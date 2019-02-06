فيلم إسرائيلي يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برليناله

حاز فيلم سينونيمز "مترادفات" للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد اليوم السبت (16 شباط/فبراير 2019) بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله). ويتناول الفيلم قصة حياة جندي إسرائيلي سابق يهرب إلى باريس وتنتابه مشاعر متضاربة حول مستقبل وطنه.

ويجسد توم مرسييه دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية " سينونيمز"، الذي يعد واحدا من بين 16 فيلما آخر يتنافسون على الجوائز المرموقة لمهرجان برليناله. ويعد فيلم " سينونيمز" ثالث أعمال المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد الذي حظي بإشادة كبيرة عن فيلمي "الشرطي" و "معلمة رياضة الأطفال".

ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في نسخته التاسعة والستين هذا العام 16 فيلما.

من جانب آخر، أهدى فنانون إيطاليون فازوا بجائزة الدب الفضي اليوم السبت لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) جائزتهم إلى بلادهم، قائلين إن البلاد بحاجة إلى التركيز مرة أخرى على الثقافة والتعليم.

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وقال الروائي روبرتو سافيانو، الذي خاطر بحياته عندما اختار الكتابة عن الجريمة المنظمة: "إن الحديث عن الحقيقة في بلدنا أصبح معقدا للغاية". وأضاف أنه ينبغي أيضا إهداء الجائزة إلى أولئك الذين يساعدون في إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وفاز فريق مؤلفي السيناريو لفيلم "بيرانهاس" الإيطالي مساء اليوم بجائزة الدب الفضي في المهرجان. ويضم الفريق كلا من الروائي ومنتقد المافيا روبرتو سافيانو، وكذلك موريزيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي. ويدور الفيلم حول عصابة من الشباب في مدينة نابولي تنزلق إلى عالم الجريمة.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)