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فيلم "بالب فيكشن" - ثورة سينمائية

١٢ مايو ٢٠٢٤

قبل 30 عامًا، تم عرض فيلم لأول مرة في مهرجان كان والذي قلب السينما رأسًا على عقب: "بالب فيكشن" الذي جمع فيه المخرج تارانتينو بين التفاهة وتقليد رواية القصص الكلاسيكية. إضافة إلى العنف والممثلين الرائعين والحوارات الحادة والكثير من الروعة.

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Filmszene Pulp Fiction Samuel L. Jackson und John Travolta
صورة من: Miramax/Everett Collection/picture alliance

عرض قبل ثلاثين عاما، فيلم " بالب فيكشن" أو الخيال الرخيص للمخرج كوينتن تارانتينو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي وغيّر السينما إلى الأبد. عشية الذكرى الثلاثين للفيلم، سنلقي نظرة على التأثير الدائم للفيلم - بعد أن ألهم الجميع بدءا من كريستوفر نولان مروراً بـ غاي ريتشي ووصولا إلى أفلام مارفل. ونشرح كيف تمكن تارانتينو من الجمع بين صناعة الأفلام المتطورة والشعبية في مزيج جمع فيه النوع والسينما الفنية. " بالب فيكشن" تحول إلى فيلم يضع معايير جديدة.

Uma Thurman und John Travolta Tanzszene Pulp Fiction
صورة من: United Archives/TBM/dpa/picture alliance

فقد تم نسخ المشاهد الرئيسية منه مرات عديدة وأصبحت جزءًا من ذاكرة الثقافة الشعبية. تكريم للسينما الرخيصة والتي تجاهلتها النخب الثقافية لفترة طويلة باعتبارها سينما قمامة أو سينما مهلهلة. تارانتينو اتهم بالبرودة الفكرية والفكاهة، لكنه تحول إلى مخرج كبير.

Set Pulp Fiction mit Regisseur Quentin Tarantino
صورة من: Ronald Grant/Mary Evans/IMAGO

مع "بالب فيكشن" كانت ولادة سينما ما بعد الحداثة. لقد بشر بموجة جديدة من صناعة الأفلام المستقلة.
بعد عقود من فيلم "بالب فيكشن" نعيش جميعا في عالم كوينتن تارانتينو. مع هذا النوع من الأفلام الفنية الرائعة والمبتذلة، التي ألهمت أيضا العشرات من المقلدين المرعبين، وأثرت على جيل بأكمله من صانعي الأفلام والمشاهدين.
كما لا يزال هناك شعور حتى اليوم بتأثير "بالب فيكشن" على الثقافة الشعبية.

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