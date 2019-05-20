فيلم "باراسيت" من كوريا الجنوبية يحصد ذهبية مهرجان كان

فاز فيلم النقد الاجتماعي الكوري الجنوبي "باراسايت" (الطفيلي) للمخرج بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي. أعلنت ذلك مساء اليوم السبت (25 أيار/مايو 2019) لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

كما فاز بجائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة الثنائي من هوليوود أنطونيو بانديراس وإيميلي بيكام. والأخيرة ممثلة أمريكية من أصل بريطاني.



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