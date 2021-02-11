فيفا: مونديال الأندية شهادة نجاح لقطر

مع إسدال الستار على فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية، منحت هه البطولة شهادة نجاح جديدة للمنظمين في قطر وشهادة تأهيل لاستضافة مونديال 2022، وسط هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفاقم أزمة كورونا حول العالم.

بينما أعلن في ختام البطولة، ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر، أن بلاده "فخورة" باستضافة بطولة عالمية عريقة وسط تحديات فرضتها الجائحة العالمية، وتابع: "نجحنا في البناء على تجربتنا المميزة في استضافة نسخة 2019 من البطولة، لنثبت مجددا كفاءة عالية في تنظيم بطولة عالمية أخرى وفق أعلى المستويات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم".

اللقب عاد لبايرن

وتوّج بايرن ميونخ الألماني بطلا لهذه النسخة من بطولات كأس العالم لكرة القدم للأندية، لتكون المرة الثانية التي يتوج فيها الفريق البافاري باللقب علما بأنه شارك في البطولة للمرة الثانية فقط.

وأحرز بايرن ميونيخ الألماني اللقب بفوزه على تيغريس أونال المكسيكي بهدف دون رد، في المباراة النهائية على استاد "المدينة التعليمية" ووسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين.

كما حصد الأهلي المصري المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في شوطي مباراة تحديد المركز الثالث.

وأقيمت البطولة في الدوحة للنسخة الثانية على التوالي، ولكنها أقيمت هذه المرة بحضور عدد محدود من المشجعين التزاما بتوصيات وزارة الصحة العامة في الدولة للوقاية من مرض كوفيد- 19 الناتج عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

تدابير صارمة

وحازت استعدادات قطر وما رافقها من تدابير صارمة لاستضافة مونديال الأندية، على تقدير مجتمع كرة القدم في العالم، والذي أشاد بالجاهزية التّامة للدوحة التي مكّنتها من تحقيق استضافة ناجحة أخرى، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة القدم 2022 والمقررة في قطر بعد أقل من عامين.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية من الخطوات المهمة على طريق استعدادات المنظمين في قطر لاستضافة مونديال 2022.

وجرت منافسات مونديال الأندية 2020 على اثنين من ملاعب مونديال 2022؛ وهما استاد "أحمد بن علي" في الريّان والذي افتتح في كانون أول/ديسمبر الماضي، واستاد "المدينة التعليمية".

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وأقيمت المباريات وفق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا، شملت التدابير الصحية الاحترازية كتطبيق نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم "الفقاعة الطبية".

واقتصرت حركة جميع المشاركين في البطولة، من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة وملاعب التدريب والملعبين اللذين شهدا المباريات. كما خضع جميع القادمين إلى قطر لفحص كوفيد- 19 فور وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وعزل كل من ثبتت إصابته بالفيروس.

وبالنسبة للمشجعين، الذين زينوا مدرجات الملعبين، تعيّن عليهم إجراء فحص كورونا يثبت خلوهم من الفيروس قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى، أو تقديم ما يثبت حصولهم على الجرعة الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس، أو تعافيهم من الإصابة بالمرض بعد الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي.

و.ب/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)