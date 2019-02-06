 فيلم إسرائيلي يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برليناله | ثقافة ومجتمع | DW | 16.02.2019

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ثقافة ومجتمع

فيلم إسرائيلي يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برليناله

تمكن الفيلم الإسرائيلي "سينونيمز" وتعني "مترادفات" للمخرج ناداف لابيد من إقناع لجنة التحكيم ليفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان البرليناله للأفلام رغم منافسة شديدة لعدد كبير من الأفلام.

69. Berlinale Preisverleihung | Nadav Lapid (Reuters/H. Hanschke)

المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد

حاز فيلم سينونيمز "مترادفات" للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد اليوم السبت (16 شباط/فبراير 2019) بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله). ويتناول الفيلم قصة حياة جندي إسرائيلي سابق يهرب إلى باريس وتنتابه مشاعر متضاربة حول مستقبل وطنه.

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كشف رئيس مهرجان برلين السينمائي ديتر كوسليك عن تفاصيل البرليناله في نسختها التاسعة والستين، التي ستكون آخر نسخة يشرف عليها بعدما شغل هذا المنصب لعقدين تقريبا. ويتنافس سبعة عشر فيلماً على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم. (06.02.2019)

حاز فيلم "تاش مي نوت" للمخرجة الرومانية أدينا بينتيلي على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الثامن والستين. (24.02.2018)

ويجسد توم مرسييه دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية " سينونيمز"، الذي يعد واحدا من بين 16 فيلما آخر يتنافسون على الجوائز المرموقة لمهرجان برليناله. ويعد فيلم " سينونيمز" ثالث أعمال المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد الذي حظي بإشادة كبيرة عن فيلمي "الشرطي" و "معلمة رياضة الأطفال".

ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في نسخته التاسعة والستين هذا العام 16 فيلما.

من جانب آخر، أهدى فنانون إيطاليون فازوا بجائزة الدب الفضي اليوم السبت لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) جائزتهم إلى بلادهم، قائلين إن البلاد بحاجة إلى التركيز مرة أخرى على الثقافة والتعليم.

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وقال الروائي روبرتو سافيانو، الذي خاطر بحياته عندما اختار الكتابة عن الجريمة المنظمة: "إن الحديث عن الحقيقة في بلدنا أصبح معقدا للغاية". وأضاف أنه ينبغي أيضا إهداء الجائزة إلى أولئك الذين يساعدون في إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وفاز فريق مؤلفي السيناريو لفيلم "بيرانهاس" الإيطالي مساء اليوم بجائزة الدب الفضي في المهرجان. ويضم الفريق كلا من الروائي ومنتقد المافيا روبرتو سافيانو، وكذلك موريزيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي. ويدور الفيلم حول عصابة من الشباب في مدينة نابولي تنزلق إلى عالم الجريمة.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)

  • Juliette Binoche (picture-alliance/AP Photo/J. Vajda)

    بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

    رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش

    تترأس جولييت بينوش لجنة التحكيم في مهرجان البرليناله لعام 2019، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تعاونها مع المخرج الفرنسي المثير للجدل ليوس كاراكس في فيلم "ذا نايت إز يونغ- لَمْ يسدل الليل ستائره بعد"، الذي أنتجَ في عام 1986، وكان قد عُرِضَ في مهرجان البرليناله لعام 1999. وكانت بينوش قد فازت بجائزة الدب الفضي عام 1997 عن دورها في "ذا إنغليش بيشينت - المريض الإنكليزي" .

  • Sandra Hüller in Toni Erdmann (Komplizen Film)

    بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

    ساندرا هولر

    فازت الممثلة الألمانية بجائزة الدب الفضي في مهرجان البرليناله لعام 2006 عن دورها في الفيلم الدرامي الألماني "قداس التأبين". رُشحت ساندرا لجائزة الأوسكارعن دورها في الفيلم الكوميدي الألماني "توني إردمان" في عام 2016. شاركت هولر في مهرجان برليناله لعام 2016 بفيلم "بين الممرات"، وقد حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم.

  • Trudie Styler (picture-alliance/AP/Invision/C. Smith)

    بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

    ترودي ستايلر

    تمكنت الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية ترودي ستايلر في السنوات الأخيرة من إثبات قدراتها في ميدان الإخراج والإنتاج الفني. قامت ترودي بإخراج الفيلم الكوميدي "فريك شو- عرض غريب"، الذي عُرِض لاول مرة في مهرجان البرليناله لعام 2017. رُشِحَت ترودي للفوز بثلاث جوائز. ترودي من مواليد عام 1954 وهي متزوجة من المغني البريطاني "ستينغ".

  • Sebastian Lelio (DW/E. Usi)

    بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

    سيبستيان ليليو

    في عام 2013 فاز فيلمه "غلوريا" بأربع جوائز، بما في ذلك جائزة الدب الفضي التي كانت من نصيب الممثلة بولينا غارسيا ، التي رُشِحَتْ لنيل جائزة الدب الذهبي. كما فاز فيلم سيبستيان الدرامي في عام 2017 بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ويتناول موضوع فيلمه "إمرأة رائعة - فانتاستيك وومان" قصة امرأة متحولة جنسياً، وقد حاز على الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، بالإضافة إلى جائزة الدب الذهبي في مهرجان البرليناله.

  • Justin Chang (Imago/ZumaPress/P. Fallon)

    بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

    جستين تشانغ

    يُعْتَبَر الناقد السينمائي جستين تشانغ من أشهر النُقاد السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية. ينشر جستين مقالاته في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، و يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية للنقاد السينمائيين. ومن المتوقع أن تؤثر خبرته الواسعة في ميدان السينما على قرارات لجنة التحكيم.

  • Rajendra Roy (picture-alliance/AP/Invision/E. Agostini)

    بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

    راجيندرا روي

    راجيندرا روي هو أمين متحف الفن الحديث في نيويورك، وتؤهله وظيفته للتعامل مع ما يُقارب الثلاثين ألف فيلم هي من أملاك المتحف. ينظم المتحف معارض وفعاليات سينمائية يشارك فيها أساتذة أمثال الكاتب والمصور والمنتج السينمائي الألماني إرنست فيلهلم، والمنتج السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار. الكاتب: جوشن كورتن / غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019

تُتيح المسيرة الفنية السينمائية للفرنسية جولييت بينوش أن تصبح رئيسة مثالية لهيئة التحكيم في مهرجان البرليناله لعام 2019. في جولتنا المصورة سنسلط الضوء على لجنة التحكيم التي ستتولى اختيار الفائز بجائزة الدب الذهبي. (09.02.2019)  

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