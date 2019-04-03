فيليب لام، لاعب كرة قدم ألماني سابق لعب مع فريق بايرن ميونيخ الألماني. قاد النادي إلى ألقاب محلية ودولية عديدة ، كما كان قائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

الظهير الأيمن المتميز، الهادئ، قصير القامة. صفات رافقت فيليب لام في مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني، الذي شارك معه في ثلاث نهائيات لكأس العالم، وأحرز معه اللقب في مونديال 2014 بالبرازيل، وحمل الكأس الأغلى، بوصفه قائدا للمنتخب. أما مع النادي فنال لقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بطولات محلية عديدة. في سبتمبر/أيلول 2014 اعتزل لام اللعب الدولي مع المنتخب وكانت مباراته الوداعية ودية أمام الأرجنتين. ولد لام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1983.