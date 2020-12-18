 فيلم بوسني عن ″مجزرة سربرنيتسا″ يفوز بجائزة مهرجان فرنسي | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 19.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

فيلم بوسني عن "مجزرة سربرنيتسا" يفوز بجائزة مهرجان فرنسي

فيلم يحكي عن قيام القوات الصربية إبان الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة عام 1995 باعدام أكثر من ثمانية آلاف مسلم في البوسنة، فيما يعرف بمذبحة سربرنيتسا، يحصد جائزة مهرجان "فيستيفال يزارك“ الفرنسي.

المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش (45 عاما)، مخرجة فيلم كو فاديس، عايدة

المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش (45 عاما)، مخرجة فيلم "كو فاديس، عايدة"، الذي يدور حول مذبحة سربرنيتسا

فاز فيلم "كو فاديس، عايدة؟" بجائزة "السهم الكريستال" في الدورة الثانية عشرة لمهرجان "فيستيفال يزارك" في فرنسا، والمخصص منذ العام 2009 لتشجيع السينما الأوروبية المستقلة.

ويحكي "كو فاديس، عايدة؟" قصة عايدة، وهي مترجمة فورية كانت تعمل مع قوات حفظ السلام الهولندية يوم 11 تموز/ يوليو 1995 حين أعدمت قوات صرب البوسنة أكثر من ثمانية آلاف رجل وصبي مسلم. ويتناول الفيلم الدرامي التاريخي كيفية استغلال الصرب ضعف القوات الدولية حينها.

كما حصل الفيلم، والذي يعد الخامس للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، على جائزة الجمهور بمهرجان البندقية السينمائي حيث تم عرضه في افتتاح المسابقة الرسمية للمهرجان بشهر أيلول/ سبتمبر.

وسبق لمخرجة الفيلم، والبالغة من العمر 45 عاما، الفوز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين عام 2006 عن فيلمها "غربافيتسا، لاند أوف ماي دريمز".

لقطة من الفيلم البوسني الجديد كو فاديس، عايدة؟ حول مذبحة سربرنيتسا

لقطة من الفيلم البوسني الجديد "كو فاديس، عايدة؟" حول مذبحة سربرنيتسا

وتم منح جائزة لجنة التحكيم الكبرى بالمهرجان الفرنسي لفيلم "ذا ويلر بوي" للمخرج الروسي فيليب يوريف. ويحكي الفيلم قصة صائد حيتان انطلق في رحلة للعثور على امرأة قابلها عبر موقع إلكتروني للمحادثة بعد وصول الإنترنت إلى قريته الصغيرة.

مختارات

أثار فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكه بجائزة نوبل للأدب هذا العام جدلاً حاداً قبل وبعد تسلمه الجائزة في ستوكهولم. الانتقادات انهالت عليه أيضاً أثناء مناظرة قام بها بعد يوم من تسلمه الجائزة. فماهو السبب؟

برأت محكمة العدل الدولية ساحة صربيا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في البوسنة خلال حرب البلقان، في نفس الوقت اتهمت بلجراد بانتهاك المواثيق الدولية عندما لم تتدخل للحيلولة من وقوع مذبحة سربرينتشا.

وحصلت المجرية ناتاشا ستورك على جائزة لجنة التحكيم لأفضل ممثلة، كذلك تم منح جائزة تمثيل جماعية لممثلين هواة من عائلة غاباريه مندوزا عن بطولتهم لفيلم"لاست ديز أوف سبرينغ" للمخرجة الألمانية الإسبانية إيزابيل لامبرتي.

ويقام مهرجان "فيستيفال يزارك" الفرنسي هذا العام افتراضياً بسبب أزمة فيروس كورونا، ويستمر حتى 26 كانون الأول/ديسمبر.

وترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثلة والمخرجة الفرنسية زابو بريتمان، وضمت اللجنة الممثلين الفرنسيين نيكولا موري وفينسان ماكيني والمخرجة الفرنسية صوفي لوتورنور والملحن الفرنسي التونسي أمين بوحافة.

وحضر نحو 40 ألف مستخدم حتى الآن العروض المدرجة ضمن برنامج المهرجان، وفقا لبيان صادر عنه. ومن المخطط عرض أفلام مختارة من برنامج المهرجان في شبكة تضم 70 دار سينما فرنسية، ما أن تعاود فتح أبوابها.

د.ب/ ص. ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 03:05

سربرنيتسا: إحياء ذكرى المذبحة

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار