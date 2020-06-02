فيفا "يتفهم" موقف اللاعبين المتضامين مع فلويد والاتحاد الألماني "فخور" بهم

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم/ فيفا إلى عدم فرض عقوبات على اللاعبين الذين أعربوا عن تضامنهم في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد.

وحسب بيان الفيفا فإن فرض العقوبات أو الحظر على اللاعبين هي مسؤولية الجهات التي تنظم السباقات، وعليهم في هذه الحالة مراعاة الموقف العام آخذين بعين الاعتبار الظروف الحالية، حسب اعلان الفيفا الصادر الثلاثاء (الثاني من حزيران/ يونيو 2020). وكشف البيان أن "الاتحاد يتفهم بشكل كامل الاهتمام البالغ ومشاعر التعاطف التي ابداها كثير من اللاعبين بخصوص قضية فلويد المأساوية".

ويأتي ذلك غذاة تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر أعرب فيها عن "فخره" بلاعبي الأندية الألمانية الذين تضامنوا مع المواطن الأميركي الذي قضى على يد شرطة بلاده، غير آبهين بالعقوبات المحتملة التي قد يتعرضوا لها بموجب قوانين اللعبة.

المغربي أشرف حكيمي

وخلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم/ بوندسليغا، وجه عدد منهم رسائل تضامن واضحة.

فقد أظهر لاعبا بوروسيا دورتموند الإنكليزي جادون سانشو والمغربي أشرف حكيمي قميصا داخليا كتب عليه "العدالة لجورج فلويد"، بينما احتفل الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ بتسجيل هدف من خلال الركوع على ركبة واحدة، ووضع لاعب شالكه الأميركي ويستون ماكيني شارة حول ساعده كتب عليها "العدالة لجورج"، كما حذا حذوهم مهاجم فريق كولونيا أنطوني موديست.

مشاهدة الفيديو 02:30 شارك أعمال عنف في مظاهرات الاحتجاج على مقتل فلويد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3d4pK خامس ليلة من المظاهرات في امريكا احتجاجا على مقتل فلويد

ونقل بيان عن رئيس الاتحاد قوله "لدي احترام هائل للاعبين الذين لديهم مواقف ويعربون عن تضامنهم. نحن بحاجة للاعبين مسؤولين مثلهم وأنا فخور بهم. من وجهة نظر أخلاقية، أتفهم تماما ما قاموا به في نهاية الأسبوع. إذ إن ما من أحد لم يتأثر بما حصل في الولايات المتحدة". وأضاف، بحسب البيان، "من غير المسموح أن يتعرض الناس للتمييز بسبب لون بشرتهم، يؤسفني جدا أن يموتوا بسبب ذلك. ضحايا العنصرية بحاجة الى تضماننا جميعا".

بيد أنه ووفق القوانين المعمول بها، ستكون اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد مضطرة للتدقيق في احتفالات لاعبي البونديسليغا، وقد تفرض ضدهم عقوبات، لأنه لا يسمح للاعبين التعبير عن مواقف سياسية من على الملعب، كما تمنع قوانين أن تحمل ملابس اللاعبين أي شعار أو رسالة أو صورة تعود لشخصية سياسية، دينية أو شخصية.

م.م/ و.ب (أ ف ب، س ي د)