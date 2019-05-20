 فيلم ″باراسيت″ من كوريا الجنوبية يحصد ذهبية مهرجان كان | ثقافة ومجتمع | DW | 25.05.2019

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ثقافة ومجتمع

فيلم "باراسيت" من كوريا الجنوبية يحصد ذهبية مهرجان كان

حصد فيلم "باراسايت" الكوميدي والمشارك من كوريا الجنوبية في مهرجان كان للأفلام السينمائية جائزة السعفة الذهبية السبت. الفيلم للمخرج بونج جون ـ هو، فيما ذهبت جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة لأنطويو بانديراس وإيميلي بيكام.

Cannes Filmfestival (Reuters/E. Gaillard)

فاز فيلم النقد الاجتماعي الكوري الجنوبي "باراسايت" (الطفيلي) للمخرج بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي. أعلنت ذلك مساء اليوم السبت (25 أيار/مايو 2019) لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي.

 كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

كما فاز بجائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة الثنائي من هوليوود أنطونيو بانديراس وإيميلي بيكام. والأخيرة ممثلة أمريكية من أصل بريطاني.
 

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.ا/رويترز)

  • Indische Schauspielerin Aishwarya Rai beim Cannes Filmfestival 2018 (AFP/Getty Images/L. Venance)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    إيشواريا راي

    تعد إيشواريا راي أيقونة للجمال الهندي وقد لفتت الأنظار بفستانها الأبيض اللماع الذي يشبه الفراشة وهو من تصميم مايكل سينكو المصمم العالمي.

  • Internationale Filmfestspiele von Cannes 2018 | Adriana Lima (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Chesnokova)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    أدريانا ليما

    ارتدت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أدريانا ليما فستانا أبيضا مكشوفا من تصميم دار الأزياء الإيطالية الراقية "ألبيرتا فيريتي".

  • Internationale Filmfestspiele von Cannes 2018 | Larisa Katz (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Chesnokova)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    مصممة أزياء على السجادة الحمراء

    استعرضت مصممة الأزياء الهولندية لاريسا كاز على السجادة الحمراء زيها الأبيض "الملائكي" الذي اعتبره البعض غريبا، وذلك للترويج لماركتها العالمية للملابس الراقية والتي تحمل اسمها.

  • Frankreich Cannes Mahira Khan (Imago/Independent Photo Agency/A. Terenghi)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    ماريا خان

    يبدو أن اللون الأبيض كان محببا هذه السنة لدى العديد من النجمات، إذ ارتدت الممثلة الباكستانية ماريا خان فستانا أبيضاً أيضا لفت أنظار وعدسات المصورين.

  • Internationale Filmfestspiele von Cannes 2018 | Bella Hadid (picture-alliance/abaca/L. Hahn)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    بيلا حديد

    كعادتها، تألقت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد بزي زهري كلاسيكي، وهو من توقيع دار "كريستيان ديور" العريقة للأزياء الراقية.

  • Internationale Filmfestspiele von Cannes 2018 | Winnie Harlow (picture-alliance/abaca/L. Hahn)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    ويني هارلو

    عارضة الأزياء الكندية الشهيرة ويني هارلو لفتت الأنظار بفستان فضي باذخ وطويل جدا، وهو من تصميم مصمم الأزياء اللبناني جان لويس سباجي.

  • Internationale Filmfestspiele von Cannes 2018 | Marion Cotillard (picture-alliance/Sputnik/E. Chesnokova)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    ماريون كوتيار

    في جلسة التصوير الخاصة بالمهرجان، ارتدت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار الحاصلة على الأوسكار فستانا بالكاروهات مفتوح من الأمام، وتعد كوتيار رمزا للجمال والأناقة الفرنسيين.

  • Internationale Filmfestspiele von Cannes 2018 | Penelope Cruz (picture-alliance/dpa/R. Macri)

    أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

    بنيلوبي كروز

    بفستان أسود بسيط ظهرت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، الحاصلة على الأوسكار، في جلسة التصوير الخاصة بالمهرجان، وسبق للنجمة الإسبانية أن ارتدت اللون الأسود أيضا في حفل افتتاح المهرجان.


مختارات

أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018

إلى جانب كونه واحدا من أهم المهرجانات السينمائية في العالم يعد مهرجان "كان" مناسبة أيضا لأشهر مصممي الأزياء لعرض أزيائهم من خلال النجمات العالميات المشاركات في المهرجان، واللواتي يتنافسن على أفضل الإطلالات. (18.05.2018)  

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