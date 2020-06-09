 فيلسوفة أمريكية: ″الديمقراطية الأمريكية في خطر!″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.11.2020

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سياسة واقتصاد

فيلسوفة أمريكية: "الديمقراطية الأمريكية في خطر!"

بعد الانتخابات الأمريكية تصفي الفيلسوفة الأمريكية سوزان نايمان الحساب مع دونالد ترامب. فمديرة منتدى آينشتاين في بوتسدام ترى أنه جاء الآن دور الحركات المدنية، وأن على الإعلام أن يلعب دورا في إرساء الديمقراطية.

أنصار بايدن وترامب ـ لا وجود للحوار

أنصار بايدن وترامب ـ لا وجود للحوار

بعد أسبوعين على إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يقف المنافس الديمقراطي جو بايدن كفائز، وبالرغم من ذلك حصل دونالد ترامب على أصوات ناخبين أكثر مما كانت عليه النتيجة قبل أربع سنوات. الاقتراع الأخير يثير الكثير من التساؤلات. والسؤال الملح هو كيف هو حال الديمقراطية الأمريكية داخل المجتمع الأمريكي المنقسم؟ هل هي تقوى على الحوار؟

المؤرخ هاينريش أوغوست فينكلر يثق في الديمقراطية الأمريكية

المؤرخ هاينريش أوغوست فينكلر يثق في الديمقراطية الأمريكية

"أراهن على الوطنية الدستورية الأمريكية"، كما يقول المؤرخ الألماني هاينريش أوغوست فينكلر. ويرى الولايات المتحدة في أزمة اجتماعية عميقة بسبب مخاوف الإحباط لدى شريحة من السكان. وحتى في حال إعادة انتخابه لما نجح ترامب في تلميع مؤسسات الديمقراطية، كما يعتقد. "والاقتراع كشف أيضا"، كما يقول فينكلر في حديث مع إذاعة المانيا بأن "الديمقراطية الأمريكية تعيش".

وحسب تقدير الخبير السياسي الأمريكي دانييل زيبلات، مؤلف كتاب "كيف تموت الديمقراطيات" تعاني ثقافة الحوار في الولايات المتحدة من "انهيار طويل للاعتراف المتبادل". وفقط تعديلات قانونية من شأنها المساعدة في مجابهة هذا التطور:" المعايير هي نوع من الدرابزين المرنة"، كما قال زيبلات في حديث مع صحيفة تاغسشبيغل البرلينية، و" إذا لم تكن تلك الدرابزينات المرنة كافية، فنحتاج إلى أخرى أكثر صلابة، أي قوانين وربما تعديلات دستورية لتحديد المجال السياسي".

ودانييل زيبلات يدرس في هارفارد وسيصبح ابتداء من 2021 "زميلا" في المعهد الجديد في هامبورغ الذي يُعنى بالتغيرات البيئية والاقتصادية والسياسية داخل مجتمعنا. ونفس القضايا يعتني بها منتدى آينشتاين في بوتسدام. مديرته سوزان نايمان تتمعن في حديث مع دويتشه فيله في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

DW: الأستاذة نايمان هل تعتقدين أن نتيجة الانتخابات الأمريكية كانت جيدة؟

ليس بما يكفي. لم أتوقع أن 71 مليون أمريكي الذين عايشوا هذه الفرجة من ترامب طوال أربع سنوات يريدون مشاهدتها مرة أخرى. هؤلاء الـ 71 مليون كانوا صدمة. وحتى الوضع داخل الكونغرس يبقى صعبا للغاية. وكاد هذا الرجل الذي وصفه أوباما بالفاشي أن يحصل على أربع سنوات إضافية. فالعالم برمته كان سيعاني من ذلك. وعلى هذا النحو كانت النتيجة جيدة، لكن ليس بما يكفي.

ألا تعكس النتيجة لاسيما الانقسام العميق للبلاد التي تعاني أيضا من وباء؟

نعم بالطبع. والحملة الانتخابية كانت صعبة للغاية بسبب الوباء. والكثير من الديمقراطيين الذين ينزلون في العادة إلى الشوارع ويقرعون كل باب لم يخرجوا. والجمهوريون لم يلتزموا في المقابل بأية قواعد نظافة. فالفجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين توسعت.

والآن تتقابل شريحتان من السكان  العنيدين. فماذا ينقص في ذلك؟

إصلاحات جذرية، كما أخشى. ويتعلق الأمر بالعديد من الإصلاحات. فمثلا نظامنا الانتخابي، كما بينت هذه الانتخابات قديم بمائتي عام. فهناك حاجة ماسة لإصلاحات اجتماعية تكون بديهية بالنسبة للأوروبيين وتبدو في الآذان الأمريكية خيالية. ولا أثير هنا حتى التأمين الصحي للجميع. ففي الولايات المتحدة ـ ما لا يعرفه الكثير من الأوروبيين ـ العطلة المرضية غير واردة. فحتى في الوباء الناس مجبرون على العمل حتى ولو كانوا مرضى، لا يحصلون على يوم عطلة. والأشخاص الأفقر أكانوا عمال البريد أو موظفي مطعم لا يقدرون على دفع إيجارهم. وللأسف يرفض الكثير من الأمريكيين كل ما يبدو إصلاحيا أو من قانون العمل كأمر اشتراكي، علما أننا نحتاج بإلحاح لهذا النوع من الإصلاحات. ليس هناك بلد صناعي يوجد في هذا الوضع السيء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

نصف الأمريكيين يشعرون بأنهم مهمشين من العولمة ومن التقدم ومن النخبة السياسية في البلاد. هل هي كذلك فعلا؟

إنها أسطورة: الناس الذين رأيناهم في التظاهرات الانتخابية التابعة لترامب، ظهروا فقراء وغير متعلمين وفي الغالب أصحاب بدانة ولهم أسنان سيئة ـ إنهم بالفعل مهمشون. لكن ناخبي ترامب الآخرين لهم دخل جيد، بل حتى تعليم جامعي. وهم انتخبوا ترامب لأنهم يملكون سندات. فالوضع كان جيدا في البورصة أيام ترامب.

النصف الآخر من الناخبين يرى في ترامب تجسيدا للشر وفي مسانديه نوعا من منكري الواقع. هل هذا الأفق صحيح؟

Deutschland Susan Neiman

نعم قد يُوجه إلي الانتقاد بأنني متحيزة. لكن أن يكون ترامب غير قادر على الاعتراف بمعايير وقيم، فهذا رأيناه طوال أربع سنوات. وهذا بدا أكثر وضوحا عندما أهان الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. وفي الحقيقة كنت أعتقد بأن ذلك سيكسر رقبته سياسيا. فقذف هؤلاء الذين سقطوا بأنهم " معتوهين وخاسرين" يُعتبر في أمريكا ازدراء. لكن هذا يكشف بالتحديد نظرته للعالم، فهو لا يعرف شيئا سوى المصلحة الذاتية المادية. وهو لا يفهم بأن الناس قد يتحركون بدوافع أخرى. والأدهى هي أساليبه الفاشية: نشر نظريات المؤامرة في العالم وشيطنة الصحافة كصحافة أكاذيب وسوء استغلال العدالة لصالح مشورته القانونية الخاصة، وشيطنة كل شكل من التعاون وحشر رجال شرطة ضد أشخاص يتظاهرون سلميا، كل هذه أساليب فاشية. وإلى هذا يجب القول بأن الرجل وصف النازيين "بأنهم أناس معقولين". إذا لم يكن هذا شرا، فلا أدري ما هو الشر.

هل تموت الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية؟

أنا فيلسوفة ولست نبية وبالتالي بإمكاني فقط القول بأن الديمقراطية في خطر. والأمل أستمده من حركات القاعدة الكثيرة، وفي مقدمتها حياة السود مهمة، أكبر حركة اجتماعية في تاريخ أمريكا. فعلى إثرها يقول اليوم 75 في المائة من الأمريكيين "العنصرية المنهجية مشكلة كبيرة". إذن شيء ما يتحرك. والسؤال هو ببساطة ماذا بوسعنا أن نفعل ضد هذا النظام الانتخابي غير الديمقراطي. وتبقى هنا أمور مفتوحة.

الفجوة ماتزال قائمة، فمن أين ستأتي المصالحة؟

الضغط من تحت سبق وأن حرك الكثير في التاريخ الأمريكي، في حركة الحقوق المدنية والحركة النسوية. والسؤال هو هل يمكن تجميع هذه الحركات في حركة وطنية واحدة لا تتحدث فقط عن الهويات، بل أيضا عن القيم. والكثير من الشباب يعترفون كيف أن الليبرالية الحديثة تدمر مستقبلهم. فعلى المدى المتوسط أرى إذن بعض الأمل. لكن الوضع ما يزال سيئا.

في كثير من البلدان تنمو الشعبوية ـ بنفس الآليات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية؟

ليس متطابقة. فكلمة الشعبوية تمثل إشكالية، لأنها غير معرَفة. لنكن صرحاء في المجر أو بولندا ذلك هو يمين متطرف واضح. فالقومية أو الأفضل القبلية تبدو دوما الحل الأسهل. إنه من السهل دوما توجيه الأصابع إلى الآخرين عندما توجد مشاكل. لا للهجرة ولا للغرباء وإلى آخره. وإلى ذلك تضاف العولمة التي تعطينا الشعور على حق بأن الديمقراطية لا تعمل بشكل جيد. ولا نعرف من يتحكم في مقاليد السلطة. ليس زعماء الدول من يتحكمون في العالم، بل كثير من السلطة في أيدي الشركات المتعددة الجنسيات. في جميع أنحاء العالم، أكان ذلك في سنغافورة أو في أمريكا الجنوبية يوجد نفس التوجه ـ ضد العولمة ولصالح التقاليد الذاتية. وهذا التراجع مفهوم أيضا.

هل ماتزال الديمقراطية نموذج مستقبل؟

نعم لكن تحت شرط واحد. ولا أعرف هل ذلك واقعي ـ يعني أن نستثمر ما يكفي من الموارد في التعليم. وبهذا لا أعني فقط المدارس والجامعات، بل لا سيما وسائل إعلام عامة منفتحة، لأنها جوهرية بالنسبة إلى الديمقراطية. وإلا يمكن لنا نسيان الديمقراطية.

+ الفيلسوفة الأمريكية سوزان نايمان تدير منذ عام 2000 منتدى آينشتاين في بوتسدام، مؤسسة من القطاع العام وموقع للتبادل العلمي الدولي.

أجرى الحوار شتيفان ديغه

  • Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟

    كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

  • USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اضحكي ولو مرة

    نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

  • Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هنا تسود برودة

    ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    من هو الزعيم الآن؟

    ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل نتصافح؟

    المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض

    ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أعلى وسام

    في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    ضيف عند أصدقاء

    خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اعطني يدك يا صغيرة

    سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    شوي اللحم في البيت

    يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

  • USA | Treffen Angela Merkel und George W. Bush | Ranch in Crawford (Matthew Cavanaugh/dpa/picture-alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أصطحبك معي إلى تكساس

    وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    يد في يد مع بيل كلينتون

    خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.


 

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تقارير: ترامب تشاور مع مستشاريه بشأن ضرب موقع نووي إيراني

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة.  

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