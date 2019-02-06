فيلم إسرائيلي يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برليناله

حاز فيلم سينونيمز "مترادفات" للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد اليوم السبت (16 شباط/فبراير 2019) بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله). ويتناول الفيلم قصة حياة جندي إسرائيلي سابق يهرب إلى باريس وتنتابه مشاعر متضاربة حول مستقبل وطنه.
ويجسد توم مرسييه دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية " سينونيمز"، الذي يعد واحدا من بين 16 فيلما آخر يتنافسون على الجوائز المرموقة لمهرجان برليناله. ويعد فيلم " سينونيمز" ثالث أعمال المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد الذي حظي بإشادة كبيرة عن فيلمي "الشرطي" و "معلمة رياضة الأطفال".
ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في نسخته التاسعة والستين هذا العام 16 فيلما.
من جانب آخر، أهدى فنانون إيطاليون فازوا بجائزة الدب الفضي اليوم السبت لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) جائزتهم إلى بلادهم، قائلين إن البلاد بحاجة إلى التركيز مرة أخرى على الثقافة والتعليم.
وقال الروائي روبرتو سافيانو، الذي خاطر بحياته عندما اختار الكتابة عن الجريمة المنظمة: "إن الحديث عن الحقيقة في بلدنا أصبح معقدا للغاية". وأضاف أنه ينبغي أيضا إهداء الجائزة إلى أولئك الذين يساعدون في إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وفاز فريق مؤلفي السيناريو لفيلم "بيرانهاس" الإيطالي مساء اليوم بجائزة الدب الفضي في المهرجان. ويضم الفريق كلا من الروائي ومنتقد المافيا روبرتو سافيانو، وكذلك موريزيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي. ويدور الفيلم حول عصابة من الشباب في مدينة نابولي تنزلق إلى عالم الجريمة.
ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)
-
بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019
رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش
تترأس جولييت بينوش لجنة التحكيم في مهرجان البرليناله لعام 2019، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تعاونها مع المخرج الفرنسي المثير للجدل ليوس كاراكس في فيلم "ذا نايت إز يونغ- لَمْ يسدل الليل ستائره بعد"، الذي أنتجَ في عام 1986، وكان قد عُرِضَ في مهرجان البرليناله لعام 1999. وكانت بينوش قد فازت بجائزة الدب الفضي عام 1997 عن دورها في "ذا إنغليش بيشينت - المريض الإنكليزي" .
-
بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019
ساندرا هولر
فازت الممثلة الألمانية بجائزة الدب الفضي في مهرجان البرليناله لعام 2006 عن دورها في الفيلم الدرامي الألماني "قداس التأبين". رُشحت ساندرا لجائزة الأوسكارعن دورها في الفيلم الكوميدي الألماني "توني إردمان" في عام 2016. شاركت هولر في مهرجان برليناله لعام 2016 بفيلم "بين الممرات"، وقد حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم.
-
بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019
ترودي ستايلر
تمكنت الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية ترودي ستايلر في السنوات الأخيرة من إثبات قدراتها في ميدان الإخراج والإنتاج الفني. قامت ترودي بإخراج الفيلم الكوميدي "فريك شو- عرض غريب"، الذي عُرِض لاول مرة في مهرجان البرليناله لعام 2017. رُشِحَت ترودي للفوز بثلاث جوائز. ترودي من مواليد عام 1954 وهي متزوجة من المغني البريطاني "ستينغ".
-
بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019
سيبستيان ليليو
في عام 2013 فاز فيلمه "غلوريا" بأربع جوائز، بما في ذلك جائزة الدب الفضي التي كانت من نصيب الممثلة بولينا غارسيا ، التي رُشِحَتْ لنيل جائزة الدب الذهبي. كما فاز فيلم سيبستيان الدرامي في عام 2017 بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ويتناول موضوع فيلمه "إمرأة رائعة - فانتاستيك وومان" قصة امرأة متحولة جنسياً، وقد حاز على الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، بالإضافة إلى جائزة الدب الذهبي في مهرجان البرليناله.
-
بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019
جستين تشانغ
يُعْتَبَر الناقد السينمائي جستين تشانغ من أشهر النُقاد السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية. ينشر جستين مقالاته في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، و يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية للنقاد السينمائيين. ومن المتوقع أن تؤثر خبرته الواسعة في ميدان السينما على قرارات لجنة التحكيم.
-
بالصور .. جولييت بينوش ونجوم آخرون في لجنة تحكيم البرليناله 2019
راجيندرا روي
راجيندرا روي هو أمين متحف الفن الحديث في نيويورك، وتؤهله وظيفته للتعامل مع ما يُقارب الثلاثين ألف فيلم هي من أملاك المتحف. ينظم المتحف معارض وفعاليات سينمائية يشارك فيها أساتذة أمثال الكاتب والمصور والمنتج السينمائي الألماني إرنست فيلهلم، والمنتج السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار. الكاتب: جوشن كورتن / غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني