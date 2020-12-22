فيفا يتقدم بدعوى جنائية ضد رئيسه السابق بلاتر في شبهة فساد جديدة

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزف بلاتر بتهمة "سوء الإدارة الجنائي" فيما يتعلق بمتحف لكرة القدم و"تورطه" مع آخرين في ملفات فساد. بلاتر كان قد أزيح من منصبه بعد فضائح عصفت بالاتحاد.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء (22 ديسمبر/كانون الأول 2020) بأنه قدم شكوى جنائية إلى المدعي العام في كانتون زيوريخ "كدليل على سوء إجرامي في الإدارة من قبل المشتبه بهم في إدارة فيفا السابقة والشركات المعينة من قبلها في ما يتعلق بـ +هاوس تسور إنغه+ (المبنى الذي يتواجد فيه متحف فيفا الكروي) بعد تحقيق أجراه خبراء خارجيون".

وأكد ممثلو الادعاء في زيورخ بعد قليل أنهم تلقوا الشكوى التي "سيتم فحصها الآن".

وتابع بيان الاتحاد "تحدد الشكوى التورط المباشر لرئيس فيفا السابق جوزف بلاتر مع أشخاص آخرين في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن المنشأة التي تقع في وسط مدينة زيوريخ".

وأشار إلى أن "الشكوى تتضمن كامل تكاليف المشروع البالغة 500 مليون فرنك سويسري، وتحدد أن إدارة فيفا السابقة قد أنفقت 140 مليون فرنك سويسري على تجديد وترميم مبنى لا تملكه المنظمة، بينما تحبس نفسها أيضا في عقد إيجار طويل الأجل على نحو غير مناسب، مقارنة بمعدلات السوق القياسية".

وقال نائب أمين عام فيفا ألاسداير بيل إنه "نظرا للتكاليف الهائلة المرتبطة بهذا المتحف، فضلا عن طريقة عمل إدارة فيفا السابقة بشكل عام، تم إجراء تدقيق جنائي لمعرفة ما حدث بالفعل هنا"، مضيفا "كشف هذا التدقيق عن مجموعة واسعة من الظروف المشبوهة والإخفاقات الإدارية التي قد يكون بعضها جنائيا بطبيعته، وبالتالي يحتاج إلى أن يُحقق بها بشكل صحيح من قبل السلطات المختصة".

وأزيح بلاتر من منصبه عام 2015 بعد 17 عاما على رأس فيفا ، وذلك بعد سلسلة فضائح عصفت بالسلطة الكروية عقب انتخاب السويسري لولاية خامسة وأدت إلى إيقافه لاحقا مع رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني بشأن دفعة مالية غير قانونية حصل عليها الأخير من "سيب" عام 2011.

ويخضع بلاتر أيضا لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن حكمه ومدفوعاته، من بينها مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (نحو مليوني دولار) صدق عليها في عام 2011، إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والتي تسببت في قيام لجنة الأخلاقيات في فيفا بإيقافهما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعدة سنوات.

لكن خليفته السويسري جياني إنفانتينو هو أيضا محور تحقيق بشأن استخدام طائرة خاصة عام 2017 من قبل مدعٍ عام خاص تم تعيينه للتحقيق في اجتماعات سرية بين إنفانتينو والمدعي العام السويسري السابق.

ونفى بلاتر وإنفانتينو ارتكاب أي مخالفات في قضيتهما.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب)