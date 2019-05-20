فيلم "باراسيت" من كوريا الجنوبية يحصد ذهبية مهرجان كان

فاز فيلم النقد الاجتماعي الكوري الجنوبي "باراسايت" (الطفيلي) للمخرج بونج جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي. أعلنت ذلك مساء اليوم السبت (25 أيار/مايو 2019) لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي.
كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.
كما فاز بجائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة الثنائي من هوليوود أنطونيو بانديراس وإيميلي بيكام. والأخيرة ممثلة أمريكية من أصل بريطاني.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.ا/رويترز)
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
إيشواريا راي
تعد إيشواريا راي أيقونة للجمال الهندي وقد لفتت الأنظار بفستانها الأبيض اللماع الذي يشبه الفراشة وهو من تصميم مايكل سينكو المصمم العالمي.
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
أدريانا ليما
ارتدت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أدريانا ليما فستانا أبيضا مكشوفا من تصميم دار الأزياء الإيطالية الراقية "ألبيرتا فيريتي".
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
مصممة أزياء على السجادة الحمراء
استعرضت مصممة الأزياء الهولندية لاريسا كاز على السجادة الحمراء زيها الأبيض "الملائكي" الذي اعتبره البعض غريبا، وذلك للترويج لماركتها العالمية للملابس الراقية والتي تحمل اسمها.
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
ماريا خان
يبدو أن اللون الأبيض كان محببا هذه السنة لدى العديد من النجمات، إذ ارتدت الممثلة الباكستانية ماريا خان فستانا أبيضاً أيضا لفت أنظار وعدسات المصورين.
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
بيلا حديد
كعادتها، تألقت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد بزي زهري كلاسيكي، وهو من توقيع دار "كريستيان ديور" العريقة للأزياء الراقية.
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
ويني هارلو
عارضة الأزياء الكندية الشهيرة ويني هارلو لفتت الأنظار بفستان فضي باذخ وطويل جدا، وهو من تصميم مصمم الأزياء اللبناني جان لويس سباجي.
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
ماريون كوتيار
في جلسة التصوير الخاصة بالمهرجان، ارتدت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار الحاصلة على الأوسكار فستانا بالكاروهات مفتوح من الأمام، وتعد كوتيار رمزا للجمال والأناقة الفرنسيين.
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان كان 2018
بنيلوبي كروز
بفستان أسود بسيط ظهرت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، الحاصلة على الأوسكار، في جلسة التصوير الخاصة بالمهرجان، وسبق للنجمة الإسبانية أن ارتدت اللون الأسود أيضا في حفل افتتاح المهرجان.