان توني كروس وسامي خضيرة لموقف جديد، حيث سيواجهان بعضهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، فما قدرات كل منهما؟ وماذا عن المنافسة بينهما؟
Fußball: Bundesliga, Borussia Dortmund - Werder Bremen, 34. Spieltag am 20.05.2017 im Signal Iduna Park in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang jubelt über seinen Treffer zum 2:1. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

بوندسليغا: دورتموند في المركز الثالث وهامبورغ يتفادى الهبوط 20.05.2017

انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بشق النفس من هوفنهايم الرابع، بينما اختتم فيليب لام مسيرته مع بايرن بفوز كبير على فرايبورغ في ختام منافسات الدوري.
WOLFSBURG, GERMANY - APRIL 29: Carlo Ancelotti, head coach of Muenchen and Philipp Lahm of Muenchen celebrate winning the Bundesliga title after the Bundesliga match between VfL Wolfsburg and Bayern Muenchen at Volkswagen Arena on April 29, 2017 in Wolfsburg, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

فيليب لام - "القائد" الذي سطر اسمه في تاريخ كرة القدم الألمانية 19.05.2017

يخوض فيليب لام السبت آخر مباراياته. إنه لاعب من نوع خاص وينتمي لعظماء الكرة في ألمانيا أمثال بكنباور وكلينسمان. "أعاد اختراع لعب المدافعين من جديد." وصراحته تبعث على الاحترام. وقبل اعتزاله كشف لام عن بعض أسراره.
Bildnummer: 15099889 Datum: 23.11.2013 Copyright: imago/Norbert Schmidt Fussball, Dortmund, Deutschland , 1. Bundesliga , 13. Spieltag, Borussia Dortmund (BVB) - FC Bayern München (FCB) 0-3 im Signal Iduna Park in Dortmund am 23. 11. 2013 Manuel NEUER (FCB) freut sich über den Sieg in Dortmund Foto : Norbert Schmidt ; xas x0x 2013 quer Aufmacher premiumd Aktion Sports SP SPO Fussball Football Soccer Ballsport Profis Profi Profifussballer Fussballspieler 1.Liga 1.Bundesliga 13. Spieltag Liga Ligaspiel Spiel Fussballspiel Herren Männer Match DFB DFL Saison 2013 / 2014 2013 / 14 13 / 14 Einzelaktion Einzelbild Freisteller Ganzkörper Blick Jubel jubelnd jubelt Jubilation Celebration Freude Begeisterung Aufmacher quer

نوير قائد لبايرن- اعتراضات على تولي حارس المرمى القيادة! 17.05.2017

رغم أن الأمر لم يعلن رسميا إلى الآن، أصبح مانويل نوير خليفة لفيليب لام في قيادة بايرن، حسب وسائل إعلام. إنه أمر منطقي رغم وجود آخرين يمكنهم القيام بالمهمة. لكن اختيار نوير يواجه أيضا تحفظات من قبل قادة قدامى للبافاري.

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